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Религия «Моим телом восхищается только муж, остальные облизываются»: 18-летняя сибирячка надела хиджаб и шокировала горожан

«Моим телом восхищается только муж, остальные облизываются»: 18-летняя сибирячка надела хиджаб и шокировала горожан

Муж Виктории атеист, но он рад, что супруга одевается благопристойно

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5 комментариев

Виктория Голобородько из Красноярского края приняла ислам год назад. Девушка решила, что будет носить традиционную женскую одежду мусульман. Ежедневно, перед тем, как показаться незнакомым людям, она надевает разновидности хиджаба: джильбаб и издаль.

Многие горожане оказались шокированы внешним видом русской девушки. Ей даже посвятили пост в местном интернет-паблике, который вызвал нешуточную дискуссию:

— Я думаю, многие ревнивые мужчины надели бы своим девочкам такую одежду! — написала женщина под ником Катеринка Кайсарина.

— Что докопались до одежды? Мы — многонациональная страна. Пусть ходят как хотят, — считает комментатор под ником Оксана Обеднина.

Несмотря на то, что родители Виктории придерживаются православия, они поддержали решение дочери. Мама Виктории Татьяна Шакирова пересказала нашим коллегам из NGS24.RU свой разговор с ней:

— Она говорит: «Мама, я покрылась». Я говорю: «А зачем? Ты же девка молодая. Есть что показать». Она говорит: «Пусть [другие] показывают хоть что, а я нет. Я не хочу этого показывать. Моим телом должен восхищаться только мой муж, а остальные пусть облизываются». Вот так мы поговорили. Ну, я ее восприняла, вот честное слово, — говорит Татьяна.

В коротком видео Виктория рассказала, как нашла единомышленников в «ТикТоке», и почему супруг Артём одобрил ее решение.

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Хиджаб Ислам Мусульманка Ачинск
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Комментарии
6
Гость
3 минуты
В Хезболле все делается просто. Шестеро функционеров Хезболлы, имевшие прямое отношение к закупкам взрывающейся электроники, были казнены. Они признали вину в том, что за откат в 20% от американских бизнесменов из Чехии и Кипра закупили партии пейджеров и сопутствующей электроники у конкретных компаний. Также задержаны десятки сотрудников Хезболлы, которые вели переговоры, деловую переписку и расчеты. 12 партий электроники были закуплены у компаний, которые контролировал Израиль. Компании из Чехии, Польши, Болгарии, Румынии и Венгрии. Везде руководство этих компаний уже покинули территорию стран. Хабом для авиа побега стала Болгария и аэропорт Софии. 9 директоров подставных компаний покинули Софию рейсами в Ливерпуль и Бергамо, далее в США. Болгарские спецслужбы не препятствовали их движению. В понедельник в Болгарском парламенте состоится экстренное заседание и будет создана межведомственная комиссия по расследованию этого инцидента. Пока же Болгария только путает следы и ведет консультации с посольством США. Румыния и Венгрия отказались от официальных расследований, ссылаясь на то, что деятельность коммерческих компаний-посредников не была направлена во вред для этих стран. Чехия и Польша проявляют стратегическое молчание, находясь под полным контролем американских спецслужб и ведут себя по модели реакции, схожей с подрывом Северных потоков.
Гость
4 минуты
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