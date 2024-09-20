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Происшествия «Газель» опрокинулась на новосибирской трассе — видео с места аварии

«Газель» опрокинулась на новосибирской трассе — видео с места аварии

ДТП произошло в Черепановском районе

2 183
4 комментария

Движение на участке затруднено

В Новосибирской области в районе Черепаново опрокинулся автомобиль «Газель». На участке собралась пробка.

О происшествии рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» днем 20 сентября. Сообщается, что из-за аварии осталась свободной лишь одна полоса. О пострадавших в ДТП пока ничего неизвестно.

Судя по «Яндекс.Картам», авария произошла на трассе Чуйский тракт между поселками Грибной и Пятилетка в Черепановском районе. Движение на участке затруднено.

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Накануне стало известно, что ночью 19 сентября в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КамАЗ. В результате аварии погибли два человека.

Обновлено. В ГАИ сообщили, что в аварии никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
авария ДТП Черепановский район Чуйский тракт Новосибирская область
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Комментарии
4
Жаба Васильевна
1 час
Устал, прилёг отдохнуть.
Гость
1 час
нас Рать
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