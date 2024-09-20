«Газель» опрокинулась на новосибирской трассе — видео с места аварии

В Новосибирской области в районе Черепаново опрокинулся автомобиль «Газель». На участке собралась пробка.
О происшествии рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» днем 20 сентября. Сообщается, что из-за аварии осталась свободной лишь одна полоса. О пострадавших в ДТП пока ничего неизвестно.
Судя по «Яндекс.Картам», авария произошла на трассе Чуйский тракт между поселками Грибной и Пятилетка в Черепановском районе. Движение на участке затруднено.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
Накануне стало известно, что ночью 19 сентября в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КамАЗ. В результате аварии погибли два человека.
Обновлено. В ГАИ сообщили, что в аварии никто не пострадал.