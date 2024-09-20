«Газель» опрокинулась на новосибирской трассе — видео с места аварии

Движение на участке затруднено Источник: Ксения Ивина / 2ГИС











В Новосибирской области в районе Черепаново опрокинулся автомобиль «Газель». На участке собралась пробка.



О происшествии рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» днем 20 сентября. Сообщается, что из-за аварии осталась свободной лишь одна полоса. О пострадавших в ДТП пока ничего неизвестно.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

Судя по «Яндекс.Картам», авария произошла на трассе Чуйский тракт между поселками Грибной и Пятилетка в Черепановском районе. Движение на участке затруднено.

Источник: «Яндекс.Карты»











НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГАИ по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Накануне стало известно, что ночью 19 сентября в Новосибирской области произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили Lada Largus и КамАЗ. В результате аварии погибли два человека.