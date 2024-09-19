В Новосибирской области в жёстком ДТП с грузовиком погибли два человека — публикуем фото с места аварии

В Барабинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Авария произошла в ночь на 19 сентября – примерно в 00:20. По информации ГАИ, на автодороге Р-254 «Иртыш» столкнулись Lada Largus и КамАЗ.
За рулём легковушки находился 52-летний мужчина, который выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с КамАЗом, которым управлял 42-летний водитель.
В результате ДТП водитель Lada и его пассажирка, женщина в возрасте 40-50 лет, скончались на месте от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и подробности аварии.
Ранее НГС писал о том, как на Северном объезде столкнулись фура и легковой автомобиль.