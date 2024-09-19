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Смертельное ДТП в Барабинском районе

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Происшествия В Новосибирской области в жёстком ДТП с грузовиком погибли два человека — публикуем фото с места аварии

В Новосибирской области в жёстком ДТП с грузовиком погибли два человека — публикуем фото с места аварии

Водитель Lada вылетел на встречку

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2 комментария

ДТП произошло примерно в 00:20

В Барабинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Авария произошла в ночь на 19 сентября – примерно в 00:20. По информации ГАИ, на автодороге Р-254 «Иртыш» столкнулись Lada Largus и КамАЗ.

За рулём легковушки находился 52-летний мужчина, который выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с КамАЗом, которым управлял 42-летний водитель.

В результате аварии грузовик получил повреждения, водитель КамАЗа не пострадал

В результате ДТП водитель Lada и его пассажирка, женщина в возрасте 40-50 лет, скончались на месте от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и подробности аварии.

Ранее НГС писал о том, как на Северном объезде столкнулись фура и легковой автомобиль.

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2
жму 200
32 минуты
зато успели
Гость
25 минут
каждый день...
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