Жесткое ДТП произошло на Северном объезде — столкнулись фура и легковой автомобиль

По данным ГАИ, авария произошла утром Источник: «ЧП Новосибирск» / Telegram











Сегодня, 18 сентября, на Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

— Жесткая авария на Северном объезде в сторону Омска после поворота на Криводановку. Информация о пострадавших выясняется, — говорится в посте.

Судя по фотографиям, в результате ДТП повреждения получили фура и легковушка. При каких именно обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. НГС выясняет подробности.

В Госавтоинспекции корреспонденту НГС сообщили, что ДТП было оформлено еще утром. В результате аварии никто не пострадал.