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Происшествия Жесткое ДТП произошло на Северном объезде — столкнулись фура и легковой автомобиль

Жесткое ДТП произошло на Северном объезде — столкнулись фура и легковой автомобиль

Авария произошла недалеко от поворота на Криводановку

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7 комментариев

По данным ГАИ, авария произошла утром

Сегодня, 18 сентября, на Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

— Жесткая авария на Северном объезде в сторону Омска после поворота на Криводановку. Информация о пострадавших выясняется, — говорится в посте.

Судя по фотографиям, в результате ДТП повреждения получили фура и легковушка. При каких именно обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. НГС выясняет подробности.

В Госавтоинспекции корреспонденту НГС сообщили, что ДТП было оформлено еще утром. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее НГС писал о том, как машина перевернулась после ДТП на Бердском шоссе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Если вдруг вы стали свидетелем этого ДТП — сообщите нам об этом.

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Комментарии
7
shamank331
18 сентября 2024, 15:30
А ночью сегодня около полуночи на разъезде Иня экипаж ДПС стоял тормозил фуры сразу перед мостом через Иню, а сразу за мостом в начале левой кривой ДТП было, в крайнем левом две легковых стояло (у первой правое переднее стекло было заменено скотчем или плёнкой им перетянутой и вообще машина была какая то вся мятая давно, производила впечатление подставной), в среднем ряду фура и за ней ещё одна легковая, на дороге в среднем и крайнем левом выставлены были два знака.
Гость
18 сентября 2024, 14:47
северный ОБХОД города Новосибирска!!!
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