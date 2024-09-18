Жесткое ДТП произошло на Северном объезде — столкнулись фура и легковой автомобиль

Сегодня, 18 сентября, на Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
— Жесткая авария на Северном объезде в сторону Омска после поворота на Криводановку. Информация о пострадавших выясняется, — говорится в посте.
Судя по фотографиям, в результате ДТП повреждения получили фура и легковушка. При каких именно обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно. НГС выясняет подробности.
В Госавтоинспекции корреспонденту НГС сообщили, что ДТП было оформлено еще утром. В результате аварии никто не пострадал.
Ранее НГС писал о том, как машина перевернулась после ДТП на Бердском шоссе.