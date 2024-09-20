Срежьте их немедленно: миколог показала фото вкусных, но малоизвестных грибов — сезон уже близко

Это гриб-зонтик пестрый. Говорят, по вкусу он напоминает курицу Источник: предоставлено Лидией Переведенцевой











В Новосибирск пришло бабье лето, и грибов в лесу стало меньше. Наши коллеги с сайта 59.ru спросили у доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, будет ли в этом году еще тихая охота или сезон закончился. Профессор заверила, что съедобные грибы можно найти даже зимой. И поделилась фото грибов, которые мало кто собирает, потому что люди не знают, что они съедобные, — а их уже скоро можно будет собирать.

Так выглядит опенок зимний Источник: предоставлено Лидией Переведенцевой











Как рассказывает миколог, когда вернутся осенние перепады температуры и пройдут дожди, можно будет вновь отправляться в лес за грибами. Еще можно будет найти и осенние опята, и рядовки.

О последних Лидия Переведенцева рассказала подробнее. В лесах растут желтые «курочки», серые «петушки», и фиолетовые «синички». А также рядовки осенние — они бледно-серого цвета и крупные.

Это рядовки серно-желтые, их называют «курочки» Источник: предоставлено Лидией Переведенцевой











— «Курочки» растут прям желтым ковром — как на грядке на огороде. У них такой тонкий грибной аромат. А какие вкусные пирожки из них получаются! Много достоинств у этих рядовок, — рассказывает Лидия Григорьевна.

А это серые рядовки — «петушки» Источник: предоставлено Лидией Переведенцевой











В лесу также можно найти грибы-зонтики (на фото в начале статьи) — по словам миколога, в Европе они считаются настоящим деликатесом. У них жесткая ножка и шляпка вырастает в диаметре до 30 сантиметров. Ученая говорит, что по вкусу в приготовленном виде они похожи на курицу.

Лидия Григорьевна заверяет, что грибы можно найти не только поздней осенью, но и зимой.



— Если зима теплая, можно найти опенок зимний. Он растет в трещинках старых деревьев. У него черная бархатная ножка. Его обычно не собирают, но в Европе его культивируют, — заметила ученая.



Также зимой на лиственных деревьях можно обнаружить многолетний гриб — трутовик настоящий. Он выглядит как серый огромный нарост. Профессор говорит, что гриб обладает лечебными свойствами. Но его важно не перепутать с трутовиком окаймленным!

Это трутовик настоящий, который тоже можно натирать на терке в грибовницу Источник: предоставлено Лидией Переведенцевой









