НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

ясная погода, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

вос.

 755мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25

В Новосибирске назван кандидат на пост нового министра строительства

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Осень эксперт Срежьте их немедленно: миколог показала фото вкусных, но малоизвестных грибов — сезон уже близко

Срежьте их немедленно: миколог показала фото вкусных, но малоизвестных грибов — сезон уже близко

За этими грибами можно пойти, как только чуть похолодает

295
Написать комментарий

Это гриб-зонтик пестрый. Говорят, по вкусу он напоминает курицу

В Новосибирск пришло бабье лето, и грибов в лесу стало меньше. Наши коллеги с сайта 59.ru спросили у доктора биологических наук, профессора кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидии Переведенцевой, будет ли в этом году еще тихая охота или сезон закончился. Профессор заверила, что съедобные грибы можно найти даже зимой. И поделилась фото грибов, которые мало кто собирает, потому что люди не знают, что они съедобные, — а их уже скоро можно будет собирать.

Так выглядит опенок зимний

Как рассказывает миколог, когда вернутся осенние перепады температуры и пройдут дожди, можно будет вновь отправляться в лес за грибами. Еще можно будет найти и осенние опята, и рядовки.

О последних Лидия Переведенцева рассказала подробнее. В лесах растут желтые «курочки», серые «петушки», и фиолетовые «синички». А также рядовки осенние — они бледно-серого цвета и крупные.

Это рядовки серно-желтые, их называют «курочки»

— «Курочки» растут прям желтым ковром — как на грядке на огороде. У них такой тонкий грибной аромат. А какие вкусные пирожки из них получаются! Много достоинств у этих рядовок, — рассказывает Лидия Григорьевна.

А это серые рядовки — «петушки»

В лесу также можно найти грибы-зонтики (на фото в начале статьи) — по словам миколога, в Европе они считаются настоящим деликатесом. У них жесткая ножка и шляпка вырастает в диаметре до 30 сантиметров. Ученая говорит, что по вкусу в приготовленном виде они похожи на курицу.

Лидия Григорьевна заверяет, что грибы можно найти не только поздней осенью, но и зимой.

— Если зима теплая, можно найти опенок зимний. Он растет в трещинках старых деревьев. У него черная бархатная ножка. Его обычно не собирают, но в Европе его культивируют, — заметила ученая.

Также зимой на лиственных деревьях можно обнаружить многолетний гриб — трутовик настоящий. Он выглядит как серый огромный нарост. Профессор говорит, что гриб обладает лечебными свойствами. Но его важно не перепутать с трутовиком окаймленным!

Это трутовик настоящий, который тоже можно натирать на терке в грибовницу

— История приключилась со студентами-парнями под Новый год. Они приготовили грибовницу из трутовиков, и сколько-то туда попало трутовиков окаймленных. Казалось бы, спутать трудно — они горького вкуса, и у них такая яркая кайма, — рассказала Лидия Григорьевна. — Они Новый год начали встречать задолго до его наступления и влили в себя немерено спиртного, а в спирте вещества растворяются и действуют интенсивнее. А гриб этот и так действует как слабительное. Так весь Новый год они просидели в туалете.

Ученая замечает, что стоит собирать только те грибы, в которых вы уверены, и, конечно, нужно хорошо учить микологию. Особенно, если вы студенты.

ПО ТЕМЕ
Грибы Миколог Лес Осень в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
shamank331
1 минута
чтоб не сидеть как минимум в туалете, а как максимум лежать на погосте, следует собирать только стопроцентно известные грибы, а вот данная дама, Коль большой специалист, пусть кушает грибы с фиолетовыми шляпками, выбирает трутовики и натирает их хоть вместо сыра, в общем мы её грибы не трогаем, пусть она наши тоже не собирает, а в лес идёт к зиме поближе.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,47

Ок,52

Мария,36

Наталия,38

Татьяна,47

Ната,46

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление