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Страна и мир Hamster Kombat работает последний день: что это за хомяк и почему больше не получится «тапать»

Hamster Kombat работает последний день: что это за хомяк и почему больше не получится «тапать»

Что ждать игрокам после закрытия

709
9 комментариев

Игра Hamster Kombat переходит на новый этап

Настал последний день существования приложения Hamster Kombat. В пятницу, 20 сентября, в 21:00 по Москве игра встанет на паузу, чтобы зафиксировать баланс игроков. Расскажем, что это за сервис и чего ждать дальше.

Что такое «Хомяк»

Hamster Kombat — приложение, которое появилось в марте 2024 года. В нем предлагают зарабатывать виртуальные деньги. Для этого игрокам просто нужно нажимать на животик мультяшного хомячка («тапать Хомяка»). Если человек хочет еще больше, то ему предлагают выполнять задания: посмотреть рекламу или поделиться ссылкой с друзьями. Со временем хомяк прокачивается: у него появляется больше шерсти и меняется одежда. Разработчики заверили, что позднее игровая валюта может принести реальный доход.

Сейчас в telegram-канале игры сообщили, что «Хомяка» заморозят. В это время будут перераспределяться токены (разновидность криптовалюты). Они рекомендовали проверить, привязан ли кошелек для вывода средств.

26 сентября состоится листинг токена HMSTR на блокчейне TON для игры Hamster Kombat. С этого дня игроки смогут конвертировать игровые деньги в криптовалюту. Сколько она будет стоить и как ее вывести, пока неизвестно.

Листинг — процедура допуска ценной бумаги к торгам на бирже.

Hamster Kombat работает из Telegram. Ничего не нужно скачивать для игры. При этом приложение функционирует только в мобильной версии. С компьютера «тапать Хомяка» не получится.

Личности разработчиков скрываются. Известно, что к созданию приложения причастен сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. Он зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Hamster Kombat. По его словам, такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников.

Причина популярности

Hamster Kombat появился после успеха другой игры — Notcoin, запуск которой произошел в ноябре 2023 вместе с валютой NOT. Основатель проекта Александр Плотвинов представил игру на конференции в Дубае. Свою поддержку также выразил создатель Telegram Павел Дуров. На старте торгов Notcoin стоили примерно 0,012 доллара. И одна игровая монета не приравнивалась к стоимости крипты. Наиболее везучие игроки говорили, что смогли получить вместо накопленной внутриигровой валюты максимум в несколько десятков долларов. В лучшем случае — сотен.

Как дела будут обстоять с «Хомяком», пока неизвестно. Ожидая, что игровая валюта станет настоящей, приложение стало невероятно популярным.

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в разговоре с MSK1.RU предупредил, что чем ближе к листингу, тем ниже будет стоимость относительно той, что сейчас есть на премаркете.

— Допустим, сейчас стоимость одного «хамстера» — 4 цента. Начинаются торги и сотни тысяч, если не миллионы, человек устремляются на криптовалютные биржи, чтобы превратить свои «натапанные» «хамстеры» в реальные деньги. То есть по сути продать свои виртуальные монетки за деньги реальные. Очевидно, что их стоимость сильно упадет, — отмечает криптоаналитик.

Безумие вокруг «Хомяка»

Предприимчивые пользователи начали выдумывать различные способы, чтобы «тапать» как можно больше. Кто-то покупал перкуссионные массажеры, чтобы они нажимали на хомячка за них и с большой скоростью, кто-то просто не спал по ночам, чтобы не упустить возможность заработать дополнительную игровую валюту.

Нередко такая одержимость «Хомяком» заканчивалась плохо для пользователей. Один мужчина заявил, что заложил взрывчатку на детской площадке. Свой поступок он объяснил тем, что «перетапал Хомяка». Также глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщала, что подросток из Тюмени настолько увлекся игрой, что у него развилась бессонница и галлюцинации. В итоге, по ее словам, ребенок попал в клинику.

Эксперты просят с осторожностью относиться к подобным играм, не предоставлять свои личные данные, чтобы не украли ваши собственные средства.

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Hamster Kombat Хомяк Крипта Криптокошелек Деньги Приложение
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Комментарии
9
ПРО
21 минута
сейчас будут сотни тысяч утечек данных с телефонов пользователей "хомяка"
user_unknown
21 минута
Горюшко? И как теперь людям на хомяках майнить?
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