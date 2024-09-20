Дороги и транспорт До конца года по Октябрьскому мосту полностью запустят движение — НГС посмотрел, что сейчас там делают рабочие
До конца года по Октябрьскому мосту полностью запустят движение — НГС посмотрел, что сейчас там делают рабочие
Плановая сдача объекта — декабрь
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В Новосибирске до конца года хотят открыть по всей ширинедвижение по Октябрьскому мосту. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии — по данным городской администрации, работы идут на двух сторонах объекта.
Фотокорреспондент НГС прогулялся по Октябрьскому мосту и посмотрел, что сейчас там делают дорожники. Показываем семь снимков с места работ.
— На полосе с левого берега на правый Октябрьского моста выполнено 85 % работ. Движение по ней планируется открыть до конца года, — сообщили в мэрии.
— В этом году мы полностью заканчиваем вскрытые полосы — это консольная часть тротуара и одна полоса движения, которая загорожена. Так же — с другой стороны. В этом году мы откроем движение по всей ширине, — сообщили в мэрии со ссылкой на замглавы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергея Эпова.
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