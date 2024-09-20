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Дороги и транспорт До конца года по Октябрьскому мосту полностью запустят движение — НГС посмотрел, что сейчас там делают рабочие

До конца года по Октябрьскому мосту полностью запустят движение — НГС посмотрел, что сейчас там делают рабочие

Плановая сдача объекта — декабрь

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13 комментариев

НГС посмотрел, что какие работы ведут на мосту 20 сентября дорожники

В Новосибирске до конца года хотят открыть по всей ширине движение по Октябрьскому мосту. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии — по данным городской администрации, работы идут на двух сторонах объекта.

Фотокорреспондент НГС прогулялся по Октябрьскому мосту и посмотрел, что сейчас там делают дорожники. Показываем семь снимков с места работ.

По информации мэрии, в ремонте моста официально задействованы два подрядчика. Так, иркутская фирма «Клевер» проводит строительно-монтажные работы, связанные с бетонированием и укладкой гидроизоляции, монтажом дренажных систем, перил

Второй подрядчик — новосибирская компания «СК Дороги Сибири» — ведет замену асфальтобетонного покрытия

— На полосе с левого берега на правый Октябрьского моста выполнено 85 % работ. Движение по ней планируется открыть до конца года, — сообщили в мэрии.

В конце августа городская администрация расторгла контакт на работы с другим подрядчиком — «СпецТрансСтрой»

По данным мэрии, ремонт не останавливается, а ведется круглосуточно

— В этом году мы полностью заканчиваем вскрытые полосы — это консольная часть тротуара и одна полоса движения, которая загорожена. Так же — с другой стороны. В этом году мы откроем движение по всей ширине, — сообщили в мэрии со ссылкой на замглавы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергея Эпова.

Судя по снимках, на мосту много рабочих. Движение транспорта во время ремонта не перекрыли, но на дороге часто возникают заторы. Некоторые водители называют причиной пробок дорожные работы.

Капитальный ремонт на Октябрьском мосту начали несколько лет назад. Плановая сдача объекта — декабрь.

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Октябрьский мост Мэрия Новосибирск Дорожные работы
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Комментарии
13
Мрр
30 минут
По всему мосту ямы, из которых торчит арматура. Когда они эти 4 полосы то собираются делать? Асфальтовые заводы работу заканчивают уже
mr.Mister.
21 минута
Смешно провинция....
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