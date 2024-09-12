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Дороги и транспорт Пошли на это сознательно: мэр Новосибирска назвал причины одновременного ремонта двух мостов

Пошли на это сознательно: мэр Новосибирска назвал причины одновременного ремонта двух мостов

Часть работ планируют закончить в этом году

6 580
98 комментариев

Мост начали ремонтировать весной

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объяснил, почему ремонт Димитровского моста начали одновременно с работами на Октябрьском. По его словам, решение было принято из-за финансирования.

Глава города рассказал о ремонте мостов в эфире радио «Городская волна».

— Нам задают вопрос, зачем мы взялись за ремонт Димитровского моста, не закончив Октябрьский. Димитровский мост был построен в 1978 году, ему более 45 лет. Последний раз он капитально ремонтировался в 2001 году и находился в предаварийном состоянии. То есть дальше продолжать его эксплуатацию было рискованно. У нас появилась возможность получить деньги из федерального бюджета, чтобы провести ремонт. Мэрия сознательно пошла на то, чтобы ремонтировать не в полном объеме, а только переход с левого берега на правый. Потому что мы понимаем, что Октябрьский мост тоже накладывает отпечаток на трафик, — объяснил Максим Кудрявцев.

Подрядчик ремонт Димитровского моста — «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

В этом году на ремонт Димитровского моста выделили 71 миллион рублей, в следующем потратят 555 миллионов. Когда подрядчик приступил к ремонту, вскрылись непредвиденные виды работ, вопросы урегулировали. На отдельных этапах ремонт отстает от графика. Власти провели серию переговоров и консультаций по этому поводу.

— Если темпы работ не изменятся, то для нас ремонт этого моста уже заходит в зону рисков. Если ситуация не будет меняться, то мы готовы пойти вплоть до расторжения контрактов, — заявил Максим Кудрявцев.

Плановая сдача Димитровского моста — ноябрь, Октябрьского — декабрь. Ремонт планируют закончить как можно быстрее.

Ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что до 10 декабря компании «Дороги Сибири» необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года подрядчик проведет работы на оставшихся полосах, заменит ограждения и деформационные швы, обустроит водоотвод и тротуары.

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Ремонт Димитровский мост Октябрьский мост Максим Кудрявцев
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Комментарии
99
второйсправа
12 сентября 2024, 09:49
то что сейчас все колом стоит это не зона риска? весь строительный сезон т...ки промяли
Мегахряк
12 сентября 2024, 09:56
Сказочная у нас мэрия. Наверное все помнят как с 2022 года рапортовали о 99% готовности станции метро Спортивная. Как рапортовали о 90% готовности четвертого моста. И где это все? Про восточный обход Н-ска вобще молчу )))
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