Пошли на это сознательно: мэр Новосибирска назвал причины одновременного ремонта двух мостов

Мост начали ремонтировать весной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объяснил, почему ремонт Димитровского моста начали одновременно с работами на Октябрьском. По его словам, решение было принято из-за финансирования.

Глава города рассказал о ремонте мостов в эфире радио «Городская волна».

— Нам задают вопрос, зачем мы взялись за ремонт Димитровского моста, не закончив Октябрьский. Димитровский мост был построен в 1978 году, ему более 45 лет. Последний раз он капитально ремонтировался в 2001 году и находился в предаварийном состоянии. То есть дальше продолжать его эксплуатацию было рискованно. У нас появилась возможность получить деньги из федерального бюджета, чтобы провести ремонт. Мэрия сознательно пошла на то, чтобы ремонтировать не в полном объеме, а только переход с левого берега на правый. Потому что мы понимаем, что Октябрьский мост тоже накладывает отпечаток на трафик, — объяснил Максим Кудрявцев.

Подрядчик ремонт Димитровского моста — «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

В этом году на ремонт Димитровского моста выделили 71 миллион рублей, в следующем потратят 555 миллионов. Когда подрядчик приступил к ремонту, вскрылись непредвиденные виды работ, вопросы урегулировали. На отдельных этапах ремонт отстает от графика. Власти провели серию переговоров и консультаций по этому поводу.

— Если темпы работ не изменятся, то для нас ремонт этого моста уже заходит в зону рисков. Если ситуация не будет меняться, то мы готовы пойти вплоть до расторжения контрактов, — заявил Максим Кудрявцев.

Плановая сдача Димитровского моста — ноябрь, Октябрьского — декабрь. Ремонт планируют закончить как можно быстрее.