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Дороги и транспорт Только одну полосу закончат в этом году: планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись — новые сроки

Только одну полосу закончат в этом году: планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись — новые сроки

Участок, который сейчас перекрыт должны сдать до 10 декабря

2 481
64 комментария

На мосту постоянно появляются ямы, горожане то и дело стоят в пробках

Планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись. В этом году подрядчик отремонтирует одну полосу, в следующем — все остальные. Изначально компания должна была починить все полосы в сторону правого берега за год.

В пресс-центре мэрии рассказали НГС, что капитальный ремонт Димитровского моста начали весной этого года. До 10 декабря компании СК «Дороги Сибири» необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года подрядчику придется починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары.

По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

Изначально компания должна была отремонтировать все полосы в сторону правого берега в течение этого года. После решили, что сделают только две полосы, теперь же лишь одну.

В конце августа резко обострилась ситуациями с пробками на Димитровском мосту, водители рассказывают об ужасных ямах на участке, посмотрите на глубокие выбоины, из которых уже выпирают решетки. После этого НГС направил запрос в мэрию, в администрации отчитались, что подрядчик заасфальтировал ямы, покрытие должны восстанавливать в течение всего хода ремонта.

Год назад НГС вспомнил, что происходило с мостом за последние годы и при чем здесь продолжительный суд с «Новосибирскавтодором».

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Димитровский мост Полоса Ямы
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Комментарии
65
KKК
4 сентября 2024, 11:00
Получается губернатор не отвечает перед народом за выполнение ключевых проектов в регионе. Ни построить ни отремонтировать ни один объект в срок не могут. При этом в других регионах это получается. Может дело не в исполнителях?
Поддерживаю
4 сентября 2024, 11:29
Что мэр, что губернатор просто нулевые, какие сами такие и результаты работы !
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