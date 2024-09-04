Только одну полосу закончат в этом году: планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись — новые сроки

На мосту постоянно появляются ямы, горожане то и дело стоят в пробках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись. В этом году подрядчик отремонтирует одну полосу, в следующем — все остальные. Изначально компания должна была починить все полосы в сторону правого берега за год.

В пресс-центре мэрии рассказали НГС, что капитальный ремонт Димитровского моста начали весной этого года. До 10 декабря компании СК «Дороги Сибири» необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега. До 20 октября следующего года подрядчику придется починить оставшиеся полосы, заменить барьерное ограждение и деформационные швы, обустроить водоотвод и тротуары.

По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

Изначально компания должна была отремонтировать все полосы в сторону правого берега в течение этого года. После решили, что сделают только две полосы, теперь же лишь одну.

В конце августа резко обострилась ситуациями с пробками на Димитровском мосту, водители рассказывают об ужасных ямах на участке, посмотрите на глубокие выбоины, из которых уже выпирают решетки. После этого НГС направил запрос в мэрию, в администрации отчитались, что подрядчик заасфальтировал ямы, покрытие должны восстанавливать в течение всего хода ремонта.