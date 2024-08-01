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Дороги и транспорт «Перейдем на вторую полосу»: что происходит на Димитровском мосту и почему там мало рабочих — фоторепортаж

«Перейдем на вторую полосу»: что происходит на Димитровском мосту и почему там мало рабочих — фоторепортаж

На объекте была задержка на несколько недель

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46 комментариев
В дневную смену на мосту меньше рабочих

В Новосибирске на Димитровском мосту заканчивают укладку бетона на первой ремонтируемой полосе. Об этом стало известно на выездном совещании, которое проходило сегодня, 1 августа.

Никита Дорошенко, исполнительный директор «Дороги Сибири», рассказал, что на несколько недель встала работа на Димитровском мосту из-за корректировки проекта. Во время ремонта, уже после снятия верхнего слоя, обнаружились несоответствия. По словам подрядчика, о них не могли знать специалисты до начала ремонта.

— На сегодняшний момент выполнено 600 метров погонных. Это устройство из бетона. Ночью сегодня заканчивали последние 100 метров. На следующей неделе приезжают специалисты по гидроизоляции. После того как гидроизоляция будет выполнена, мы переходим, согласно лимитам, которые нам обещали увеличить на этот год, на вторую полосу, — объяснил Никита Дорошенко.

Димитровский мост начали ремонтировать в апреле

Пока не доделают первую полосу, на вторую подрядчик переходить не будет. Это необходимо, чтобы не прерывать движение. В августе первую полосу планируют закончить, начать в сентябре вторую. А доделав ее, уйти на зимний перерыв. Перед этим подрядчик планирует сделать ямочный ремонт.

Днем рабочие пытаются сохранять невысокую температуру бетона и проливают его

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. На запросы редакции НГС компания пока не ответила.

На мосту часто собираются пробки

Никита Дорошенко объяснил, почему днем жители города видят мало рабочих на мосту. Основной ремонт сейчас проходит по ночам.

— Работы сейчас идут по устройству бетона, это марка Б-35, это тяжелые бетоны. Их необходимо производить в температуре, которая ниже 25 градусов. Потому что бетон, у него срок очень маленький, и он начинает схватываться быстро. Плюс колебания большие у моста, когда большая интенсивность. Мост колеблется, и бетон очень тяжело укладывается, — объясняет исполнительный директор.

Днем работать тяжело из-за жары и колебаний моста

Днем на мосту проливают бетон, чтобы остужать, и доделывают ремонт, который можно выполнять днем. Работы по ночам проходит уже пятые сутки. На мост в темное время выходят 12 бетонщиков, 8 дорожников, 1 специалист по гидроизоляции и 2 лаборанта.

Следующим этапом будет укладка гидроизоляции

Мост должны сдать в 2025 году. В этом году подрядчику выделили 71 миллион на работу, но сейчас решили добавить. Как пояснил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев, к выделенным на этот год деньгам добавят сумму из следующего года. Это 122 миллиона рублей.

Мост должны сдать до 1 сентября 2025 года

В июле мэрия Новосибирска несколько раз угрожала разорвать контракт с «Дорогами Сибири» из-за отставания в графике. Сейчас об этом уже разговора не идет. Как объяснил заместитель министра транспорт Новосибирской области Игорь Миллер, все внутренние противоречия в проекте были устранены. При этом из-за работы с проектом на объекте появилась задержка, но ее уже устранили, и сейчас всё идет по графику.

В Новосибирске в 2024 году не будут капитально ремонтировать разбитое Толмачевское шоссе. Водители жалуются, что дорога совсем разбита — приходится выезжать на встречку из-за ям и стоять в пробках.

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Мост Ремонт Димитровский мост Новосибирск
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Комментарии
47
Smykson
1 августа 2024, 17:36
Судя по времени ремонта, т.н. "Димитровский мост" глазами тех же китайцев из центра Новосибирска до ост. "Разъезд Иня".
AlexW
1 августа 2024, 18:32
Китайцы бы уже два моста за это время рядом поставили. А этим все денег мало.
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