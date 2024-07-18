«Как подорожник на отрубленную руку»: дорожники отсыпают ямы на Толмачевском шоссе — видео разрушений

Водитель записал видео о состоянии Толмачевского шоссе Источник: Дмитрий Морозов











В Новосибирске на Толмачевском шоссе водители столкнулись с препятствиями на дорожном полотне. Машинам приходится постоянно маневрировать и стоять в заторах из-за состояния дороги. Ямы и выбоины вынуждают автомобилистов выезжать на встречные полосы.



— На Толмачевском шоссе сейчас дорога в ямах от остановки «Тарная база» до центра «Скания» и каждый день пробки. Водители рискуют, выезжая на встречку. ДЕУ, которая обслуживает, героически пытается как-то улучшить ситуацию, засыпая ямы отсевом, но это как подорожник на отрубленную руку. Хватает на один день. Вечно пыль стоит, — сообщил в редакцию читатель НГС Дмитрий Морозов.

Он добавил, что ямочный ремонт дороги в этом году не запланирован.

— Лето скоро закончится, а всё только хуже становится. Неужели всё уйдет в зиму? Еще старая проблема с освещением. После аварии с маршруткой прокуратура выдала предписание на установку освещения. Уже 3 года прошло. Всё так же как и раньше, — недоволен мужчина.



Дмитрий записал видео своей поездки. Смотрим на состояние дороги.

Видео немного ускорено Источник: Дмитрий Морозов

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.

