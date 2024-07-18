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Дороги и транспорт «Как подорожник на отрубленную руку»: дорожники отсыпают ямы на Толмачевском шоссе — видео разрушений

«Как подорожник на отрубленную руку»: дорожники отсыпают ямы на Толмачевском шоссе — видео разрушений

Водителям приходится маневрировать и стоять в пробках

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2 комментария
Водитель записал видео о состоянии Толмачевского шоссе

В Новосибирске на Толмачевском шоссе водители столкнулись с препятствиями на дорожном полотне. Машинам приходится постоянно маневрировать и стоять в заторах из-за состояния дороги. Ямы и выбоины вынуждают автомобилистов выезжать на встречные полосы.

— На Толмачевском шоссе сейчас дорога в ямах от остановки «Тарная база» до центра «Скания» и каждый день пробки. Водители рискуют, выезжая на встречку. ДЕУ, которая обслуживает, героически пытается как-то улучшить ситуацию, засыпая ямы отсевом, но это как подорожник на отрубленную руку. Хватает на один день. Вечно пыль стоит, — сообщил в редакцию читатель НГС Дмитрий Морозов.

Он добавил, что ямочный ремонт дороги в этом году не запланирован.

— Лето скоро закончится, а всё только хуже становится. Неужели всё уйдет в зиму? Еще старая проблема с освещением. После аварии с маршруткой прокуратура выдала предписание на установку освещения. Уже 3 года прошло. Всё так же как и раньше, — недоволен мужчина.

Дмитрий записал видео своей поездки. Смотрим на состояние дороги.

Видео немного ускорено

Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска.

В Новосибирске с апреля идет ремонт Димитровского моста. Три месяца горожане терпеливо переносят почти круглосуточные пробки, но в июле стало известно, что работа подрядчика мэрию не устраивает.

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Ремонт дорог Толмачевское шоссе Ямы Разрушение дороги
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Комментарии
3
МамаМия
18 июля 2024, 13:22
И это не Мариуполь ...
Гость
18 июля 2024, 13:23
Время требует !
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