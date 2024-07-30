НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 745мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Тело пропавшего новосибирца нашли в котловане

Мошенники из JPB
Новосибирск ведет соцсети
Завод гудит по ночам
Работа в Новосибирске
Продал дом и купил яхту
Июльфест в Новосибирске
Кто сидел за рулём BMW
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «В приоритете — решения суда»: в мэрии объяснили, почему не ремонтируют разбитое Толмачевское шоссе

«В приоритете — решения суда»: в мэрии объяснили, почему не ремонтируют разбитое Толмачевское шоссе

Сейчас на дороге точечно засыпают ямы

1 623
22 комментария
Из-за огромных ям водителям приходится выезжать на встречку

В Новосибирске в 2024 году не будут капитально ремонтировать разбитое Толмачевское шоссе. Об этом сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска. Водители жалуются, что дорога совсем разбита — приходится выезжать на встречку из-за ям и стоять в пробках.

В мэрии отметили, что список объектов на капитальный ремонт уже сформирован и Толмачевского шоссе в нем нет. При этом на дороге делают поддерживающий ремонт. Водители утверждают, что это не спасает ситуацию.

— Необходимо отметить, что с учетом существующей бюджетной обеспеченности приоритетным направлением расходования средств дорожного фонда города Новосибирска является финансирование мероприятий по исполнению решений суда, предписаний контрольно-надзорных органов, наказов депутатов, поручений губернатора и мэра, — перечислили в ответе на запрос редакции.

По решению суда в 2024 году будут проектировать освещение шоссе. В 2025 году планируется строительство линии.

— Линия наружного освещения отсутствует полностью и для ее устройства требуется выполнить полный комплекс мероприятий по строительству и вводу линии наружного освещения в эксплуатацию в установленном порядке, — добавили в мэрии Новосибирска.

Увидели очень разбитую дорогу? Присылайте фото и видео в редакцию. Составим карту самых плохих дорог города!
Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска решили не расторгать контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Ранее власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Толмачевское шоссе Ремонт дороги Мэрия Новосибирска Ямы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
веснушка
30 июля 2024, 11:18
А 2- ю станционную - почему вообще никак не ремонтируют? ямы и колея там жуть! чтобы объехать приходится машинам по встречке рулить... опасная для жизни дорога! ... и всём плевать...
Гость
30 июля 2024, 10:56
То есть мэрия отвечает, что делают что-то они только тогда, когда их уже натурально за горло берут - решения суда, высочайшие повеления и тому подобное. Обычная повседневная деятельность стоит колом.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Юлия,45

Максим,48

Светлана,63

Андрей Дик,36

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление