«В приоритете — решения суда»: в мэрии объяснили, почему не ремонтируют разбитое Толмачевское шоссе

Из-за огромных ям водителям приходится выезжать на встречку Источник: Дмитрий Морозов











В Новосибирске в 2024 году не будут капитально ремонтировать разбитое Толмачевское шоссе. Об этом сообщили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска. Водители жалуются, что дорога совсем разбита — приходится выезжать на встречку из-за ям и стоять в пробках.



В мэрии отметили, что список объектов на капитальный ремонт уже сформирован и Толмачевского шоссе в нем нет. При этом на дороге делают поддерживающий ремонт. Водители утверждают, что это не спасает ситуацию.

Источник: Дмитрий Морозов

— Необходимо отметить, что с учетом существующей бюджетной обеспеченности приоритетным направлением расходования средств дорожного фонда города Новосибирска является финансирование мероприятий по исполнению решений суда, предписаний контрольно-надзорных органов, наказов депутатов, поручений губернатора и мэра, — перечислили в ответе на запрос редакции.



По решению суда в 2024 году будут проектировать освещение шоссе. В 2025 году планируется строительство линии.

— Линия наружного освещения отсутствует полностью и для ее устройства требуется выполнить полный комплекс мероприятий по строительству и вводу линии наружного освещения в эксплуатацию в установленном порядке, — добавили в мэрии Новосибирска.

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска решили не расторгать контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Ранее власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг.