Рабочих так и не хватает: власти Новосибирска решили расторгнуть контракт на ремонт Димитровского моста

За этот год планируют полностью заменить покрытие в сторону правого берега Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Власти решили разорвать контракт с компанией, которая ремонтирует Димитровский мост в Новосибирске. На объекте недостаточно рабочих. Об этом заявил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время аппаратного совещания при мэре.



— Вчера МКУ «Гормост» принял решение об одностороннем отказе, документ был отправлен подрядчику. Если в течение 10 дней с даты получения решения подрядчик меры не примет, то оно вступит в силу и контракт будет считаться расторгнутым, — рассказал Иосиф Кодалаев.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

На прошлой неделе начальник дептранса говорил, что дорожники не успевают выполнять работу вовремя, также на Димитровском мосту не хватает сотрудников.

Глава дептранса также отметил, что подрядчик Октябрьского моста — «СпецТрансСтрой» — принимает меры по улучшению ситуации. Например, компания наконец-то смогла закупить строительные материалы, решение о расторжении отложили до конца недели.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» образована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей. «СпецТрансСтрой» часто выигрывает аукционы на ремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской и Кемеровской областях.

На Октябрьском мосту также ведут работы «ДК Клевер» и «СК Дороги Сибири». К ним у властей претензий нет.

Димитровский мост капитально ремонтировали 23 года назад. На начало июня подрядчик демонтировал старый асфальт, бетонный защитный слой и гидроизоляцию на одной из полос. Тогда Иосиф Кодалаев говорил, что все работы идут по графику, но чуть позже рабочих стали все реже замечать на объекте.

Недавно стало известно, что сроки сдачи четвёртого моста перенесли на конец 2025 года. Как ранее объяснила группа «ВИС» проблемы возникли из-за документации, в которую внесли изменения.