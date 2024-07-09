НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

сев.

 745мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

СРОЧНО

Две тысячи новосибирцев проводили Playa на пенсию

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Второе дело против чиновника
Репортаж с последнего Playa
Сети кофеен из других городов
Как готовить ребенка к школе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Город Дороги и транспорт Рабочих так и не хватает: власти Новосибирска решили расторгнуть контракт на ремонт Димитровского моста

Рабочих так и не хватает: власти Новосибирска решили расторгнуть контракт на ремонт Димитровского моста

Решение об этом уже направили подрядчику

836
3 комментария
За этот год планируют полностью заменить покрытие в сторону правого берега

Власти решили разорвать контракт с компанией, которая ремонтирует Димитровский мост в Новосибирске. На объекте недостаточно рабочих. Об этом заявил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время аппаратного совещания при мэре.

— Вчера МКУ «Гормост» принял решение об одностороннем отказе, документ был отправлен подрядчику. Если в течение 10 дней с даты получения решения подрядчик меры не примет, то оно вступит в силу и контракт будет считаться расторгнутым, — рассказал Иосиф Кодалаев.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

На прошлой неделе начальник дептранса говорил, что дорожники не успевают выполнять работу вовремя, также на Димитровском мосту не хватает сотрудников.

Глава дептранса также отметил, что подрядчик Октябрьского моста — «СпецТрансСтрой» — принимает меры по улучшению ситуации. Например, компания наконец-то смогла закупить строительные материалы, решение о расторжении отложили до конца недели.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» образована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей. «СпецТрансСтрой» часто выигрывает аукционы на ремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской и Кемеровской областях.

На Октябрьском мосту также ведут работы «ДК Клевер» и «СК Дороги Сибири». К ним у властей претензий нет.

Димитровский мост капитально ремонтировали 23 года назад. На начало июня подрядчик демонтировал старый асфальт, бетонный защитный слой и гидроизоляцию на одной из полос. Тогда Иосиф Кодалаев говорил, что все работы идут по графику, но чуть позже рабочих стали все реже замечать на объекте.

Недавно стало известно, что сроки сдачи четвёртого моста перенесли на конец 2025 года. Как ранее объяснила группа «ВИС» проблемы возникли из-за документации, в которую внесли изменения.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мост Октябрьский мост Димитровский мост Ремонт Сотрудники Строители Дорожники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
281756804
9 июля 2024, 13:47
Лично я , просто поражаюсь. Любому, даже не специалисту, ясно , что строить так медленно это не нормально. Что на об.екте должны быть рабочие в большом количестве. И вот , наконец , не прошло и двух лет - это поняли власти.
Гость
9 июля 2024, 13:42
Да и так сойдет! Заметили тенденцию и схожесть в работами на первомайском сквере?!))))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Ник,34

Sergei,56

Svetlana,41

Элен,38

Денис,38

Deva,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление