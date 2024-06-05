На правый берег дорога хуже, чем на левый: как идет ремонт Димитровского моста

Как сообщили в пресс-центре мэрии, мост ввели в эксплуатацию 45 лет назад, в последний раз сооружение капитально ремонтировали в 2001 году, с тех пор покрытие сильно износилось, а поддерживающий ремонт не помогал. Сейчас подрядчик ООО «СК Дороги Сибири» демонтировал старый асфальт, бетонный защитный слой и гидроизоляцию на одной из полос.

