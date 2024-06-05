На правый берег дорога хуже, чем на левый: как идет ремонт Димитровского моста

В Новосибирске продолжают работы на Димитровском мосту. Последний раз объект капитально ремонтировали 23 года назад.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, мост ввели в эксплуатацию 45 лет назад, в последний раз сооружение капитально ремонтировали в 2001 году, с тех пор покрытие сильно износилось, а поддерживающий ремонт не помогал. Сейчас подрядчик ООО «СК Дороги Сибири» демонтировал старый асфальт, бетонный защитный слой и гидроизоляцию на одной из полос.
По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.
По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, в этом году хотят полностью заменить покрытие в сторону правого берега.
— Мы начали ремонт моста с проезжей части в сторону правого берега, поскольку ее техническое состояние вызывало больше всего критики. Кроме того, мы постоянно наблюдаем заторы в сторону левого берега из-за строительства четвёртого моста. Ремонт проезжей части в этом же направлении усугубил бы ситуацию, — цитирует мэрия слова Иосифа Кодалаева.
Все работы, отмечает директор «Гормоста» идут в графике с небольшим опережением. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал на площадке, он отметил, что закончить работы на проезжей части необходимо в срок, чтобы горожанам было удобно проезжать с одного берега на другой.
Контракт на ремонт заключили в марте, проект рассчитан на два года. В этом году мост отремонтируют в сторону правого берега, в следующем — в сторону левого. Полосы во время работ не перекрывают, их ширину сузили до нормативных.
Ранее НГС побывал на выездном совещании, там рассказали, что на мосту впервые сделают инновационную систему гидроизоляции. Она будет трехслойной. Такая технология должна продержаться без ремонта около 50 лет. Работы планируют закончить до 1 сентября 2025 года.
Сейчас в городе ремонтируют и Октябрьский мост, мэр попросил подрядчиков поторопиться. Недавно стало известно, что сроки сдачи четвёртого моста перенесли на конец 2025 года. Как ранее объяснила группа «ВИС» проблемы возникли из-за документации, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе.