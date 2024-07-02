Не хватает рабочих и темпа: на Димитровском и Октябрьском мостах срывается ремонт — мэрия угрожает разрывом контрактов

Новосибирцы с нетерпением ждут, когда завершатся работы на мостах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска высказала намерение разрывать контракты, если подрядчики не будут успевать доделывать работу в срок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Сейчас по Октябрьскому мосту уже подготовлен документ о расторжении контракта, но пока не отправлен. А на Димитровском пока срываются сроки из-за нехватки работников.

— Октябрьский и Димитровский мосты — это ключевые объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска. Ограничения движения, связанные с ремонтными работами на этих сооружениях, сильно осложняют жизнь новосибирцев. Мы заинтересованы в том, чтобы завершить все работы как можно быстрее и открыть полноценное движение по мостам. Учитывая значимость этих транспортных артерий, будем строго контролировать подрядчиков, следить за исполнением графика работ. С организациями, которые срывают сроки и не выполняют свои обязательства, будем расторгать контракты, — подчеркнул на аппаратном совещании сегодня, 3 июля, мэр Максим Кудрявцев.



На Октябрьском мосту сейчас работают три организации: ООО «СпецТрансСтрой», ООО «ДК Клевер», ООО «СК Дороги Сибири». По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Иосифа Кодалаева, одна из компаний не обеспечивает необходимый темп работы.

— Мы подготовили решение о расторжении контракта. Если до конца недели подрядчик примет необходимые меры, то мы продолжаем с ним работать. Если нет — отправляем решение о расторжении контракта, — отметил Иосиф Кодалаев.



По данным сервиса RusProfile, убыток «СпецТрансСтроя» за прошлый год составил 412 миллионов рублей. В 2022 году организация получила 13,5 миллиона чистой прибыли, в 2021 году — 5,8 миллиона рублей. В 2022 году «СпецТрансСтрой» получил выручку в 2,2 миллиарда рублей, в 2021 году — 1,3 миллиарда. Учредители «СпецТрансСтроя» — Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании, и ООО «Метромиркомплект», владелец 24%. Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». «Метромиркомплект» зарегистрировано в 2020 году. 50% компании принадлежит «Метро Миру», 20% — Марии Кагармановой, 10% — Марине Минченко, 10% — Никите Михайлову и 10% — Ивану Никитину.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ДК-Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании — Александр Батрамеев, он является единственным учредителем компании, директор — Анастасия Батрамеева. На конец 2022 года выручка организации составила 257,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.



Не успевает за темпом и подрядчик на Димитровском мосту. По словам мэрии, на объекте недостаточно рабочих.



— Намерение о прекращении контракта подрядчику высказано, предостережение отправлено. Ожидаем актуализированный график работ. Если новый график нас не устроит, или он будет нарушать достигнутые договоренности, будет принято соответствующее решение, — пояснил Иосиф Кодалаев.



Димитровский мост, как и Октябрьский, ремонтирует компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.



В этом году ремонт запланирован на семи мостовых переходах. Как добавили в мэрии, работы ведутся на шести из них.



Как добавил Иосиф Кодалаев, сейчас разрывают контракт с подрядной организацией, которая ремонтировала Октябрьскую магистраль. Ремонт начался в 2022 году, но его до сих пор не завершили.



— Одно судебное заседание уже состоялось. Завтра — очередное заседание, на котором мы ожидаем принятия решения по расторжению контракта, — процитировали начальника департамента в пресс-службе.



Еще в июне на встрече с журналистами Иосиф Кодалаев сообщал, что ремонт моста идет в срок и даже с опережением графика.

