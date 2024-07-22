Пригнали технику: в мэрии сообщили, кто будет ремонтировать Димитровский мост — договор с подрядчиком хотели расторгнуть

С начала ремонта прошло три месяца, но положительных изменений водители не увидели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска решили не расторгать контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Ранее власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг — крайним сроком вступления документа в силу было 18 июля. Специалисты были недовольны качеством работ и количеством дорожников на объекте.



— Действующий подрядчик принял необходимые меры, предоставил откорректированные документы, календарный график, устранены недостатки проектной документации. К активным работам приступает в ближайшие дни, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.



Вчера вечером на мосту была замечена техника и рабочие.

Источник: читатель НГС

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.



На запрос редакции в компании «Дороги Сибири» не ответили.

На прошлой неделе НГС показывал, в каком состоянии находится Димитровский мост.

