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Дороги и транспорт Пригнали технику: в мэрии сообщили, кто будет ремонтировать Димитровский мост — договор с подрядчиком хотели расторгнуть

Пригнали технику: в мэрии сообщили, кто будет ремонтировать Димитровский мост — договор с подрядчиком хотели расторгнуть

Документ о расторжении должен был вступить в силу в конце прошлой недели

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15 комментариев
С начала ремонта прошло три месяца, но положительных изменений водители не увидели

В мэрии Новосибирска решили не расторгать контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Ранее власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг — крайним сроком вступления документа в силу было 18 июля. Специалисты были недовольны качеством работ и количеством дорожников на объекте.

— Действующий подрядчик принял необходимые меры, предоставил откорректированные документы, календарный график, устранены недостатки проектной документации. К активным работам приступает в ближайшие дни, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

Вчера вечером на мосту была замечена техника и рабочие.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

На запрос редакции в компании «Дороги Сибири» не ответили.

На прошлой неделе НГС показывал, в каком состоянии находится Димитровский мост.

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Комментарии
16
Мрр
22 июля 2024, 14:50
Опять? Все лето работы не велись и это не отставание от графика? А сейчас что изменилось то?
274502334
22 июля 2024, 14:56
Дали пендюля и нашлись работники - и то хлеб! Вопрос: "Надолго ли?"
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