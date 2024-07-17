Пробки, грязь и ямы: Димитровский мост ремонтируют уже три месяца — смотрим, в каком он сейчас состоянии

Несмотря на то, что полос осталось три, ситуация на мосту всё равно напряженная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с апреля идет ремонт Димитровского моста. Три месяца горожане терпеливо переносят почти круглосуточные пробки, но в июле стало известно, что работа подрядчика мэрию не устраивает.

Объект должен быть закончен до конца октября. Но власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг. Срок вступления в силу документа заканчивается уже в этот четверг. Подрядчика попросили выполнить пробный участок, и, по словам главы департамента транспорта Иосифа Кодалаева, с задачей компания не справилась.

Смотрим на фото, что сделали с мостом за три месяца.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. На запросы редакции НГС компания пока не ответила.



На огороженном участке снят асфальт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Состояние проезжей части оставляет желать лучшего Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Временные заплатки не выдерживают нагрузки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня утром рабочие не были замечены Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ямы стали достаточно глубокими Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за закрытого участка нагрузка на дорогу увеличивается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пробки на Димитровском мосту уже обыденность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Горожанам приходится долго ждать, чтобы попасть на правый берег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ранее начальник дептранса говорил, что дорожники не успевают выполнять работу вовремя, так как на Димитровском мосту не хватает сотрудников.

