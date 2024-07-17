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Дороги и транспорт Пробки, грязь и ямы: Димитровский мост ремонтируют уже три месяца — смотрим, в каком он сейчас состоянии

Пробки, грязь и ямы: Димитровский мост ремонтируют уже три месяца — смотрим, в каком он сейчас состоянии

Объект может остаться без подрядчика

1 947
29 комментариев
Несмотря на то, что полос осталось три, ситуация на мосту всё равно напряженная

В Новосибирске с апреля идет ремонт Димитровского моста. Три месяца горожане терпеливо переносят почти круглосуточные пробки, но в июле стало известно, что работа подрядчика мэрию не устраивает.

Объект должен быть закончен до конца октября. Но власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг. Срок вступления в силу документа заканчивается уже в этот четверг. Подрядчика попросили выполнить пробный участок, и, по словам главы департамента транспорта Иосифа Кодалаева, с задачей компания не справилась.

Смотрим на фото, что сделали с мостом за три месяца.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. На запросы редакции НГС компания пока не ответила.

На огороженном участке снят асфальт
Состояние проезжей части оставляет желать лучшего
Временные заплатки не выдерживают нагрузки
Сегодня утром рабочие не были замечены
Ямы стали достаточно глубокими
Из-за закрытого участка нагрузка на дорогу увеличивается
Пробки на Димитровском мосту уже обыденность
Горожанам приходится долго ждать, чтобы попасть на правый берег

Ранее начальник дептранса говорил, что дорожники не успевают выполнять работу вовремя, так как на Димитровском мосту не хватает сотрудников.

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ПО ТЕМЕ
Димитровский мост Дорога Ремонт дорог Мэрия Новосибирска
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Комментарии
29
fin
17 июля 2024, 14:10
А нужен ли нам левый берег вообще?
Гость
17 июля 2024, 13:05
Не врубаюсь, почему нельзя найти нормальных подрядчиков в миллионном городе? Полно контор с ответственными профессионалами
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