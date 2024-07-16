«Подводим черту»: подрядчика Димитровского моста попросили сделать пробный участок — ремонт забраковали

Мэрия недовольна действиями компании, которая занимается ремонтом Димитровского моста Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил ремонт на пробном участке не по нормативам. Об этом заявил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 16 июля. Ранее власти выдали компании решение об одностороннем отказе от ее услуг.

— У нас в четверг завершается срок предусмотренный законодательством по истечение которого решение вступит в законную силу. Что касается мер со стороны подрядной организации. Мы запустили их на пробный участок. Пробный участок они выполнили с браком. Подрядчик посчитал, что он может и так. Поэтому с завтрашнего дня с учетом наших замечаний подрядчик планирует основной фронт работ. Мы в четверг подводим черту — будем мы дальше с ним работать или не будем, — объяснил Иосиф Кодалаев.

Работы на мосту ведет компания «Дороги Сибири». По данным сервиса «Контур.Фокус», она образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.



Корреспондент НГС отправила запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.



Октябрьский мост сейчас отремонтирован на 57%.

— Что касается наших опасений в отношении СпецТрансСтроя, пока подрядная организация работы выполняет вследствие того, что был решен вопрос с поставкой части материалов. Темпы работ пока не позволяют говорить об уверенном завершении работ, — добавил Иосиф Кодалаев.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» образована в 2009 году. Генеральный директор организации — Сергей Арапов, конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей. «СпецТрансСтрой» часто выигрывает аукционы на ремонт и реконструкцию дорог в Новосибирской и Кемеровской областях.



Ранее начальник дептранса говорил, что дорожники не успевают выполнять работу вовремя, также на Димитровском мосту не хватает сотрудников.

