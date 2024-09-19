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Дороги и транспорт «Пробки наводят тоску и гнев»: на Октябрьском мосту собрался затор

«Пробки наводят тоску и гнев»: на Октябрьском мосту собрался затор

Движение затруднено в направлении правого берега

690
8 комментариев

Один из пользователей сервиса сообщил, что на участке ведутся дорожные работы

Вечером 19 сентября в Новосибирске на левом берегу собралась пробка. Затор наблюдается на Октябрьском мосту, сообщает 2ГИС.

По информации сервиса, движение затруднено в направлении правого берега. В красный цвет окрасилась дорога в районе нового ЛДС. В четверг, 19 сентября, на площадке «Сибирь-Арены» проходил матч между ХК «Сибирь» и пекинским «Куньлунь РС».

Движение затруднено в районе нового ЛДС

— «Сибирь» — чемпион! Но эти пробки наводят тоску и гнев, — пишет пользователь сервиса Алена Проскурина.

Другой пользователь 2ГИС сообщил о том, что на участке затора ведутся дорожные работы.

Накануне новосибирцы несколько часов стояли в пробке у Димитровского моста. Затор возник на правом берегу города.

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Пробки Новосибирск Октябрьский мост
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Комментарии
8
4443355
5 минут
А зачем они все на машинах едут - там же совсем рядом с лдс новая станция метро! Хотя погодите.....
Drakonn
13 минут
Если бы соблюдали ПДД и пропускали дуг-друга, то пропускной способности моста хватало бы...
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