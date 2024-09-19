«Пробки наводят тоску и гнев»: на Октябрьском мосту собрался затор

Вечером 19 сентября в Новосибирске на левом берегу собралась пробка. Затор наблюдается на Октябрьском мосту, сообщает 2ГИС.
По информации сервиса, движение затруднено в направлении правого берега. В красный цвет окрасилась дорога в районе нового ЛДС. В четверг, 19 сентября, на площадке «Сибирь-Арены» проходил матч между ХК «Сибирь» и пекинским «Куньлунь РС».
— «Сибирь» — чемпион! Но эти пробки наводят тоску и гнев, — пишет пользователь сервиса Алена Проскурина.
Другой пользователь 2ГИС сообщил о том, что на участке затора ведутся дорожные работы.
Накануне новосибирцы несколько часов стояли в пробке у Димитровского моста. Затор возник на правом берегу города.