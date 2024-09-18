«Пора крылья к машине устанавливать»: новосибирцы пять часов стоят в пробках, сковавших город — реакция водителей

Сегодня вечером ситуация на дорогах оценивалась в 9 баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск вечером 18 сентября сковали многокилометровые пробки, которые не прекращаются до самого позднего вечера. Так по данным 2ИС, затор на дороге к Димитровскому Мосту начался около 17:00, пробка растянулась от самого Цирка.

Помимо этого, огромный затор собрался на площадь инженера Будагова. Пробка растянулась от улицы Фабричной и плоть до Речного вокзала.

Отметим, что на левом берегу Новосибирска огромных пробок не наблюдается. В целом, по данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 1 балл.

Сейчас пробки оцениваются в 1 балл Источник: 2ГИС











В комментариях на 2ГИС, водители высказались о сегодняшних пробках.

- Пора опечатывать и закрывать город. Он не функционален, - написал Данил Лежнин.

- Продаю машину не дорого! И куплю вертолет, - иронизирует пользователь 2ГИС.

- Пора крылья к машине устанавливать, - отметила Маргарита Золотарева.

- Пора вдоль дороги ставить биотуалеты, - подметила Раиса.

- Ужас. За 2.5 часа проехал 2 км. В плавь явно быстрее будет, - написал Владимир.