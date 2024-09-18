НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-з.

 762мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04

Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым

Что интересного в стране
Нападение на бывшую
Обзор хороших детсадов
Младенец родился дважды
Главные тренды сезона
Новый ЖК вместо завода
НГС попробовал гроботерапию
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Пора крылья к машине устанавливать»: новосибирцы пять часов стоят в пробках, сковавших город — реакция водителей

«Пора крылья к машине устанавливать»: новосибирцы пять часов стоят в пробках, сковавших город — реакция водителей

Затор возник на правом берегу мегаполиса

228
Написать комментарий

Сегодня вечером ситуация на дорогах оценивалась в 9 баллов

Новосибирск вечером 18 сентября сковали многокилометровые пробки, которые не прекращаются до самого позднего вечера. Так по данным 2ИС, затор на дороге к Димитровскому Мосту начался около 17:00, пробка растянулась от самого Цирка.

Помимо этого, огромный затор собрался на площадь инженера Будагова. Пробка растянулась от улицы Фабричной и плоть до Речного вокзала.

Отметим, что на левом берегу Новосибирска огромных пробок не наблюдается. В целом, по данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 1 балл.

Сейчас пробки оцениваются в 1 балл

В комментариях на 2ГИС, водители высказались о сегодняшних пробках.

- Пора опечатывать и закрывать город. Он не функционален, - написал Данил Лежнин.

- Продаю машину не дорого! И куплю вертолет, - иронизирует пользователь 2ГИС.

- Пора крылья к машине устанавливать, - отметила Маргарита Золотарева.

- Пора вдоль дороги ставить биотуалеты, - подметила Раиса.

- Ужас. За 2.5 часа проехал 2 км. В плавь явно быстрее будет, - написал Владимир.

Ранее на Гусинобродском тракте в Новосибирске собралась пробка. По словам читателей НГС, машины стоят в том месте, где проходят ремонтные работы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пробка Новосибирск 2ГИС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
россияне, а как там Торопец? все по плану? шишки горят?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Тата,44

Vika,43

Ирина,58

Гарик,34

Андрей,31

Kati,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление