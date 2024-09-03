Мэрия нашла нового подрядчика на ремонт Октябрьского моста — когда он начнет

Ремонт Октябрьского моста начали в прошлом году Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Мэрия Новосибирска нашла нового подрядчика на продолжение работ на Октябрьском мосту. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 3 сентября, сообщил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

— Проводятся переговоры и уже найдены подрядчики на продолжение работ, объемы которых планировалось выполнять компания «СпецТрансСтрой». В течении этой и следующей недели мы нового подрядчика на объект должны завести, — рассказал чиновник.

Контракт со «СпецТрансСтрой» был расторгнут в конце августа. Вчера его включили в реестр недобросовестных подрядчиков, заявил Кодалаев.

Имя нового подрядчика пока не названо, НГС отправил запрос в мэрию.

Октябрьский мост кроме ООО «СпецТранСстрой» ремонтировали ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Среди них первый контракт на выполнение работ получило ООО «СпецТрансСтрой». Однако темпы работ подрядчика оказались неудовлетворительными, а прокуратура вынесла предостережение. Уже после к работам также привлекли НоООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».