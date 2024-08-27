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Расторгли контракт с подрядчиком Октябрьского моста

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Дороги и транспорт В Новосибирске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту Октябрьского моста

В Новосибирске расторгли контракт с подрядчиком по ремонту Октябрьского моста

Расторжение контракта связано с отставанием от графика работ

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31 комментарий

Работы на мосту еще далеки от завершения

Власти Новосибирска приступили к поиску нового подрядчика для ремонта Октябрьского моста — контракт со старым официально расторгнут.

Во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 27 августа начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев рассказал, что меры по выправлению ситуации на Октябрьском мосту применяются из-за расторжения контракта с предыдущим подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой». Разговоры об этом власти поднимали еще в начале лета.

Кодалаев отметил, что на текущей неделе должен быть решен вопрос с привлечением нового подрядчика. При этом он заверил, что «критических отставаний по объекту нет».

По данным сервиса «RusProfile», компания «СпецТрансСтрой» была зарегистрирована в 2009 году. Генеральный директор организации – Сергей Арапов, конечный владелец – Сергей Дмуха. На конец прошлого года выручка компании составила 3,1 миллиарда рублей, чистый убыток – 412,4 миллиона рублей.

Ремонт Октябрьского моста осуществляло несколько подрядных организаций: ООО «СпецТранСстрой», ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Среди них первой контракт на выполнение работ получило ООО «СпецТрансСтрой». Однако темпы работ подрядчика оказались неудовлетворительными, а прокуратура вынесла предостережение. В результате местные власти привлекли к ремонту еще две компании – ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири».

Ранее НГС писал, что на ремонтируемой полосе Димитровского моста появились трещины.

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Новосибирск Октябрьский мост Мэрия Расторжение контракта
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Комментарии
36
Радио Свобода
27 августа 2024, 11:44
Когда с четвёртым мостом расторгнут да сносить уже начнут?
Прометей
27 августа 2024, 11:54
Пока государство само не возьмёт на себя функцию по ремонту дорог, будут всевозможные просрочки и откаты. В Беларуси всё с этим четко.
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