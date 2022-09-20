20idei
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 60.17
eur 60.04
Тема дняВо сколько выступит Полина Гагарина?
Все новости
Все новости

Капитальный ремонт Октябрьского моста отстает от графика: с чем это связано

Сейчас подрядчик выполнил около 10% работ

219

Работы должны завершить в 2024 году

Поделиться

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с отставанием. Сейчас работы, которые должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены почти на 10%.

— Отставание от графика составляет порядка 25 календарных дней. Процент готовности — чуть менее 10%. Так как еще достаточно большой промежуток времени до окончания работ, думаю, какие-то сложности мы не видим, так как можно все эти работы нагнать, — рассказал 20 сентября глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Подрядчик, который занимается капитальным ремонтом, — компания «СпецТрансСтрой». По сообщению пресс-службы, для работ заготовили материал, оборудовали строительный городок, провели укладку плит, монтаж вспомогательных сооружений, очистку и окраску пролетного строения.

— Применение типовых проектных решений невозможно при выполнении работ на Октябрьском мосту. Для начала каждого вида работ необходима разработка технической документации с детальной проработкой каждого узла, с учетом действующих подвижных нагрузок, износа конструктивных элементов, предаварийного состояния сооружения и необходимости сохранения существующих архитектурных форм, — объяснили причины отставания в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.

Подрядчик добавил, что ремонт ведут в стесненных условиях. Для доступа к конструкциям моста нужно было получить разрешение на использование земель. При этом каждое необдуманное проектное решение может привести к изменениям, которые негативно скажутся на безопасности движения.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.

По теме

Октябрьский мостПодрядчикРемонт дорог
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2