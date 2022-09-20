Капитальный ремонт Октябрьского моста отстает от графика: с чем это связано

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с отставанием. Сейчас работы, которые должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены почти на 10%.

— Отставание от графика составляет порядка 25 календарных дней. Процент готовности — чуть менее 10%. Так как еще достаточно большой промежуток времени до окончания работ, думаю, какие-то сложности мы не видим, так как можно все эти работы нагнать, — рассказал 20 сентября глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

