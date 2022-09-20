Капитальный ремонт Октябрьского моста отстает от графика: с чем это связано
Сейчас подрядчик выполнил около 10% работ
Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске идет с отставанием. Сейчас работы, которые должны завершить до 31 декабря 2024 года, выполнены почти на 10%.
— Отставание от графика составляет порядка 25 календарных дней. Процент готовности — чуть менее 10%. Так как еще достаточно большой промежуток времени до окончания работ, думаю, какие-то сложности мы не видим, так как можно все эти работы нагнать, — рассказал 20 сентября глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.
Подрядчик, который занимается капитальным ремонтом, — компания «СпецТрансСтрой». По сообщению пресс-службы, для работ заготовили материал, оборудовали строительный городок, провели укладку плит, монтаж вспомогательных сооружений, очистку и окраску пролетного строения.
— Применение типовых проектных решений невозможно при выполнении работ на Октябрьском мосту. Для начала каждого вида работ необходима разработка технической документации с детальной проработкой каждого узла, с учетом действующих подвижных нагрузок, износа конструктивных элементов, предаварийного состояния сооружения и необходимости сохранения существующих архитектурных форм, — объяснили причины отставания в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано
Подрядчик добавил, что ремонт ведут в стесненных условиях. Для доступа к конструкциям моста нужно было получить разрешение на использование земель. При этом каждое необдуманное проектное решение может привести к изменениям, которые негативно скажутся на безопасности движения.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.