Комбайн провалился под землю во время уборки урожая — фото с места трагедии

В Иркутской области комбайн провалился в карстовую воронку во время сельскохозяйственных работ. 39-летний водитель погиб.
Трагедия произошла 19 сентября вблизи деревни Русский Мельхитуй, карстовая воронка образовалась прямо под ехавшим комбайном. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Ход проверки на контроле прокуратуры.
Карстовая воронка — это замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре. Они образуются под землей в результате размытия водой грунта, который чаще всего является гипсовым или меловым.
Ранее в Новосибирске автомобиль Renault Logan упал в траншею теплотрассы. Его водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком Mitsubishi.