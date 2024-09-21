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Происшествия Комбайн провалился под землю во время уборки урожая — фото с места трагедии

Комбайн провалился под землю во время уборки урожая — фото с места трагедии

Сельхозтехника попала в карстовую воронку

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Водитель погиб

В Иркутской области комбайн провалился в карстовую воронку во время сельскохозяйственных работ. 39-летний водитель погиб.

Трагедия произошла 19 сентября вблизи деревни Русский Мельхитуй, карстовая воронка образовалась прямо под ехавшим комбайном. Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Место происшествия

Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Ход проверки на контроле прокуратуры.

Карстовая воронка — это замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре. Они образуются под землей в результате размытия водой грунта, который чаще всего является гипсовым или меловым.

Ранее в Новосибирске автомобиль Renault Logan упал в траншею теплотрассы. Его водитель пытался уйти от столкновения с грузовиком Mitsubishi.

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