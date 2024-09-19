Самый мягкий министр: как мусорная реформа довела члена правительства до СИЗО — когда его задержали, люди заплакали

На протяжении полугода Денис Архипов находится в СИЗО Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Центральном суде начали рассматривать уголовное дело против бывшего главы регионального министерства ЖКХ Дениса Архипова. Под две статьи Уголовного кодекса чиновника подвела реализация мусорной реформы, которая и без того обросла громкими скандалами. В коллекции обвинений экс-министра — превышение и злоупотребление полномочиями, в результате чего областной бюджет недосчитался сотен миллионов рублей. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал в суде и вспомнил, как закатилась многообещающая карьера перспективного госслужащего.

Суд разберётся?

Расследование дела Дениса Архипова было завершено в кратчайшие сроки, если рассматривать его с точки зрения масштаба должности обвиняемого. В марте этого года новость о задержании министра ЖКХ прогремела как гром среди ясного неба, и вот спустя полгода его уже судят.

Весной, когда арестовывали высокопоставленного чиновника, в коридорах Центрального суда стоял непрекращающийся треск от работающих фотоаппаратов. Через шесть месяцев от былого ажиотажа не осталось и следа. На первое заседание по делу бывшего министра пришли только несколько журналистов. Процесс начался максимально обыденно, судят не экс-главу регионального министерства, а рядового новосибирца за бытовое преступление.

На первое заседание к Денису Архипову не пришли ни родственники, ни друзья Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Вину не признаю. Надеюсь, суд во всём разберётся, — заявил в процессе Денис Архипов и отказался отвечать на вопросы СМИ.

Между тем следователи считают, что именно по его вине региональный бюджет недополучил сотни миллионов рублей.

Мусор, будь он не ладен

Денису Архипову 48 лет, он коренной новосибирец. Родился в Убинском районе, в Новосибирске окончил школу и архитектурный университет. Сразу после получения диплома устроился работать инженером в сфере теплоснабжения, а через 5 лет ушёл на госслужбу.

К 2014 году ему удалось добраться до поста замминистра, а в 2018 году возглавить министерство ЖКХ. Как раз накануне активной фазы реализации мусорной реформы, с которой напрямую связано обвинение по двум уголовным делам.

Так, по версии следствия, в 2018 году, будучи замминистра, за несколько месяцев до назначения на пост главы МинЖКХ Денис Архипов выделил 10 миллионов рублей некоему АО «Экооператор». В обвинительном заключении подчеркивается, что именно Архипов распорядился подготовить соответствующие документы, которые от его имени положили на подпись и. о. министра ЖКХ на тот момент — Елене Макавчик. Сегодня следователи расценивают инициативу Архипова как стремление продвинуть свою карьеру.

Денис Архипов заступил на пост министра в 2018 году Источник: Правительство Новосибирской области











АО «Экооператор» — компания, которая должна была претендовать на статус регионального оператора по вывозу мусора в Новосибирской области. Официально 10 миллионов рублей, выделенные из бюджета, провели как инвестиции в организацию, которая якобы имела все шансы на победу в конкурсе. Следователи уверены, что Архипов прекрасно знал, что «Экооператору» выиграть не удастся. Более того, компания даже не участвовала в конкурсе. Впоследствии часть денег вернулась в бюджет, а ущерб областной казне в итоге оценили в 6,3 миллиона рублей. В 2024 году Дениса Архипова обвинили в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным сервиса «Контур. Фокус», АО «Экооператор» организовано в 2015 году. Учредителями компании выступили Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и Лариса Анисимова (будущий директор «Экология Новосибирск»). По итогам 2019 года выручка компании составила 75 тысяч рублей, убытки — 1,5 млн рублей.

Примечательно, что деньги «Экооператору» выделили летом 2018 года. Осенью Денис Архипов становится министром, а чуть позже подписывает договор с компанией «Экология Новосибирск» — единственным участником конкурса на статус регоператора по обращению с мусором в регионе. Контракт предполагал банковскую гарантию в сумме 220 миллионов рублей. Министр ЖКХ имел право взыскать эти деньги в областной бюджет, если компания не выполнит обязанности по договору. Не выполнила.

В 2022 году «Экология Новосибирск» уже верно взяла курс на банкротство. Известно, что Денис Архипов сначала запустил процедуру истребования 220 миллионов в областной бюджет, а затем через неделю отменил своё же решение. Почему — вопрос. Следователи расценили его поступок, как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ): мол, министр действовал в интересах коммерческой организации.

Впоследствии министр Архипов подписал договор регоператорства с директором МУП «САХ» Андреем Зыковым, который сегодня находится в СИЗО по обвинению в крупных растратах Источник: Правительство Новосибирской области











У членов Общественного совета при МинЖКХ другая версия. По их мнению, Денис Архипов вынужден был отозвать требование гарантии. К 2022 году долг «Экологии-Новосибирск» перед подрядчиками уже составил около 732 миллионов рублей. В случае, если бы деньги по гарантии пополнили областной бюджет, МинЖКХ вынуждено было бы принять на себя обязательства регоператора по оплате долгов. В итоге бремя легло бы на резервный фонд, который Архипов якобы спас своим отказом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Экология-Новосибирск» зарегистрировано 9 октября 2012 года. В состав учредителей и участников входят ООО «Компания проектного финансирования» (конечным владельцем которой является ООО «ВИС», занимающееся стройкой четвертого моста), Татьяна Бобырева, Екатерина Невзорова, Федор Фраинт и Юрий Туктаров. Конечными владельцами, в свою очередь, являются группа «ВИС» (около 70%), и несколько физлиц. Руководила компанией в качестве гендиректора Лариса Анисимова. Сегодня ее обвиняют в целой серии мошенничеств. По итогам 2023 года выручка компании составила 378,2 миллиона рублей, убыток — 78,3 миллиона. Признана банкротом.

Легче не стало только перевозчикам, которым сначала не заплатил региональный оператор, а затем их отказалось поддержать родное министерство.

Не сдержали слёз

Вышеописанные события подтолкнули силовиков к активным действиям только весной 2024 года. Задержание Дениса Архипова было тщательно подготовлено и прошло параллельно с круглым столом, организованным для заместителя Генпрокурора РФ по Сибирскому федеральному округу Дмитрия Демешина.

В ходе встречи с новосибирцами к высокопоставленному силовику обратился представитель одной из компаний-перевозчиков Аркадий Шабунин, который пожаловался на бедственное положение местных предпринимателей, коим регоператор не платит долги, а министерство бездействует. Демешин в присутствии губернатора области Андрея Травникова разразился праведным гневом, а через пару часов, будто по волшебству, областная прокуратура сообщила о задержании Дениса Архипова.

Министра задержали в его рабочем кабинете Источник: Прокуратура НСО

Наручники на министра надели прямо в его рабочем кабинете под прицелом видеокамеры. Говорят, что некоторые сотрудницы министерства, глядя на уходящего шефа, не смогли сдержать слёз. Несколько собеседников корреспондента НГС из числа сотрудников правительства охарактеризовали Архипова, как мягкого, тактичного, открытого и неконфликтного человека. Существует версия, что министр был не такой уж инициативный, каким его теперь представляют силовики. Однако в отсутствие других подозреваемых по громкому делу, которых теперь уже ожидать не приходится, отвечать Денису Архипову придётся одному.