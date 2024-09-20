«Мужчина обязан изменить хотя бы раз»: новосибирский экстрасенс Влад Кадони высказался о неверности

Новосибирский эзотерик Влад Кадони высказался о неверности в отношениях. Он заявил, что мужчина обязан хотя бы раз в жизни изменить, чтобы понять «глубину» явления.
Об этом сибиряк рассказал в своих соцсетях. Он отвечал на вопросы подписчиков — один из них спросил, способен ли маг на измену.
— Когда-то давно был способен. Когда был молод и глуп, сейчас — нет, — ответил Влад Кадони.
Эзотерик также заявил, что обсуждаемый вопрос также связан с потребностями и обстоятельствами.
— Я считаю, что мужчина обязан хотя бы раз в жизни изменить, чтобы понять всю глубину этого явления. Без этого опыта он становится непредсказуем в будущем, — считает эзотерик.
Экстрасенс также ответил на вопрос о своих отношениях. Влад Кадони сообщил, что он и его девушка уже не вместе.
— Но я не в поиске и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать, — сообщил маг.
В мае Влад Кадони рассказал об экстрасенсах и о том, как он попал на «Дом-2». Кроме того, он поделился историей о своей первой любви.
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