«Мужчина обязан изменить хотя бы раз»: новосибирский экстрасенс Влад Кадони высказался о неверности

Сибиряк высказался о неверности, отвечая на вопросы подписчиков Источник: domkadoni/Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский эзотерик Влад Кадони высказался о неверности в отношениях. Он заявил, что мужчина обязан хотя бы раз в жизни изменить, чтобы понять «глубину» явления.

Об этом сибиряк рассказал в своих соцсетях. Он отвечал на вопросы подписчиков — один из них спросил, способен ли маг на измену.

— Когда-то давно был способен. Когда был молод и глуп, сейчас — нет, — ответил Влад Кадони.

Эзотерик также заявил, что обсуждаемый вопрос также связан с потребностями и обстоятельствами.

— Я считаю, что мужчина обязан хотя бы раз в жизни изменить, чтобы понять всю глубину этого явления. Без этого опыта он становится непредсказуем в будущем, — считает эзотерик.

Экстрасенс также ответил на вопрос о своих отношениях. Влад Кадони сообщил, что он и его девушка уже не вместе.

— Но я не в поиске и даже сказал бы, что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать, — сообщил маг.

В мае Влад Кадони рассказал об экстрасенсах и о том, как он попал на «Дом-2». Кроме того, он поделился историей о своей первой любви.