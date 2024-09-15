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Город обзор «Да какая Москва? Над нами в Кызыле и Чите смеются»: как новосибирцы отреагировали на перенос сроков сдачи «Спортивной»

«Да какая Москва? Над нами в Кызыле и Чите смеются»: как новосибирцы отреагировали на перенос сроков сдачи «Спортивной»

Главные новости из телеграм, которые новосибирцы активнее всего читали, комментировали и пересылали друг другу

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31 комментарий

Сроки окончания строительства станции до сих пор неизвестны

Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные из них, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Самый популярный пост на этой неделе набрал почти 17 тысяч просмотров. На манеже все те же: срок сдачи «Спортивной» перенесли на неопределённый срок. Теперь, по данным дептранса, чтобы ввести станцию в эксплуатацию, нужно найти нового подрядчика и разобраться со сметой.

Как реагировать на подобное, мы уже не знаем, поэтому сначала вспомнили всю хронологию из обещаний властей.

А затем собрали подборку мемов. Если хотите поделиться своим, то welcome on board добро пожаловать в комментарии под этим постом.

Ну и конечно не забыли почитать комментарии от читателей НГС. Ожидаемо, мнения разделились. Пока одни негодуют от происходящего, другие — поймали дзен, кажется, и просто отшучиваются:

— Так ведь утверждали всё построено-достроено, осталось только документы доделать под построенное. Причём тут новый подрядчик, решили заново построить? — задается вопросом Юрий.

— Да плевать на эту «Спортивную». Кому она нужна, кроме крайних домов. Лучше бы Станиславского построили, — пишет Евгений

— Давайте пригласим к нам Собянина, пусть поработает у нас, — шутит Лариса.

— Эта музыка будет вечной, — отмечает Антон.

— Из поколение в поколение передаем строительство «Спортивной», — написал читатель.

— В Москве за это время новую ветку построили, а у нас станцию не могут «разморозить», — отметила Елена.

— Да какая Москва? Над нами в Кызыле и Чите смеются, — добавил Андрей.

Еще одной популярной темой на этой неделе стал инцидент у пятиэтажки на Дачной. В ночь на 10 сентября Александр Донковцев взял в заложники свою сожительницу с детьми. Он угрожал женщине оружием и стрелял по окнам. Квартиру штурмом взял спецназ.

Позже сибиряк заявил, что не понимает, почему его обвиняют. Он и его сожительница уверены, что пьяная выходка — не такое серьезное преступление, как захват заложников. Якобы они поругались, и Александр плохо себя вел, но никаких денег с полицейских не требовал, да и стрелял он холостыми.

— Достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул, — пояснил тогда мужчина.

Сейчас Александр Донковцев находится в СИЗО.

Больше всего комментариев набрал опрос о лучших бургерных Новосибирска. Прочитав все мнения, мы собрали топ-3 мест, чей фастфуд сможет удивить ваши вкусовые сосочки! П. С. Настоятельно рекомендуем сохранить пост, чтобы не потерять.

Что новосибирцы пересылали друг другу чаще всего? Пост со снегом на Алтае. 13 сентября местные жители и туристы поделились зимними кадрами с Семинского перевала. По данным синоптиков, на неделе температура ночью опускалась до -4 градусов.

И пока одни читатели НГС призывали бабье лето в Новосибирск, другие — смирились и вспомнили о новогоднем настроении. Кстати, а вы на какой стороне?

И, наконец, самое милое на этой неделе. У дальневосточных леопардов Хиллари и Давы в Новосибирском зоопарке родился малыш. Если точнее, малышка. Котенок появился на свет 25 июля, и все это время мама скрывала детеныша от посторонних глаз.

Как отмечают специалисты, Хиллари — замечательная мама. Она все еще следит за своей малышкой, когда та выходит на самостоятельные прогулки. Также понемногу знакомит котенка со взрослой едой.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
31
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
15 сентября 2024, 18:39
Всех, абсолютно всех местных управленцев последних десятилетий можно отправлять на рудники. Для признания виновными достаточно того, что занимали свои должности во время этого бардака.
Zemb
15 сентября 2024, 18:03
Спортивная не сдается!!!! 😁💪🎖️🏅🥇
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