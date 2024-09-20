Кусает и пинает: котенок дальневосточных леопардов устроил игры с тыквой — кадры из Новосибирского зоопарка

Малыш появился на свет в июле Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов решил поиграть с тыквой. Кадры, как маленький хищник проводит время в вольере, опубликовал гость учреждения Сергей Ильтяков.

Детеныша сложно отвлечь от игры Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

На видео можно заметить, как детеныш облизывает тыкву, а затем бросается на свою «добычу». Во время игры котенок переворачивается на спину и ловко удерживает импровизированный мяч лапами.

К детенышу подходил его взрослый сородич, но котенок не смог оторваться от игры — он попытался схватить леопарда, но затем вновь переключил внимание на тыкву. Маленький хищник продолжил играть с оранжевой «добычей», пиная ее лапами.