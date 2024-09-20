Кусает и пинает: котенок дальневосточных леопардов устроил игры с тыквой — кадры из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов решил поиграть с тыквой. Кадры, как маленький хищник проводит время в вольере, опубликовал гость учреждения Сергей Ильтяков.
На видео можно заметить, как детеныш облизывает тыкву, а затем бросается на свою «добычу». Во время игры котенок переворачивается на спину и ловко удерживает импровизированный мяч лапами.
К детенышу подходил его взрослый сородич, но котенок не смог оторваться от игры — он попытался схватить леопарда, но затем вновь переключил внимание на тыкву. Маленький хищник продолжил играть с оранжевой «добычей», пиная ее лапами.
Напомним, детеныш родился у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы, он появился на свет 25 июля. Малышка — первый детеныш пары, и единственный котенок дальневосточных леопардов, рожденный в этом году в зоопарках Европы и России.