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Животные Кусает и пинает: котенок дальневосточных леопардов устроил игры с тыквой — кадры из Новосибирского зоопарка

Кусает и пинает: котенок дальневосточных леопардов устроил игры с тыквой — кадры из Новосибирского зоопарка

Детеныш появился на свет летом, но быстро растет

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5 комментариев

Малыш появился на свет в июле

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов решил поиграть с тыквой. Кадры, как маленький хищник проводит время в вольере, опубликовал гость учреждения Сергей Ильтяков.

Детеныша сложно отвлечь от игры

На видео можно заметить, как детеныш облизывает тыкву, а затем бросается на свою «добычу». Во время игры котенок переворачивается на спину и ловко удерживает импровизированный мяч лапами.

К детенышу подходил его взрослый сородич, но котенок не смог оторваться от игры — он попытался схватить леопарда, но затем вновь переключил внимание на тыкву. Маленький хищник продолжил играть с оранжевой «добычей», пиная ее лапами.

Напомним, детеныш родился у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы, он появился на свет 25 июля. Малышка — первый детеныш пары, и единственный котенок дальневосточных леопардов, рожденный в этом году в зоопарках Европы и России.

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Комментарии
5
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
37 минут
Кстате нада купиць тыкву. Нашоркать для мантов и каши в зиму на заморозку.
Гость
30 минут
Тыквы...Удел нищеты и холодных краев. Лучше папайя , манго, ананас и круглый год +30
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