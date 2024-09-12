Животные Хватает маму за хвост, подглядывает и рычит: как проводит время малышка дальневосточных леопардов — 10 фото
Хватает маму за хвост, подглядывает и рычит: как проводит время малышка дальневосточных леопардов — 10 фото
Котенок родился в Новосибирском зоопарке в июле и недавно начал выходить к посетителям
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В Новосибирском зоопарке родился детеныш у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы. Котенок появился на свет еще 25 июля, но выходить к посетителям малышка начала совсем недавно.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как котенок проводит время и сделал потрясающие снимки. Кстати, по его словам, малышка еще боится выходить, когда вокруг клетки много посетителей, выглядывает котенок под вечер. Домик, правда, для котенка высоковат, поэтому она периодически падает.
— Мама ее охраняет и опекает, жестко рычит, шипит на щелчки затвора камеры и крики детей. Пока мама злится, малышка в это время развлекается, пытается схватить маму за хвост, задирает, — поделился Александр Ощепков.