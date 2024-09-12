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Животные Хватает маму за хвост, подглядывает и рычит: как проводит время малышка дальневосточных леопардов — 10 фото

Хватает маму за хвост, подглядывает и рычит: как проводит время малышка дальневосточных леопардов — 10 фото

Котенок родился в Новосибирском зоопарке в июле и недавно начал выходить к посетителям

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2 комментария

Спустя месяц после рождения, котенка осмотрели ветеринары, оказалось, что родилась девочка

В Новосибирском зоопарке родился детеныш у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы. Котенок появился на свет еще 25 июля, но выходить к посетителям малышка начала совсем недавно.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как котенок проводит время и сделал потрясающие снимки. Кстати, по его словам, малышка еще боится выходить, когда вокруг клетки много посетителей, выглядывает котенок под вечер. Домик, правда, для котенка высоковат, поэтому она периодически падает.

— Мама ее охраняет и опекает, жестко рычит, шипит на щелчки затвора камеры и крики детей. Пока мама злится, малышка в это время развлекается, пытается схватить маму за хвост, задирает, — поделился Александр Ощепков.

Малышка — первый детеныш пары Хиллари и Давы. Самка родилась в нашем зоопарке, а самец появился на свет в московском, после его перевезли

Котенок из Новосибирского зоопарка — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России

Порой детеныш прячется и подглядывает за посетителями из надежного укрытия

Котенок все чаще выходит на прогулку, но слегка побаивается пристального внимания

Хиллари охраняет малышку и опекает, при малейшем беспокойстве она начинает шипеть или рычать

Котенок всячески задирает маму, пытается поймать ее хвост или просто

Малышка уже учится рычать и показывает всем свои умения

Когда котенок не рычит, то выглядит более милым, посмотрите, вам показали язычок

Мама еще кормит малышку молоком, скоро она начнет знакомить ее со взрослой едой

Недавно в зоопарке наконец-то появился лев Ричард, его привезли из Перми. Поселились в нашем зоопарке и уссурийские медвежата, один из них уже показал, как умеет ловко взбираться по клетке и залез на самый верх вольера.

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Комментарии
2
Гость
12 сентября 2024, 08:46
Кто разрешил обзывать красивое и благородное животное "Давой"???? Ещё "Филей" обзовите!!
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