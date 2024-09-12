Хватает маму за хвост, подглядывает и рычит: как проводит время малышка дальневосточных леопардов — 10 фото

Спустя месяц после рождения, котенка осмотрели ветеринары, оказалось, что родилась девочка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке родился детеныш у дальневосточных леопардов Хиллари и Давы. Котенок появился на свет еще 25 июля, но выходить к посетителям малышка начала совсем недавно.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как котенок проводит время и сделал потрясающие снимки. Кстати, по его словам, малышка еще боится выходить, когда вокруг клетки много посетителей, выглядывает котенок под вечер. Домик, правда, для котенка высоковат, поэтому она периодически падает.

— Мама ее охраняет и опекает, жестко рычит, шипит на щелчки затвора камеры и крики детей. Пока мама злится, малышка в это время развлекается, пытается схватить маму за хвост, задирает, — поделился Александр Ощепков.

Малышка — первый детеныш пары Хиллари и Давы. Самка родилась в нашем зоопарке, а самец появился на свет в московском, после его перевезли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Котенок из Новосибирского зоопарка — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Порой детеныш прячется и подглядывает за посетителями из надежного укрытия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Котенок все чаще выходит на прогулку, но слегка побаивается пристального внимания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Хиллари охраняет малышку и опекает, при малейшем беспокойстве она начинает шипеть или рычать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Котенок всячески задирает маму, пытается поймать ее хвост или просто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Малышка уже учится рычать и показывает всем свои умения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Когда котенок не рычит, то выглядит более милым, посмотрите, вам показали язычок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мама еще кормит малышку молоком, скоро она начнет знакомить ее со взрослой едой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









