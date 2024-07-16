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Животные «Интеллигентный и добрый»: 15 фото льва Ричарда, который точно украдет ваше сердечко

«Интеллигентный и добрый»: 15 фото льва Ричарда, который точно украдет ваше сердечко

Животное привезли из Перми

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16 комментариев
Ричард очень обаятельный лев

В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере. Его привезли из Пермского зоопарка, где был всеобщим любимцем.

— Он спокойный, очень интеллигентный лев и добрый, — заверили в Пермском зоопарке.

Ричарду сейчас 8 лет. Он родился в Калининградском зоопарке и месячным львенком его забрали на искусственное выкармливание. В трехмесячном возрасте Ричарда передали в Пермский зоопарк.

— Зоологи рассчитывают, что в будущем лев Ричард и львица Найтирия поладят и станут парой, — отметили в Новосибирском зоопарке.

Любуемся на царственного хищника.

Лев любит поваляться на травке
И попозировать
В Перми Ричард точно не голодал
У него шикарная грива!
Ричарду 8 лет
В жару хорошо прятаться под листиками
Важно не забывать пить водичку!
И расчесывать гриву
Ричард был рожден в Калининграде
Львенка выкармливали искусственно
Скоро его будут знакомить с львицей
Пока Ричард один в вольере
У льва пушистая грива
И очень благородная осанка

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.

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Комментарии
16
трям-брям
16 июля 2024, 12:32
Такое впечатление, что у него лишний вес.
Гость
16 июля 2024, 12:36
что-то он толстоват
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