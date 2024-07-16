«Интеллигентный и добрый»: 15 фото льва Ричарда, который точно украдет ваше сердечко

Ричард очень обаятельный лев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере. Его привезли из Пермского зоопарка, где был всеобщим любимцем.

— Он спокойный, очень интеллигентный лев и добрый, — заверили в Пермском зоопарке.

Ричарду сейчас 8 лет. Он родился в Калининградском зоопарке и месячным львенком его забрали на искусственное выкармливание. В трехмесячном возрасте Ричарда передали в Пермский зоопарк.

— Зоологи рассчитывают, что в будущем лев Ричард и львица Найтирия поладят и станут парой, — отметили в Новосибирском зоопарке.

Любуемся на царственного хищника.

Лев любит поваляться на травке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И попозировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Перми Ричард точно не голодал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У него шикарная грива! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ричарду 8 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В жару хорошо прятаться под листиками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Важно не забывать пить водичку! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И расчесывать гриву Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ричард был рожден в Калининграде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Львенка выкармливали искусственно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скоро его будут знакомить с львицей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пока Ричард один в вольере Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У льва пушистая грива Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И очень благородная осанка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.

