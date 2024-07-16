«Интеллигентный и добрый»: 15 фото льва Ричарда, который точно украдет ваше сердечко

В Новосибирском зоопарке новый лев по имени Ричард осваивается в вольере. Его привезли из Пермского зоопарка, где был всеобщим любимцем.
— Он спокойный, очень интеллигентный лев и добрый, — заверили в Пермском зоопарке.
Ричарду сейчас 8 лет. Он родился в Калининградском зоопарке и месячным львенком его забрали на искусственное выкармливание. В трехмесячном возрасте Ричарда передали в Пермский зоопарк.
— Зоологи рассчитывают, что в будущем лев Ричард и львица Найтирия поладят и станут парой, — отметили в Новосибирском зоопарке.
Любуемся на царственного хищника.
Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики.
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