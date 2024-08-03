Медвежонок-атлет: в Новосибирском зоопарке зверек ловко взобрался по вольеру — видео

Медвежонок несколько раз посмотрел на посетителей, а после продолжил карабкаться Источник: Сергей Ильтяков / vk.com











Уссурийский медвежонок ловко взобрался по вольеру в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, пока другой зверек отдыхал в гамаке. Новые животные появились в зоопарке недавно.



На видео, которое снял посетитель Сергей Ильтяков, зверята сначала вместе лежат в гамаке, но в один момент медвежонок толкнул лапой другого. Зверек не растерялся и решил залезть на самый верх вольера. Он ловко перебирая лапами взобрался по прутьям и немного потренировавшись слез.

Источник: Сергей Ильтяков / vk.com

Посетители зоопарка заметили белогрудых медвежат в середине этой недели. Они вместе дурачились, валялись на бревнах и дергали друг друга за лапки.



Уссурийский медведь, которого также называют гималайским, белогрудым, азиатским чёрным и даже лунным (благодаря белому пятну в форме полумесяца на груди) в дикой природе обитает в Уссурийском крае, Северной Корее, северо-восточном Китае. Животное занесено в Красную книгу. Живущая в Новосибирском зоопарке уссурийская медведица уже становилась мамой. В 2018 году она родила троих медвежат.



Недавно у нас в городе наконец-то появился лев Ричард, его привезли из Пермского зоопарка. Сейчас ему 8 лет, хищник родился в Калининградском зоопарке и месячным львенком его забрали на искусственное выкармливание. В трехмесячном возрасте Ричарда передали в Пермский зоопарк, а уже после перевезли к нам.