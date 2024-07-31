Играют на бревнах и дергают друг друга за лапы: в зоопарке заметили «лунных» медвежат — смотрим, как они шкодят

Шкодничают лунные медвежата, как любые дети, — самозабвенно, не замечая ничего вокруг Источник: Анна Новикова











Посетители Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило заметили в одном из вольеров новых постояльцев — парочку уссурийских белогрудых медвежат, которых также называют лунными. Звери привлекли внимание новосибирцев веселыми играми и необычной внешностью — белыми пятнами на грудках и смешными ушками.

На видео, которое сняла посетительница парка Анна Новикова, зверята дурачатся, валяются на бревнах и дергают друг друга за задние лапки.

Источник: Анна Новикова

За кадром посетители наперебой обсуждают, что впервые видят медвежат в вольере. Тем временем зверята, не обращая внимания на восхищенную публику, продолжают свои игры.



На кадрах, которые удалось заснять посетительнице, один из медвежат сначала грызет оплетку одного из элементов игровой площадки, а когда его братик или сестричка, сидящая наверху, опрометчиво спускает заднюю лапку вниз, немедленно дергает за нее.

Уссурийский медведь, которого также называют гималайским, белогрудым, азиатским чёрным и даже лунным (благодаря белому пятну в форме полумесяца на груди) в дикой природе обитает в Уссурийском крае, Северной Корее, северо-восточном Китае. Животное занесено в Красную книгу. Живущая в Новосибирском зоопарке уссурийская медведица уже становилась мамой. В 2018 году она родила троих медвежат.



НГС обратился за комментарием в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, чтобы узнать, родились медвежата в Новосибирске или приехали из другого региона, известен ли пол зверят, и как давно они живут в новом вольере.

