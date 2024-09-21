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Происшествия 12-летний мальчик отравился газом из баллончика — его друзья видели, чем он занят, но ушли

12-летний мальчик отравился газом из баллончика — его друзья видели, чем он занят, но ушли

Они же и нашли его мертвым

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Баллон и место смерти ребенка

В Красноярском крае 12-летний подросток умер, после того как вдохнул газ из баллончика. Об этом сообщили в краевом СК и прокуратуре.

Ребенок накануне вечером пошел с друзьями на местный стадион с газовым баллоном, сел на трибуну и стал вдыхать ядовитые пары. Как рассказали сами дети, они видели, чем занимается их товарищ, но в этот момент ушли. Когда вернулись, мальчик уже лежал на земле мертвый.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мальчика. Также прокуратура проверит предпринимателя, который продал подростку баллончик.

Ранее Республике Алтай новорожденный мальчик отравился спиртом через молоко матери.

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