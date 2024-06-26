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Криминал «С молоком попал этиловый спирт»: младенец отравился после грудного вскармливания на Алтае — он погиб

«С молоком попал этиловый спирт»: младенец отравился после грудного вскармливания на Алтае — он погиб

Трагедия произошла в мае этого года

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В организм ребенка, по данным СК, попал этиловый спирт

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Сибирячку обвинили в причинении по неосторожности смерти новорожденному сыну — ребенок отравился спиртом через молоко матери, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в период с 6 по 7 мая этого года в селе Усть-Кокса. Следствие установило, что сибирячка, употребив спиртное, была дома и неоднократно кормила грудью своего двухмесячного сына.

— … в результате чего в его организм с материнским молоком попал этиловый спирт, что привело к смертельному отравлению ребенка, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщили в следственном управлении, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

В начале июня в Новосибирске начался суд над женщиной, которая выбросила зимой ребенка в мусорный бак. Мальчика увезли в больницу.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Гибель детей Причинение смерти по неосторожности Республика Алтай
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