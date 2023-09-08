«Невозможно залезть»: коллапс в новом троллейбусе №29 — фото с пассажирами, которые теснятся у дверей

На этой неделе во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о наполняемости маршрута. По его словам, сейчас идет период прикатки:

— Вообще это муниципальный маршрут, муниципальный общественный транспорт, поэтому за соблюдением графика движения мы следим очень строго. Режим такой: обычно 10 минут между троллейбусами соблюдается, а в час-пик он сокращается, и увеличивается количество троллейбусов на маршруте. Сокращаются промежутки до восьми минут <…> Сейчас период прикатки. Наполняемость хорошая, это правда. Это говорит о том, что маршрут востребованный.