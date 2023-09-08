«Невозможно залезть»: коллапс в новом троллейбусе №29 — фото с пассажирами, которые теснятся у дверей

Утром, 7 сентября, в троллейбусе №29 с трудом вместил желающих проехать по маршруту. В соцсетях появились кадры с пассажирами, которые вплотную стоят друг к другу в дверных проемах.
— Время 18:30. С ребенком в троллейбус № 29 просто невозможно залезть, чтобы доехать с остановки «Литейный завод» до конечной остановки «Александра Чистякова». Люди стоят на остановке по 30–40 минут, в итоге просто не могут залезть в троллейбус, — говорится в сообщении в паблике «Просторный жилмассив. Новосибирск. События. Люди» во «ВКонтакте». Там же были опубликованы кадры с остановки.
1 сентября НГС рассказывал, что автономные троллейбусы вышли на маршрут №29. Первые 5 троллейбусов по договору лизинга привезли в Новосибирск в июне. Всего в город доставят 120 единиц такого транспорта.
На этой неделе во время пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о наполняемости маршрута. По его словам, сейчас идет период прикатки:
— Вообще это муниципальный маршрут, муниципальный общественный транспорт, поэтому за соблюдением графика движения мы следим очень строго. Режим такой: обычно 10 минут между троллейбусами соблюдается, а в час-пик он сокращается, и увеличивается количество троллейбусов на маршруте. Сокращаются промежутки до восьми минут <…> Сейчас период прикатки. Наполняемость хорошая, это правда. Это говорит о том, что маршрут востребованный.
НГС направил запрос в департамент транспорта с просьбой прокомментировать ситуацию с пассажиропотоком на новых троллейбусах.
В начале августа в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии НГС сообщали, что в 2023–2024 году городская маршрутная сеть будет оптимизирована «с учетом приобретаемых троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода.
— В текущем году будет усилен троллейбус № 8 <…> организована работа троллейбуса № 29 по маршруту «Улица Александра Чистякова — ЖК «Новомарусино», — говорилось в ответе на наш запрос.
Ранее новосибирцы заявили, что у них отбирают популярный автобусный маршрут №4. Это также объяснили в мэрии.