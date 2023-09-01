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Автономные троллейбусы вышли на маршрут №29 в Новосибирске — смотрим, как они выглядят

Этот транспорт может проехать 20 километров без подсоединения к контактной сети

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Автобус удалось снять рано утром

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Утром 1 сентября в Новосибирске на маршрут №29 вышли новые троллейбусы «Горожанин». Один из них читатели НГС заметили утром на площади Маркса.

Первые 5 троллейбусов по договору лизинга привезли в Новосибирск в июне. Всего в город доставят 120 единиц такого транспорта.

— 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «Горожанин» распределят по пяти троллейбусным маршрутам: № 5, 8, 13, 29, 12. Запас автономного хода до 20 километров позволит продлить маршруты в отдаленные районы без строительства контактной сети и тяговых подстанций, — сообщили тогда в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Троллейбусы будут курсировать по микрорайонам «Новомарусино», ТЭЦ-5, «Стрижи» и «Европейский берег».

Кроме новых троллейбусов, в Новосибирск привезут 10 трамвайных вагонов до конца года. Об этом заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин рассказал НГС. Читайте подробности в большом интервью.

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ТроллейбусПлощадь МарксаОбщественный транспортМэрия Новосибирска
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