«Мы пошли на эти жертвы»: Новосибирск закупает трамваи на сотни миллионов — какими они будут и где начнут ходить

По его словам, сейчас белорусы адаптируют специально для Новосибирска новую модель трамваев. Это значит, что со следующего года нам привезут современные вагоны, но и денег на них нужно будет больше.



— Такой кузов стоит гораздо дороже, уже не 22 миллиона, а 39–40 миллионов. А в бюджетах были заложены те же суммы, — пояснил Михаил Никулин.

Если денег больше не будет, и мы не попадем ни в какую программу, придется жертвовать количеством и внешним видом. То есть, будет не 10 новых трамваев, а, к примеру, 6. Модели будут новыми, но полностью низкопольных трамваев у нас пока не получится — Новосибирск к этому не готов.

— Мы пошли на эти жертвы. Низкий пол сохранится только в средней зоне: в середине вагона можно будет зайти без ступенек, а в передней и задней части будет высокий пол, — объяснил представитель управления. — Но это небольшая жертва по сравнению с тем, что вагон будет в два раза дешевле, и еще сохраняется наше предприятие по модернизации трамваев.