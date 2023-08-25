«Мы пошли на эти жертвы»: Новосибирск закупает трамваи на сотни миллионов — какими они будут и где начнут ходить

В Новосибирске понемногу появляется новый транспорт, хотя темпы обновлений не такие быстрые, как хотелось бы горожанам. С 1 сентября запускают новый маршрут для троллейбусов с автономным ходом — транспорт свяжет два отдаленных района левобережья и будет проезжать площадь Труда на батарейках. До конца года Новосибирск получит 10 трамвайных вагонов, которые к новому году должны будут выйти на маршруты. Кроме того, власти обещают в следующем году новые красивые трамваи, как в столицах. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин рассказал НГС о планах по обновлению городского транспорта и описал, как будут выглядеть низкопольные трамваи в Новосибирске.
Брюки превращаются
Преимущество троллейбуса с автономным ходом (транспортники называют его электробусом с динамической подзарядкой), в том, что на некоторых участках транспорт может обойтись без линий передач, то есть двигаться самостоятельно, на своих батареях. Этой способностью новых троллейбусов решили воспользоваться для организации маршрута через многострадальную площадь Труда. С 1 сентября прибывший с уфимского завода транспорт выйдет на новый маршрут, соединяющий два отдаленных района левобережья.
— Маршрут очень мощный, серьезный — 24 машины на линии, еще резерв 4 машины, — охарактеризовал его заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. — Маршрут №29 от Южно-Чемского микрорайона, ЖК «Просторный», будет проходить по трассе существующего маршрута до площади Маркса. И дальше будет продлен через площадь Труда, улицу Станционную на Новомарусино, в Дивногорский.
Официальный запуск — с сентября, но сейчас идет обкатка (тестируют и транспорт, и водительский состав), поэтому уже можно заметить новый транспорт на проблемном кольце.
10 зарубежных вагонов
Совместное с белорусами предприятие по модернизации трамваев «БКМ-Сибирь» по-прежнему работает. В ближайшее время в Новосибирск из Минска привезут 10 вагонов на модернизацию. По словам Михаила Никулина, обычно нужно около двух недель, чтобы модернизировать вагон и выпустить его на маршрут. По мере готовности транспорт выходит на маршруты.
«БКМ-Сибирь» — совместное российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев. Работает с 2016 года. С 2017 года предприятие модернизировало 42 вагона. В этом году планируется ремонт еще 10 трамваев из Белоруссии. В числе учредителей — «БКМ-Сибирь», департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска и ОАО УК Холдинга «Белкоммунмаш». Выручка предприятия на конец 2022 года составила 84,9 миллиона рублей. Чистый убыток — 1,6 миллиона.
Для Новосибирска это уже многолетняя практика, только в последние пару лет вагонов получалось меньше вполовину. В этом году, уточнил Михаил Никулин, было областное софинансирование, соответственно, новых вагонов получилось почти в два раза больше.
Изменились и сроки поставки: раньше работа кипела уже летом, в этом сезоне минский завод делает поставку позже, ближе к осени. Так что на линию новая партия обновленных трамваев полностью выйдет до конца года, говорит представитель мэрии.
Пока белорусский транспорт ходит только по левому берегу. Не исключено, что транспорт из новой партии попадет на правый, но пока решения не приняты.
Жертва на миллионы
— По такой цене трамваев больше не будет (22 миллиона за уже модернизированный в Новосибирске трамвай. — Прим.ред.), — говорит Михаил Никулин. — Со следующего года эту модель снимают с производства, больше этот кузов не будут делать вообще.
По его словам, сейчас белорусы адаптируют специально для Новосибирска новую модель трамваев. Это значит, что со следующего года нам привезут современные вагоны, но и денег на них нужно будет больше.
— Такой кузов стоит гораздо дороже, уже не 22 миллиона, а 39–40 миллионов. А в бюджетах были заложены те же суммы, — пояснил Михаил Никулин.
Если денег больше не будет, и мы не попадем ни в какую программу, придется жертвовать количеством и внешним видом. То есть, будет не 10 новых трамваев, а, к примеру, 6. Модели будут новыми, но полностью низкопольных трамваев у нас пока не получится — Новосибирск к этому не готов.
— Мы пошли на эти жертвы. Низкий пол сохранится только в средней зоне: в середине вагона можно будет зайти без ступенек, а в передней и задней части будет высокий пол, — объяснил представитель управления. — Но это небольшая жертва по сравнению с тем, что вагон будет в два раза дешевле, и еще сохраняется наше предприятие по модернизации трамваев.
Хочу, как у соседа
В отличие от Новосибирска, в Барнаул из Минска поступают уже новые вагоны, которые уже готовы к выходу на маршрут без всяких ремонтов и модернизаций, правда, стоят такие машины 70–75 миллионов.
— Если мы будем покупать кузов и здесь его доводить до нужного состояния, то это будет в два раза дешевле, по новым ценам 39–40 миллионов. То есть модель будет новая, но для нас будут адаптировать под старые тележки, а для этого будут поднимать пол в салоне, — объяснил еще раз Михаил Никулин особенности обновления трамвайного парка.
Если продолжать искать плюсы, то есть довольно жирный — внешний вид вагонов. В новых поставках они будут выглядеть «модно, молодежно» — одним словом, как в столицах. Сейчас в мэрии уже задумываются над цветовой гаммой для новых трамваев.
Метро не ждет
Скорее, не ждет время: Михаил Никулин напомнил, что с 2024 года метрополитен обязан списывать вагоны, которые уже полностью выработали свой ресурс после всех капремонтов.
Один пятивагонный состав стоит больше 800 миллионов рублей, но отложить дорогостоящую покупку на потом в Новосибирске уже не получится, и парк придется обновлять в принудительном порядке, иначе метро просто встанет. Два года назад начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло уже говорил о том, что нужно бить тревогу.
Эстакада и скоростные линии
Площадь Труда и современная удобная развязка — пока это вещи не совместимые, но будем верить. Верить в хорошие развязки и отсутствие пробок. На участке будет эстакада для трамвая: по словам Михаила Никулина, уже закладываются рельсы, и после завершения строительства у нас будет самая длинная в стране эстакада для трамвая — 845 метров.
Кстати, в Новосибирске будет и скоростная линия трамвая на улице Сибиряков-Гвардейцев. Наверняка она будет отличаться от той скоростной линии, которую представляют большинство горожан, но все же.
— Это не что-то неземное. Но по СНиПам (строительным нормам и правилам. — Прим. ред.), если на участке 2 километра обеспечивается скорость 21 километр в час от точки А до точки Б, то это считается участком скоростного движения, — объяснил представитель управления пассажирских перевозок.
К сентябрю власти стали чаще говорить про обновление транспорта. Недавно в интервью НГС губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирске можно обновить парк троллейбусов и автобусов за два года. Чтобы это сделать, городу нужна еще такая же партия новых троллейбусов — всего в парке около 300 машин.