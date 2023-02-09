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Репортаж

«Горожанин» прокатил. Тест-драйв нового троллейбуса за 46 миллионов — едем с МЖК в центр

Заглядываем в троллейбусное будущее Новосибирска, прокатившись по маршруту № 36

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Новые троллейбусы представили на прошлой неделе

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В Новосибирске на маршрут № 36 вышли новые троллейбусы «Горожанин», собранные в Уфе. Их привезли в город по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Федеральные власти определили, что этот транспорт будет ходить от улицы Лазурной до вокзала Новосибирск-Главный. Корреспондент НГС проехалась на троллейбусе утром в час пик, чтобы понять, какие преимущества есть у «Горожан» и насколько они необходимы на этом маршруте.

Въезд на МЖК

Конечная остановка — «Лазурная»

Конечная остановка — «Лазурная»

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МЖК и Плющихинский — одни из самых густонаселенных жилмассивов в Новосибирске. Иногда из-за погоды и перебоев с транспортом люди вынуждены идти пешком от Волочаевской и прилегающих улиц до Гусинобродского шоссе, чтобы сесть на автобус или маршрутку. На остановках зимой в снегопад собираются большие толпы.

— Иногда я езжу по Лазурной, так как там ходят автобусы № 97 и 98. Утром и вечером эта улица обычно стоит и светится красным в приложениях о пробках. Иногда бывает, что на всем МЖК и Плющихе нет пробок, а именно Лазурная стоит. Иногда на то, чтобы проехать половину этой улицы, уходит полчаса, — рассказала НГС читательница Елизавета.

Остановка троллейбусов находится рядом с домом № 2 на Лазурной. Отсюда уезжают 36-й, 22-й и 7-й. С остановки легче всего дойти до детского сада № 482, домов № 2 и 6 на Лазурной. От остальных зданий в жилмассиве удобней добираться до автобусных остановок.

Маршрут

С первой остановки троллейбус отправился почти пустой

С первой остановки троллейбус отправился почти пустой

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Около восьми утра на «Лазурной» мало пассажиров. Новый троллейбус № 36 подъехал в 07:58, в него зашла одна пассажирка. Следующий был на другой стороне дороги уже через пять минут. Почти сразу подъехал старый зеленый ЗиУ, встал следом и посигналил.

— Проезжай! — крикнул коллеге водитель «Горожанина».

После того как старый 22-й забрал своих пассажиров, подъехал 36-й. Кроме корреспондента в салон зашли два человека. Отправляемся с «Лазурной» в 08:10.

Кондуктора здесь нет — рядом с дверьми есть валидаторы, с помощью которых можно расплачиваться картой. Можно оплатить проезд и наличкой, но только во время остановки — женский голос через автоинформатор просит не отвлекать водителя во время движения.

Иногда водители выходят, чтобы поднять или опустить «рога»

Иногда водители выходят, чтобы поднять или опустить «рога»

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Явные преимущества «Горожанина» перед многими другими моделями новосибирского транспорта — светлый салон, большое количество мест для сидения, чистая и целая обивка. К 08:00 пол уже был грязным, но чего ждать от троллейбуса в городе, который летом страдает от пыли, весной и осенью — от грязи, а зимой — от обилия снега? Еще одна приятная особенность — теплый салон. В новых дверях нет щелей, через которые холодный воздух попадал бы внутрь, как это бывает в старом транспорте.

Троллейбус двигается плавно — из-за новых деталей и свежей сборки, но медленно — из-за утренних пробок. До следующей остановки «Волочаевский жилмассив» доезжаем за восемь минут. В салон заходят девять человек. Возникает диссонанс: после множества новостей о проблемах и загруженности транспорта странно видеть полупустой салон утром на Гусинобродском шоссе.

Кроме остановок автоинформатор объявляет о том, что проезд нужно оплачивать картой (и убеждаться, что оплата прошла), на линии работает контроль, а в салоне ведется видеонаблюдение. Действительно, в троллейбусах из новой партии установлены аналоговые камеры. Ранее их планировали подключить к системе «Безопасный город», но сейчас оборудование не позволяет так сделать. Мэр Анатолий Локоть поручил исправить это для других партий. Пассажиров также предупреждают, что информацию о противоправных действиях в салоне будут передавать в правоохранительные органы.

Про пассажиров

Рядом с сиденьями в конце салона есть такая удобная полка

Рядом с сиденьями в конце салона есть такая удобная полка

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Салон постепенно наполняется. Когда троллейбус подъезжал к «Кафе "Лада"», большая часть сидений уже была занята, кто-то из пассажиров стоял, хотя была возможность сесть. Меньше чем через полчаса с начала пути троллейбус был на остановке «Золотая Нива». Тогда из салона вышла примерно половина пассажиров.

В 08:45 троллейбус был рядом с «Сибмоллом», в 08:56 — у стадиона «Спартак». На этой остановке водитель вышел и настроил токоприемники. После этого в салоне стало слышно гул, поехали дальше.

«Горожанин» — троллейбус с увеличенным автономным ходом. Это значит, что он может проехать около 20 километров без подключения к контактной сети. При этом, в отличие от электробусов, такие модели могут заряжаться в пути. В этом году по программе лизинга в Новосибирск планируют доставить еще 120 единиц. 80% средств на покупку выделят из областного бюджета, 20% — из городского.

Сейчас на сайте новосибирского ЦУГАЭТ проводят опрос. Жителям предлагают оценить изменение схем маршрутов № 5 («Городской аэропорт» — «Улица Ленинградская»), 8 («Затулинский жилмассив» — «Улица Ленинградская») и 13 («Улица Учительская» — «Метро "Речной вокзал"»). Их могут продлить.

Проезд можно оплачивать картой

Проезд можно оплачивать картой

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После предпоследней остановки — «ЦУМ» — в салоне кроме корреспондента осталась одна женщина. Троллейбус прибыл на конечную в 09:08. Развернулся в обратном направлении, в него запрыгнула пассажирка, и он уехал обратно на МЖК.

Можно сделать вывод, что девять новых троллейбусов действительно комфортны благодаря хорошему состоянию и небольшой наполняемости. Хотя, возможно, в более ранние часы или вечером в час пик пассажиров здесь больше. Но если нет, то можно задуматься, правильно ли организаторы федеральной программы выбрали маршрут, на который в первую очередь нужно пустить новый транспорт, приобретенный за 413 миллионов рублей. С другой стороны, можно порадоваться за немногочисленных пассажиров, которые едут от МЖК до центра — зимой этот час они проведут в тепле.

За день до выпуска новых троллейбусов на линию их показали представителям мэрии и журналистам. Транспорт оценили и изучили корреспонденты НГС. Подробности о «Горожанах», их характеристиках и дальнейших планах по замене подвижного состава можно прочитать здесь (и посмотреть видео).

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