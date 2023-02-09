«Горожанин» прокатил. Тест-драйв нового троллейбуса за 46 миллионов — едем с МЖК в центр

— Иногда я езжу по Лазурной, так как там ходят автобусы № 97 и 98. Утром и вечером эта улица обычно стоит и светится красным в приложениях о пробках. Иногда бывает, что на всем МЖК и Плющихе нет пробок, а именно Лазурная стоит. Иногда на то, чтобы проехать половину этой улицы, уходит полчаса, — рассказала НГС читательница Елизавета.



Остановка троллейбусов находится рядом с домом № 2 на Лазурной. Отсюда уезжают 36-й, 22-й и 7-й. С остановки легче всего дойти до детского сада № 482 , домов № 2 и 6 на Лазурной. От остальных зданий в жилмассиве удобней добираться до автобусных остановок.

