В каком общественном транспорте Новосибирска холоднее всего? Показываем в одной картинке

НГС замерил температуру в общественном транспорте после сообщения жительницы о том, что в трамвае на левом берегу холодно. Рассказываем, где теплее всего.
— В трамвае
Журналист НГС проехалась в троллейбусе
— Проблемы, конечно, есть. На Маркса коммуникации часто ломаются. И стоишь, выжидаешь. То на Маркса, то на Вертковской, и ни «восьмерки» не дождешься, ни «двойки». Дорогу сделали, автобус не пустили. Я езжу с детьми сидеть, и раз в месяц такое точно. Все трамваи — холодные. В прошлом году было потеплее, а сейчас… Знаете, что хочу сказать. Столько трамваев, и все — старье. А когда линию открывали, сказали, что Ленинград прислал нам трамваи. Так что теперь? — рассказала корреспонденту пенсионерка Мария, которая регулярно уезжает от «Облачной» на площадь Маркса.
В трамваях температура держалась на уровне
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему в городских трамваях наблюдаются проблемы с отоплением.
Мы подготовили подробный материал о том, какая температура в новосибирском общественном транспорте и с какими проблемами, кроме холода, сталкиваются пассажиры. Читайте подробности по этой ссылке.