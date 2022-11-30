В каком общественном транспорте Новосибирска холоднее всего? Показываем в одной картинке

— Проблемы, конечно, есть. На Маркса коммуникации часто ломаются. И стоишь, выжидаешь. То на Маркса, то на Вертковской, и ни «восьмерки» не дождешься, ни «двойки». Дорогу сделали, автобус не пустили. Я езжу с детьми сидеть, и раз в месяц такое точно. Все трамваи — холодные. В прошлом году было потеплее, а сейчас… Знаете, что хочу сказать. Столько трамваев, и все — старье. А когда линию открывали, сказали, что Ленинград прислал нам трамваи. Так что теперь? — рассказала корреспонденту пенсионерка Мария, которая регулярно уезжает от «Облачной» на площадь Маркса.