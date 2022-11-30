20idei
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 61.07
eur 63.39
СрочноДвое пострадали в жестком ДТП на мосту
Все новости
Все новости

В каком общественном транспорте Новосибирска холоднее всего? Показываем в одной картинке

Корреспондент проехалась на трамвае, троллейбусе и автобусах с термометром

1 941

Трамвай № 13 оказался, по наблюдениям НГС, самым холодным видом транспорта

Поделиться

НГС замерил температуру в общественном транспорте после сообщения жительницы о том, что в трамвае на левом берегу холодно. Рассказываем, где теплее всего.

— В трамвае № 3 по маршруту «Метро "Площадь Маркса"» — «Молкомбинат». Приходится ездить на работу утром и вечером, сделали фото, снег в салоне и не тает, — сообщила в редакцию сибирячка Кристина.

Журналист НГС проехалась в троллейбусе № 5, автобусе № 54 (марки НЕФАЗ), автобусе № 28 (ЛиАЗ), трамваях № 13, 2, 8. Температура воздуха в городе составляла -24... -27 градусов. Показываем на инфографике, какой она была в салонах.

Поделиться

— Проблемы, конечно, есть. На Маркса коммуникации часто ломаются. И стоишь, выжидаешь. То на Маркса, то на Вертковской, и ни «восьмерки» не дождешься, ни «двойки». Дорогу сделали, автобус не пустили. Я езжу с детьми сидеть, и раз в месяц такое точно. Все трамваи — холодные. В прошлом году было потеплее, а сейчас… Знаете, что хочу сказать. Столько трамваев, и все — старье. А когда линию открывали, сказали, что Ленинград прислал нам трамваи. Так что теперь? — рассказала корреспонденту пенсионерка Мария, которая регулярно уезжает от «Облачной» на площадь Маркса.

В трамвае <nobr class="_">№ 13</nobr> при температуре на улице в -27 градусов в салоне было чуть выше 0

В трамвае № 13 при температуре на улице в -27 градусов в салоне было чуть выше 0

Поделиться

В трамваях температура держалась на уровне +0,2... +0,8 градусов. Самым теплым видом транспорта оказался автобус НЕФАЗ.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему в городских трамваях наблюдаются проблемы с отоплением.

Мы подготовили подробный материал о том, какая температура в новосибирском общественном транспорте и с какими проблемами, кроме холода, сталкиваются пассажиры. Читайте подробности по этой ссылке.

По теме

МорозТрамвай 13ТроллейбусОбщественный транспорт
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2