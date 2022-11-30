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Проблема

А ты такой холодный. Как журналист НГС отморозила ноги в общественном транспорте — тест-драйв с градусником

Мы протестировали трамвай, троллейбус и два вида автобусов — показываем в одной картинке, где теплее

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Поездки на общественном транспорте зимой — неприятное испытание

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Об общественном транспорте в Новосибирске можно говорить хорошо, можно говорить никак, но оба варианта не будут правдой. Особенно это ощущается зимой, когда из пункта А в пункт Б нужно добраться в трамвае, продуваемом через все двери. Журналист НГС Екатерина Евстафьева проехалась на общественном транспорте во время сибирских морозов, чтобы выяснить, где получится согреться после долгого ожидания на остановке, а где пассажиры только замерзнут сильнее во время поездки.

На улице -27, в салоне +0,2

Если решите прокатиться на новосибирской легенде, то одевайтесь теплее

Если решите прокатиться на новосибирской легенде, то одевайтесь теплее

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Первый вид транспорта, который удалось проверить — троллейбус, маршрут № 5. При температуре на улице в -27 градусов, в салоне термометр показывал примерно +4,8 градуса. Когда открывались двери, внутрь попадал холодный воздух. Даже если пассажиры согреются на пути от одной остановки к другой, потом их обдаст морозом. Особенно неудачное место для сидения — слева от центральной двери. В течение всей поездки от остановки «Дом Ленина» до конечной — «Ленинградская улица» — было ощущение, что холодный воздух от двери продувает ноги. Сам салон выглядит удручающе: поручни перемотаны изолентой, двери изнутри окрашены на несколько раз серой краской, кресло кондуктора представляет собой довольно странную конструкцию, которая кажется неустойчивой. Зато снаружи — яркий желтый цвет и рекламные надписи.

Снаружи троллейбус выглядит оптимистичней, чем внутри

Снаружи троллейбус выглядит оптимистичней, чем внутри

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Возвращаемся от «Ленинградской улицы» на том же троллейбусе до Октябрьского рынка, чтобы пересесть на трамвай № 13 до Гусинобродского шоссе. Обращаем внимание, что рядом с остановкой можно встретить женщину с акцентом, которая начнет рассказывать о черноте вашей ауры и наведенной порче. Если в теплую погоду это может быть интересным, то в мороз слушать подобные рассказы неудобно именно из-за того, что вы замерзнете еще сильнее. Поэтому вспомним правило, знакомое с детства: не разговаривать с незнакомцами!

Не рекомендуем садиться у двери в троллейбусе

Не рекомендуем садиться у двери в троллейбусе

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В легенде Новосибирска — трамвае № 13 — температура колебалась от +0,2 до +0,6 градуса. Хотя многим известно о существовании сидений с подогревом, здесь их либо нет вообще, либо их так мало, что высмотреть в заполненном вагоне, а тем более занять, получится не сразу. Сложно сказать, почему именно этот вид транспорта настолько холодный. В любом случае долгий путь будет весьма некомфортным.

Посмотреть в окно и насладиться видами заснеженного Новосибирска не получится

Посмотреть в окно и насладиться видами заснеженного Новосибирска не получится

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Другие поездки прошли уже при более теплой (насколько это слово уместно) погоде. Всего -24 градуса на улице. От остановки «Дом Ленина» до «Метро Речной вокзал» добираемся на автобусе НЕФАЗ, маршрут № 54. Температура внутри радует, ведь при +7,2 градуса вполне можно согреться. Чудо! Так как автобус новый, внутри всё выглядит свежо и опрятно, салон достаточно вместительный.

В новом НЕФАЗе — красота и порядок

В новом НЕФАЗе — красота и порядок

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Чтобы проверить, можно ли в тепле проехаться на трамваях левого берега, мы прокатились от площади Маркса до остановки «Облачная» на трамвае № 2 и обратно, по маршруту № 8, до «Улицы Титова».

— Проблемы, конечно, есть. На Маркса коммуникации часто ломаются. И стоишь, выжидаешь. То на Маркса, то на Вертковской, и ни «восьмерки» не дождешься, ни «двойки». Дорогу сделали, автобус не пустили. Я езжу с детьми сидеть, и раз в месяц такое точно. Все трамваи — холодные. В прошлом году было потеплее, а сейчас… Знаете, что хочу сказать. Столько трамваев, и все — старье. А когда линию открывали, сказали, что Ленинград прислал нам трамваи. Так что теперь? — рассказала корреспонденту пенсионерка Мария, которая регулярно уезжает от «Облачной» на площадь Маркса.

Один из минусов городских трамваев — отсутствие остановок рядом с путями. Не везде, конечно

Один из минусов городских трамваев — отсутствие остановок рядом с путями. Не везде, конечно

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Действительно, в левобережных трамваях температура поднималась до +0,8 градуса. Проблема та же самая, что и в трамвае № 13, — корпус не защищает от холода, а двери, которые открываются на каждой остановке, только выпускают тепло.

— По расписанию не всегда ходит «двойка». Достаточно часто, днем особенно. Вечером ходит часто, регулярно и по расписанию, а днем бывает, что не приезжает. Один желтый трамвай теплый, остальные все холодные, — сказала сибирячка, которая стояла на остановке с сыном-школьником.

По словам местных жителей, трамваи часто задерживаются из-за аварий

По словам местных жителей, трамваи часто задерживаются из-за аварий

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В трамвай № 8 зайти можно было только через переднюю дверь. Расчет за проезд — по карте или у водителя, вход в салон — через турникет. Соответственно, если в трамвай собираются попасть несколько человек, то у входа собирается очередь даже днем. Вопрос, как справляются водители и пассажиры утром или вечером в час пик, можно лишь предоставить воображению. Хотя не все теряют оптимизм в такой обстановке: один из пассажиров, который ехал со своим знакомым, громко напевал «Маргариту» Валерия Леонтьева.

Зайти в трамвай с турникетом можно только через переднюю дверь. Хотя некоторые пассажиры пытаются обойти это правило

Зайти в трамвай с турникетом можно только через переднюю дверь. Хотя некоторые пассажиры пытаются обойти это правило

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В этом же трамвае, несмотря на громкое тарахтение вокруг, удалось поговорить с женщиной по имени Марина, которая представилась кондуктором автобуса № 39:

— Я на 39-м маршруте работаю. Мы на старых ездим, красненькие есть, желтенькие. Новые не дают пока. В моем холодно. Водитель может все двери открывать, может только одну. Если народу много — открывает все, тогда вообще холодно в салоне. Ломаются часто, запчастей-то нет. В день могут раза два сломаться, а могут раз в месяц. Зависит от того, как сами водители за ними смотрят.

Так где всё-таки теплее

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В общей сложности поездки на двух трамваях, вместе с ожиданием на остановках, заняли примерно 1,5 часа. За две поездки нельзя сказать, часто ли трамваи ломаются и насколько сложно там находиться в часы максимальной загруженности. Но то, что ездить в них холодно — совершенно точно. Можно представить, какой мороз будет внутри при температуре в -40 градусов — и надеяться, что такие холода этой зимой не доберутся до Новосибирска.

По наблюдениям журналиста НГС, самый холодный вид общественного транспорта в Новосибирске — трамвай

По наблюдениям журналиста НГС, самый холодный вид общественного транспорта в Новосибирске — трамвай

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Поэтому было особенно приятно оказаться в автобусе № 28, который ехал от площади Маркса до «Дома Ленина». Несмотря на то, что это старый ЛИАЗ, внутри очень комфортно, +6,8 градуса. Да, салон выглядит потрепанным, но после долгих поездок в холодном трамвае ожидания существенно занижаются.

Даже если вы недолго простоите на остановке, есть риск замерзнуть даже в салоне

Даже если вы недолго простоите на остановке, есть риск замерзнуть даже в салоне

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Что нам удалось выяснить? Хотите добраться до работы или дома в тепле — выбирайте для поездок автобус. Если, конечно, он ходит до вашей остановки. Или занимайте теплое место в трамвае. Если, конечно, такое найдете. Или добирайтесь на машине. Если, конечно, она у вас есть. В случае, если ничего из перечисленного сделать не получится, то остается лишь ждать весны.

Если вы (вдруг) не успели подготовиться к зиме или поняли, что имеющихся вещей недостаточно для того, чтобы не замерзнуть, то почитайте, как выбрать теплые штаны и обувь на этот сезон. Многие вещи стоят недорого. А инструкцию, которая поможет при выборе пуховика, можно прочитать здесь.

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