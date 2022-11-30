А ты такой холодный. Как журналист НГС отморозила ноги в общественном транспорте — тест-драйв с градусником

Об общественном транспорте в Новосибирске можно говорить хорошо, можно говорить никак, но оба варианта не будут правдой. Особенно это ощущается зимой, когда из пункта А в пункт Б нужно добраться в трамвае, продуваемом через все двери. Журналист НГС Екатерина Евстафьева проехалась на общественном транспорте во время сибирских морозов, чтобы выяснить, где получится согреться после долгого ожидания на остановке, а где пассажиры только замерзнут сильнее во время поездки.
На улице -27, в салоне +0,2
Первый вид транспорта, который удалось проверить — троллейбус, маршрут
Возвращаемся от «Ленинградской улицы» на том же троллейбусе до Октябрьского рынка, чтобы пересесть на трамвай
В легенде Новосибирска — трамвае
Другие поездки прошли уже при более теплой (насколько это слово уместно) погоде. Всего -24 градуса на улице. От остановки «Дом Ленина» до «Метро Речной вокзал» добираемся на автобусе НЕФАЗ, маршрут
Чтобы проверить, можно ли в тепле проехаться на трамваях левого берега, мы прокатились от площади Маркса до остановки «Облачная» на трамвае
— Проблемы, конечно, есть. На Маркса коммуникации часто ломаются. И стоишь, выжидаешь. То на Маркса, то на Вертковской, и ни «восьмерки» не дождешься, ни «двойки». Дорогу сделали, автобус не пустили. Я езжу с детьми сидеть, и раз в месяц такое точно. Все трамваи — холодные. В прошлом году было потеплее, а сейчас… Знаете, что хочу сказать. Столько трамваев, и все — старье. А когда линию открывали, сказали, что Ленинград прислал нам трамваи. Так что теперь? — рассказала корреспонденту пенсионерка Мария, которая регулярно уезжает от «Облачной» на площадь Маркса.
Действительно, в левобережных трамваях температура поднималась до +0,8 градуса. Проблема та же самая, что и в трамвае
— По расписанию не всегда ходит «двойка». Достаточно часто, днем особенно. Вечером ходит часто, регулярно и по расписанию, а днем бывает, что не приезжает. Один желтый трамвай теплый, остальные все холодные, — сказала сибирячка, которая стояла на остановке с сыном-школьником.
В трамвай
В этом же трамвае, несмотря на громкое тарахтение вокруг, удалось поговорить с женщиной по имени Марина, которая представилась кондуктором автобуса
— Я на
Так где всё-таки теплее
В общей сложности поездки на двух трамваях, вместе с ожиданием на остановках, заняли примерно 1,5 часа. За две поездки нельзя сказать, часто ли трамваи ломаются и насколько сложно там находиться в часы максимальной загруженности. Но то, что ездить в них холодно — совершенно точно. Можно представить, какой мороз будет внутри при температуре в -40 градусов — и надеяться, что такие холода этой зимой не доберутся до Новосибирска.
Поэтому было особенно приятно оказаться в автобусе
Что нам удалось выяснить? Хотите добраться до работы или дома в тепле — выбирайте для поездок автобус. Если, конечно, он ходит до вашей остановки. Или занимайте теплое место в трамвае. Если, конечно, такое найдете. Или добирайтесь на машине. Если, конечно, она у вас есть. В случае, если ничего из перечисленного сделать не получится, то остается лишь ждать весны.