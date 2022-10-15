Как снежная баба: выбираем пуховик на зиму правильно — модная модель и теплый наполнитель
На что обратить внимание при покупке и как защитить себя от недобросовестных производителей и продавцов
Если вам предстоит выбирать пуховик к зиме — мы вам искренне сочувствуем. В магазинах тесными рядами висят абсолютно одинаковые на первый взгляд куртки цвета беж, отыскать нужную кажется невозможным. Следующий ряд — то же самое, но в черном цвете. Отдельно сиротливо висит пара дубленок и шуб из искусственного меха. Примеряешь одно, второе, третье — голова кругом, хочется скорее купить и сбежать, оградив себя от страданий, причиненных шоппингом. Предлагаем не наводить панику раньше времени и рассказываем, как грамотно подойти к выбору зимней куртки, какой наполнитель действительно согреет. И бонусная часть: как с точки зрения закона «О защите прав потребителей» правильно купить пуховик, ухаживать за ним, а в случае дефекта — отстаивать свои интересы в претензионном и судебном порядке.
Правила подбора модели
Проанализируйте то, из чего состоит ваш гардероб. Чего больше: джинсов или брюк, платьев или юбок? Какая у вас зимняя обувь, какого она цвета, куда вы чаще ходите. Не спешите покупать то, что стилисты или консультанты в магазине назовут самой модной вещью сезона. Не следует выбирать верхнюю одежду под шапку и шарф, действовать нужно в обратном порядке — аксессуары докупаются в дополнение к основной вещи и могут стать отличным акцентом в образе. Например, если вы понимаете, что вам нужен черный пуховик или куртка, но не хочется быть темным мрачным пятном, лучше приобретите два комплекта шапки и шарфа на смену: один вариант возьмите базовых цветов, а второй — тот, который будет поднимать настроение.
Если вы мама и часто гуляете с ребенком по улице, в вашем гардеробе преобладает удобная одежда, мягкие флисовые костюмы с худи или трикотажные варианты, то ваш вариант — пуховик или шуба из экомеха. Если решитесь покупать шубу, возьмите с собой на примерку объемную одежду: вам не должно быть тесно. Присядьте, обнимите себя за плечи, чтобы понять, как сидит пройма, прислушайтесь к ощущениям. Если всё устраивает, смело покупайте и носите с удовольствием. Шуба — универсальный вариант, она отлично впишется и в спортивный образ, и в деловой, и в элегантный вечерний. Речь идет о шубе из овчины, а не о пушистой норке или о лисе.
Если вы деловая бизнес-леди и придерживаетесь классического стиля в одежде, джинсы в сочетании с фланелевой рубашкой и грубыми ботинками — это вообще не про вас, обратите внимание на зимнее пальто из шерсти, удлиненную дубленку, можно рассмотреть вариант с пуховиком-халатом на поясе, только в этом случае остановите выбор на базовом цвете: молочный, бежевый, черный, чтобы внедрить вещь в привычный стиль.
Пуховик в стиле «оверсайз» уведет образ в сторону спорта. Приобретая вещь, имейте в виду, что женственные и элегантные образы с ним не составить, придется докупать что-то еще. Но при этом оверсайз-пуховик отлично впишется в повседневные кэжуал-образы.
Хорош вариант с укороченной курткой или дубленкой (берите натуральную) — удобно и стильно. Но если вы много ходите пешком или подолгу стоите на остановках в ожидании общественного транспорта, то этот вариант не для вас, возьмите модель в стиле уютного одеяла, не пожалеете.
Какой наполнитель выбрать
Сначала поговорим про натуральный наполнитель. Самый надежный вариант — пух (гусиный, утиный, лебяжий). Согреет вас и смесь пуха и пера, визуально пуховик смотрится объемнее, но при этом снижается его стоимость и сложность ухода за ним. Такой пуховик можно стирать в стиральной машинке. Синтетические материалы, выполненные по современным технологиям, тоже можно рассмотреть. Самым качественным из искусственных считается тинсулейт. Этот материал не вызывает аллергию и обеспечивает прекрасную теплоизоляцию — он в два раза теплее натурального пуха. Холлофайбер и синтепух тоже имеют право на жизнь так же, как и верхняя одежда, изготовленная с использованием мембранных технологий. Самым дешевым наполнителем, но при этом и самым холодным, является синтепон — не советуем.
Чем при выборе пуховика поможет закон «О защите прав потребителей»
По просьбе NGS.RU правозащитник из ООО «Комфорт» Евгений Казанцев рассказал о том, как с точки зрения закона «О защите прав потребителей» правильно купить пуховик, ухаживать за ним, а в случае дефекта — отстаивать интересы.
— При покупке пуховика нужно обращать внимание на гарантийные обязательства производителя. Они должны быть указаны на чеке, который является договором с продавцом. Если в чеке нет информации о гарантии, но со слов продавца она есть — нужно потребовать прописать ее в товарном чеке либо отказываться от покупки: отсутствие гарантии ухудшает права потребителя, — говорит Казанцев.
Есть пуховики, которые надо подвергать только химической стирке. В условиях не самого чистого города Новосибирска одежда пачкается довольно быстро. Нужно на старте понимать и прикидывать возможности: одна химчистка обойдется тысячи в две (без учета доставки или расходов на транспорт).
— При сдаче пуховика в химчистку нужно знать одну хитрость. Принимая даже новый пуховик (для которого эта процедура первая), химчистки в документах указывают высокую степень износа изделия. Это делается на случай повреждения одежды в процессе чистки: при порче пуховика вам возместят не полную стоимость товара при удовлетворении претензии/иска. Обращайте внимание на содержание актов приема-передачи пуховика, чтобы не попасть на эту уловку. Помимо реального состояния вещи, нужно, чтобы в акте указали подробности об изделии: модель, марку и в идеале ссылку на чек покупки с ценой пуховика, а не просто «пуховик», — добавил Казанцев.
Не стоит выбрасывать ярлыки после покупки, в том числе и навесные бумажные, их нужно хранить в одном месте. Внутренние ярлыки отпарывать тоже не стоит. Они еще могут пригодиться.
— В течение двух лет с момента покупки у потребителя есть право заявить требования об устранении выявленных дефектов товара к продавцу/производителю/импортеру, если гарантия менее двух лет и в истечении всего срока службы (если он не установлен — в течение 10 лет). В пределах гарантийного срока это сделать проще, но само право обратиться к продавцу/импортёру/производителю длится два года, если гарантия менее двух лет. Можно потребовать возврата стоимости товара, соразмерного уменьшения его стоимости, безвозмездного устранения недостатков или обмена на аналогичный, — говорит Казанцев.
Оппонент обязан принять заявление с конкретным требованием, а задача покупателя задокументировать этот факт. В случае отказа удовлетворить законное требование потребителя нужно обращаться в суд. Если дошло до этого, действовать без квалифицированного юриста Казанцев не рекомендует.
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