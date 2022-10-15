Как снежная баба: выбираем пуховик на зиму правильно — модная модель и теплый наполнитель

Пуховик в стиле «оверсайз» уведет образ в сторону спорта. Приобретая вещь, имейте в виду, что женственные и элегантные образы с ним не составить, придется докупать что-то еще. Но при этом оверсайз-пуховик отлично впишется в повседневные кэжуал-образы.



Хорош вариант с укороченной курткой или дубленкой (берите натуральную) — удобно и стильно. Но если вы много ходите пешком или подолгу стоите на остановках в ожидании общественного транспорта, то этот вариант не для вас, возьмите модель в стиле уютного одеяла, не пожалеете.

