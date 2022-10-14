Королева колхоза: 8 осенних антитрендов — вы каждый день видите их на улицах города

Пора навсегда забыть о пуховиках и пальто с меховыми карманами. Этот тренд из 2016 года был призван показать всем, что на вас «богатая» вещь. Но время пушистых карманов и царской опушки безнадежно прошло, и теперь такое пальто сообщает прохожим, что вы вообще не в курсе, какой сейчас год. На что заменить? Классическое пальто прямого кроя без деталей и акцентов. Если опасаетесь замерзнуть, выберите утепленный стеганый вариант с прослойкой из синтепона.



Капроновые телесные колготки с верхней одеждой