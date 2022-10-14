Королева колхоза: 8 осенних антитрендов — вы каждый день видите их на улицах города
Капронки с пуховиком, бабушкин берет, меховая опушка, а лучше всё и сразу — рассказываем, в чем ошибка
Гармонично сочетать вещи между собой — задача сама по себе непростая, а с наступлением холодов уровень сложности заметно увеличивается. Повседневные образы нужно подогнать под верхний гардероб (или наоборот, если вы решили навсегда избавиться от уже до чёртиков надоевшей куртки). Ясно одно: ревизии гардероба не избежать. Для желающих выглядеть стильно и современно мы собрали список опасных сочетаний, которых советуем избегать, чтобы не превратиться в старомодную тетку.
Пуховик + берет
Столь любимое сочетание среди женщин за сорок и головная боль стилистов. Что происходит? Нарушение пропорций. Объемный пуховик и маленькая голова — первая ошибка, гусеничка в берете — вторая, если ваш облегающий пуховик давно и безвозвратно устарел. Берет отлично смотрится с пальто или тренчем, с косухой в сочетании с легким платьем и грубыми ботинками. Дружба берета с пуховиком категорически невозможна. Замените берет на вязаную шапку.
Жилетка вместо куртки
Бесспорный тренд, но важно исполнение. Хорошая объемная жилетка со слегка спущенными плечами, длина до середины бедра, может быть с поясом, актуален стеганый вариант. В тренде светлые оттенки, но и черный не возбраняется. Особенно хорошо жилетки смотрятся в сочетании с костюмами из футера — джоггеры и худи с капюшоном, с трикотажными костюмами — джемпер и широкие брюки. Если такой образ покажется вам скучным, попробуйте внедрить жилетку в стиль кэжуал: примерьте с объемным теплым свитером, широкими джинсами, ботинками на грубой подошве. Еще вариант: замените джинсы на лосины, вместо ботинок наденьте сапоги-трубы, худи или свитер, поверх жилетка, завершить образ можно бейсболкой.
Куртка в облипку или с меховой опушкой
Первое правило хорошо сидящей куртки — она должна быть по размеру. Вам должно быть комфортно в куртке, надетой на теплую кофту, куртка должна сидеть свободно. Куртка закрывает поясницу, длина может быть до середины бедра. В Сибири всё еще актуальны модели с поясом. Лишний декор редко украшает верхнюю одежду. Лучше выбирать модели, где молнии и клепки скрыты или хотя бы сделаны в тон с курткой.
Распространенная ошибка женщин — думать, что черный цвет универсален и идет всем. На самом деле он украшает немногих. Подробнее разобраться со своим цветотипом можно без помощи стилиста, прочитав этот материал. С куртками сегодня принцип тот же, что и с жилеткой — популярны светлые оттенки. Если образ в светлых тонах не для вас, берите черную куртку, но не кутайтесь в черное с головы до ног, разбавляйте яркими аксессуарами (сумка, шарф или головной убор).
Пальто и куртки с меховыми карманами
Пора навсегда забыть о пуховиках и пальто с меховыми карманами. Этот тренд из 2016 года был призван показать всем, что на вас «богатая» вещь. Но время пушистых карманов и царской опушки безнадежно прошло, и теперь такое пальто сообщает прохожим, что вы вообще не в курсе, какой сейчас год. На что заменить? Классическое пальто прямого кроя без деталей и акцентов. Если опасаетесь замерзнуть, выберите утепленный стеганый вариант с прослойкой из синтепона.
Капроновые телесные колготки с верхней одеждой
Начнем с азов: колготки — неважно, какого они цвета, с принтом или без него — должны быть матовыми. Глянцевый блеск на изгибах ноги и бедрах добавляет лишний объем. Никто не хочет выглядеть толще, поэтому запоминаем: носим только матовые. Черный монохромный утепленный образ и будто бы голые ноги — так не пойдет, лучше наденьте матовые черные колготки плотностью 30–40 ден. Тонкие черные колготки смотрятся выгоднее, потому что ложатся легкой дымкой, скрадывают силуэт и визуально стройнят. Черные матовые колготки — это база, они уместны в вечернем луке и отлично сочетаются с любой трендовой обувью 2022.
Черные плотные колготки и светлый верх
Кажется, что подобные сочетания (как на фото слева) остались в начале 2000-х, но нет. Бывает, встретишь и обомлеешь. Каждый сам выбирает, что ему носить, но если проблема колготок для вас — острый вопрос, поясним: выбирайте матовые колготки черного, коричневого, синего, графитового цветов в цвет обуви (такая схема создает горизонталь цвета, делает длиннее ноги и хорошо вытягивает). Не носим темные колготки со светлым верхом, следим за плотностью — не более 50–60 ден, иначе образ получится тяжелым. В противном случае откажитесь от колготок в пользу брюк, платье или юбку наденете, когда потеплеет.
Вязаное платье с узором «косичка»
Платье-свитер — хит сезона осени 2022. Уточнение: лаконичное платье прямого кроя и гладкой вязки — да, вязаное по фигуре с выпуклыми узорами и воротником «хомут» — нет. Во-первых, такие платья никогда никому не шли, разве что девушкам размера XS, во-вторых, вязаная вещь несовременного кроя визуально добавляет возраст. Советуем заменить на трикотажную модель миди, как на фото, при желании можно подчеркнуть талию поясом.
Обувь
В моде — объем для одежды и обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее. Ботильоны — еще один любимый женщинами элемент осеннего гардероба, мода на который также стремительно меняется. Устаревшую модель выдают колодка, мыс (например, круглый и вздернутый), длина голенища, шпилька, платформа или танкетка, детали для декора, перфорация. Современные базовые ботильоны выполнены в стиле минимализма, без броского дизайна (бантики, кожаные цветы и стразы — нет), стилисты рекомендуют обратить внимание на них.
Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг. Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый. Беспроигрышным вариантом будет выбрать на осень лоферы, оксфорды, челси, простые ботинки на шнуровке, минималистичные женственные ботильоны, нюдовые кеды или жокейские сапоги.
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