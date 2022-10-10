«За кашемировым пальто ездила на барахолку»: стильные сибирячки на улицах — о том, что их бесит в современной моде

— Я не люблю, когда в одежде сочетают сразу четыре ярких цвета: к примеру, зеленый, оранжевый, синий и красный. Мое правило — не больше трех. Сумку, ремень и обувь стараюсь подбирать в одной гамме. Можно собрать монохромный белый образ и разбавить яркой сумкой, например зеленой, — получится акцент.

Я за классику, люблю носить тренчи: в городе все ходят в бежевых или коричневых — я выбрала синий, чтобы выделяться на фоне остальных. Не ношу шапки, не люблю, предпочитаю платок или кепи.

Из новосибирских магазинов покупаю вещи в шоуруме Baxford на метро «Сибирская», там же рядом в ТЦ «Юпитер» есть шоурум «Арбуз»: стоимость невысокая, но бывает, что попадаются некачественные вещи, торчат нитки — моя мама швея, перешивает. Также я покупаю вещи у знакомой, она занимается одеждой: ассортимент тот же, что и в шоурумах, только выбор больше. Этот тренч я купила у нее.

