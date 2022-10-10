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Модные советыФоторепортаж

«За кашемировым пальто ездила на барахолку»: стильные сибирячки на улицах — о том, что их бесит в современной моде

Лайфхаки, чтобы не мерзнуть осенью, и секретные места, где можно купить красивые теплые вещи

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Смотрим на красивые осенние образы сибирячек

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Сложно объяснить простыми словами, что такое современная мода. По сути, это совокупность привычек, вкуса и ценностей для определенного периода. Мода наглядно отражает ситуации в стране и мире: к примеру, пандемия приучила нас к расслабленным комфортным вещам пижамного стиля, которые сегодня резко сменились кричащими и дерзкими вспышками безумия фешен-индустрии. Стало еще менее понятно, что к чему. Мы решили поговорить с сибирячками о том, что им нравится и не нравится в современной моде. Полезная часть опроса — советы городских модниц на тему, как одеваться в сибирском климате, чтобы не замерзнуть, и где купить теплую верхнюю одежду.

Валерия, 25 лет, врач-стоматолог

Дарья, 25 лет, работает в сфере съемок

Раньше девушки одевались в Zara и Mango, а сейчас ищут альтернативу

Раньше девушки одевались в Zara и Mango, а сейчас ищут альтернативу

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Дарья:

— Мне вообще мало что нравится. Я не люблю принты, разве это будет что-то органичное, — я за монохром, потому что мне сложно работать с контрастом, с цветом. Вот есть люди, которые классно одеваются, я смотрю — и на них мне нравится, но сама бы так не оделась, потому что, во-первых, не умею так сочетать, а во-вторых, не принимаю себя в таком необычном для меня образе.

Не замерзнуть в нашем климате помогает многослойность — стильно и тепло, всегда спасает шарф. Раньше я покупала одежду в Zara и Mango, а сейчас нет такого, чтобы было качественно, адекватно по цене и чтобы не совсем «шоурумно». Надо ехать куда-то и искать. К примеру, за своим кашемировым пальто я ездила на барахолку: знаю там хорошую точку, вещи привозят с завода, я могу выбрать что-то, что не как везде, и не синтетику. Стоимость пальто — от 10–12 тысяч рублей в среднем, до 20 тысяч рублей. Знаю качественный томский бренд Birdy, у них экошубы и дутые вещи — куртки, жилетки, плюс аксессуары — шапки, капоры, косынки. Удобно, что они сразу показывают сочетание вещей.

Валерия:

— Я придерживаюсь классических вариантов, не люблю смешение стилей, не понимаю. На ком-то смотрится неплохо, но это не мой вариант. Осенью хорошо выручает теплое пальто — раньше покупала в Mango, а сейчас заказываю через интернет.

Милана, 20 лет, учится и подрабатывает в магазине одежды

— Я обожаю одежду, — сообщает Милана

— Я обожаю одежду, — сообщает Милана

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— Я не люблю, когда в одежде сочетают сразу четыре ярких цвета: к примеру, зеленый, оранжевый, синий и красный. Мое правило — не больше трех. Сумку, ремень и обувь стараюсь подбирать в одной гамме. Можно собрать монохромный белый образ и разбавить яркой сумкой, например зеленой, — получится акцент.

Я за классику, люблю носить тренчи: в городе все ходят в бежевых или коричневых — я выбрала синий, чтобы выделяться на фоне остальных. Не ношу шапки, не люблю, предпочитаю платок или кепи.

Из новосибирских магазинов покупаю вещи в шоуруме Baxford на метро «Сибирская», там же рядом в ТЦ «Юпитер» есть шоурум «Арбуз»: стоимость невысокая, но бывает, что попадаются некачественные вещи, торчат нитки — моя мама швея, перешивает. Также я покупаю вещи у знакомой, она занимается одеждой: ассортимент тот же, что и в шоурумах, только выбор больше. Этот тренч я купила у нее.

Айтен, 35 лет, работает в банковской сфере

— Что бы я не надела сегодня? Всё, что вышло из моды, то, что уже не актуально, то, что изжило себя, — говорит Айтен

— Что бы я не надела сегодня? Всё, что вышло из моды, то, что уже не актуально, то, что изжило себя, — говорит Айтен

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— В современной моде мне нравится практически всё, но, пожалуй, отмечу один минус — это отсутствие женственности. Мешковатая одежда, костюмы на флисе. Женственность — это не обязательно про каблуки и платья. Современная мода — это индивидуальность, люди самовыражаются через одежду. Поэтому, мне кажется, можно смело экспериментировать с образами, не бояться цвета, ярких принтов или какого-то необычного кроя. У каждого человека свой характер, и именно одежда позволяет нам рассказать о себе.

В одежде я люблю миксовать яркие принты со спокойными тонами. Очень люблю совмещать стили, иногда покупаю какие-то вещи в мужских магазинах.

Айтен говорит, что пальто само по себе создает образ, поэтому оно обязательно должно присутствовать в гардеробе

Айтен говорит, что пальто само по себе создает образ, поэтому оно обязательно должно присутствовать в гардеробе

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У меня разный стиль: я могу одеться и в casual, и в готический стиль. В последнее время нравится корейский уличный стиль — всегда с интересом смотрю корейские стриты и иногда внедряю в свои образы что-то из увиденного. Также сейчас очень популярен скандинавский минимализм, меня привлекает его лаконичность в образах, тоже часто использую этот тренд в своих образах.

Я одеваюсь исключительно по настроению. У меня такая особенность: я не планирую свой гардероб на месяц, не собираю луки на неделю. Всё на интуитивном уровне, по настроению.

Айтен считает мужскую моду более разнообразной и стильной в отличие от женской

Айтен считает мужскую моду более разнообразной и стильной в отличие от женской

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В Сибири в осенне-зимний период сложно выглядеть стильно, но возможно. В гардеробе оптимально иметь пальто. Актуальны структурированные, элегантные пальто в мужском стиле. Пальто с запахом — универсальное, подойдет под любой образ. Обязательны косуха или бомбер. Наверное, еще я бы посоветовала иметь в гардеробе теплый пуховик в стиле оверсайз, потому что у нас осень бывает иногда достаточно холодной и нужно быть готовым.

Верхнюю одежду раньше я покупала в массмаркете, мне нравился Mango. Из оставшихся магазинов сейчас можно выбрать отличные варианты в 12sroreez, Reserved, ZARINA, Cuvee, TopTop, Love Republic.

Мария, 19 лет, руководитель отдела продаж, учится на тренера по йоге

Цвет сумки удачно гармонирует с принтом на пальто

Цвет сумки удачно гармонирует с принтом на пальто

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— Я не люблю яркие кричащие вещи, принты, которые режут глаз и создают визуальный шум: например, леопард. Не люблю неон, никогда не надела бы неоново-зеленую вещь.

Чтобы не замерзнуть осенью, следует правильно выбрать верхнюю одежду: она не должна быть мешком и не должна быть четко по фигуре. Сейчас много разных вариантов, одеться тепло и красиво — не проблема. Пальто или куртка. Смотрю, что много кто ходит в жилетках, но мне не нравится, не понимаю их.

Свое пальто я купила в шоуруме «Шоколад» на Мичурина. Не вижу смысла тратить много денег на вещь, если она не соответствует качеству, но зато имеет бренд. Пусть будет без имени, зато хорошая и недорогая.

Евгения, 32 года, своя компания в сфере HR

Подруга Евгении — стилист, она помогает ей подбирать образы

Подруга Евгении — стилист, она помогает ей подбирать образы

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— Считаю, что у каждого человека есть какой-то свой образ, которого он придерживается. Не могу сказать, что мне нравится или не нравится что-то конкретное. Я не понимаю, когда человек надевает что-то, потому что это модно, но при этом ему совершенно не идет. Но если современные сочетания в образе смотрятся на вас гармонично, то почему не носить?

Мне помогает одеваться подруга — она стилист. В одежде я предпочитаю классику или кежуал, регулярно просматриваю картинки в соцсетях с разными образами — это помогает развивать насмотренность, становится легче понимать, что с чем сочетать, какой оттенок выбрать. Есть цвета, которые убивают: наденешь кофточку, а она придаст лицу зеленый оттенок. Я советую хотя бы раз обратиться к профессиональному стилисту, чтобы избежать подобных ошибок.

Мне нравится многослойность — отличный вариант для нашей погоды, которая меняется ежесекундно. Раньше я покупала вещи в Massimo Dutti, к примеру, это пальто куплено там и со мной уже несколько сезонов. После закрытия магазинов я стала обращать внимание на российских дизайнеров: есть екатеринбургский бренд «Больше» — у них классные пальто.

Анна, 31 год, менеджер по туризму

Анна любит комфортные вещи оверсайз и кроссовки

Анна любит комфортные вещи оверсайз и кроссовки

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— К современным тенденциям у меня особо нет нареканий, хотя не скажу, что слежу за этим. Что касается меня, я люблю удобство. Не могу сказать, что у меня есть определенный стиль, просто я отдаю предпочтения комфортным и удобным вещам для активной повседневной жизни. Поэтому оверсайз-вещи и мягкие кроссовки — это моя история. У меня есть некоторые вещи, которыми я пользуюсь не первый сезон, они мне просто нравятся. Считаю, что правильно подобранная одежда, которая идет именно вам, — главный козырь гармоничного внешнего вида.

Чтобы не мерзнуть осенью, Анна берет с собой большой рюкзак, куда складывает всё необходимое

Чтобы не мерзнуть осенью, Анна берет с собой большой рюкзак, куда складывает всё необходимое

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Знаю точно, что не надела бы популярные в наше время костюмы, выполненные в одном цвете: теплые штаны и толстовки или худи. Может быть, это уютно и удобно, просто мне не нравится. Я не люблю в повседневности кучу деталей и каблуки, мне кажется, это лишнее. С погодой в нашем регионе невозможно ничего спланировать, поэтому мой выход из положения — это большой рюкзак, где у меня и шарф, и шапка, и зонт, и очки.

Любимых магазинов у меня особо нет, считаю, что найти удачную вещь можно где угодно, поэтому я могу приобрести что-то и в шоуруме, и в торговом центре. Бывает, заглядываю в BeeFree и Cropp.

Ольга, 44 года, руководитель мебельного производства

Ольга считает, что к выбору одежды стоит подходить обдуманно и не надевать на себя первое, что попалось под руку

Ольга считает, что к выбору одежды стоит подходить обдуманно и не надевать на себя первое, что попалось под руку

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— Мне не нравится тренд на мешковатую одежду, потому что это скрывает женственность, особенно если в образе слишком много оверсайза. Не люблю грубую массивную обувь: на мой взгляд, она утяжеляет, на ком-то смотрится отлично, а на ком-то — нелепо. Не нравится, когда девушки прячут себя за клетчатыми свободными рубашками в сочетании с широкими джинсами или брюками. На мой взгляд, нужно подчеркивать фигуру, изгибы и красоту женского тела. Пусть одежда будет объемная, комфортная, но при этом достоинства фигуры будут отмечены.

Я считаю, что нужно обдуманно относиться к тому, что вы надеваете, даже к выбору нижнего белья, не хватать то, что первое попалось под руку, потому что с этого начинается ваш день, выбор одежды задает настроение, самоощущение, это определенное удовольствие — красиво наряжаться. В интернете много информации, любой человек может найти свой стиль. Девушкам и женщинам я желаю больше просматривать сайты на тему моды и стиля, тренировать насмотренность и ухватывать современные тренды, можно обратиться к стилистам — во всем нужны профессионалы, в том числе и в подборе одежды. Иногда полезно выйти за рамки и попробовать что-то новое.

Я не запоминаю название магазинов или брендов, где одеваюсь, обычно совершаю покупки на ходу из-за занятости, стараюсь тратить меньше времени на шопинг. У меня есть ряд магазинов, где меня знают, я могу посмотреть на сайте ассортимент, позвонить, консультанты скажут, пойдет мне вещь или нет. К примеру, в ТЦ «Мегас» на третьем этаже есть несколько магазинов, которые мне нравятся. Вообще я могу купить вещь хоть где, начиная от перехода метро, заканчивая брендовым бутиком.

Влада, 28 лет, IT-маркетолог

Владе не нравится, что в погоне за модой люди становятся одинаковыми

Владе не нравится, что в погоне за модой люди становятся одинаковыми

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— В погоне за модой люди становятся одинаковыми. Я за индивидуальность и за то, чтобы все было с умом и осознанно. Декольте, мини, каблук — никогда. Я за простоту, но с изюминкой. Использую спокойные цвета, но необычный крой или сдержанный образ, но агли шуз или точечный акцентный цвет. Мой беспроигрышный вариант: пальто, плащ или пиджак на выбор, под низ надеваем футболку или рубашку, джемпер или свитер, и в зависимости от погоды «играем» со свитером: надеваем на себя, либо накидываем на плечи или используем вместо шарфа или как аксессуар на объемную сумку. В этом сезоне я не покупала верхнюю одежду. Все индивидуально, зависит от бюджета и образа жизни, магазинов правда очень много. Своими находками я периодически делюсь в социальных сетях.

А что не нравится вам в современной моде? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей.

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