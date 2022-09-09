Дело в шляпе: 10 стильных сибирячек на улицах — о главных вещах осени и местах, где их найти

Отвечает Мария:

— Осенью в гардеробе должны быть объемные свитера, чтобы в них кутаться. Удобная обувь: грубые ботинки, замшевые казаки или ботфорты — смотря что вам нравится. У современной моды нет тенденций, модно всё, что идет конкретному человеку — нравятся ботфорты? Носите, только делайте это правильно. Так же, как кожаные ботинки летом: в них не жарко — они же из кожи. Человек проявляет себя через одежду, это весело и интересно.

В последнее время я перешла на локальные бренды: например, Duman, там качественные вещи — хорошие свитера, теплые, не колючие, правильного фасона без рисунков. Помимо местных магазинов заказываю одежду онлайн.