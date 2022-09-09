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Модные советыФоторепортаж

Дело в шляпе: 10 стильных сибирячек на улицах — о главных вещах осени и местах, где их найти

Во что и где одеваются новосибирские модницы — рассматриваем осенние образы

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Подруги явно ориентируются в современной моде

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Медленно, но верно сибирячки настраиваются на осеннюю волну. С полок достаются уютные свитера и кардиганы, шляпы и береты в теплых оттенках, а замшевые казаки стали самой желанной вещью сезона. Вторая неделя сентября выдалась теплой и приятной — самое время выгуливать осенние луки, чем и занялись новосибирские модницы. Корреспондент НГС Алена Золотухина тоже прогулялась по центральным улицам, посмотрела, во что одеваются сибирячки, поговорила с ними о самых необходимых в осеннем гардеробе вещах и выяснила, где их можно купить.

Александра, 34 года, работает в сфере моды

На Александре модные в этом сезоне казаки

На Александре модные в этом сезоне казаки

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— Моя концепция — 15 вещей в гардеробе, которые сочетаются между собой. Обязательно должны быть: объемный удлиненный свитер, который можно носить как платье, короткий свитер, широкие джинсы, комфортные штаны (мягкие лосины или джоггеры), одна мини-юбка, одно базовое платье-футляр, обувь — черные грубые ботинки или казаки. В этом сезоне будем носить гольфины — они хорошо смотрятся с черной обувью.

Я ничего не буду покупать к осени, планирую сшить сама для себя или закажу по своим меркам. Я не сторонник модных тенденций, я за то, что каждый человек сам составляет свой стиль. Основное правило — чтобы было комфортно. Считаю, что образ решает маленькая акцентная деталь: например, маленькая леопардовая сумочка или яркие кроссовки.

Ева, 20 лет, работает в кофейне

На фото Ева в новой шляпе

На фото Ева в новой шляпе

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— При выборе вещей ориентируюсь на самоощущение и погоду. Осенью я люблю носить теплые свитера и шляпы, вчера как раз купила новую. Буду покупать пальто, хочется еще несколько новых свитеров и обувь. В последнее время я стала покупать одежду в секонд-хендах, например, Gusto.

Дарья, 24 года, контент-креатор

Дарье нравится тренд на эко кожу

Дарье нравится тренд на эко кожу

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— Осенью нужны тренч и казаки — это то, что я хочу приобрести. Вещи покупаю в магазинах Love Republic, Lime, Clan 6, который недавно открылся в ТЦ «Галерея». У меня нет конкретного стиля, с детства сложилось, что я в голове собираю образ и получается хорошо. Думаю, дело в насмотренности.

Мария, 35 лет, стилист


Анна, 36 лет, бухгалтер

У Марии гардероб на осень укомплектован, а Анна купила новые замшевые казаки

У Марии гардероб на осень укомплектован, а Анна купила новые замшевые казаки

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Отвечает Мария:

Осенью в гардеробе должны быть объемные свитера, чтобы в них кутаться. Удобная обувь: грубые ботинки, замшевые казаки или ботфорты — смотря что вам нравится. У современной моды нет тенденций, модно всё, что идет конкретному человеку — нравятся ботфорты? Носите, только делайте это правильно. Так же, как кожаные ботинки летом: в них не жарко — они же из кожи. Человек проявляет себя через одежду, это весело и интересно.

В последнее время я перешла на локальные бренды: например, Duman, там качественные вещи — хорошие свитера, теплые, не колючие, правильного фасона без рисунков. Помимо местных магазинов заказываю одежду онлайн.

Софья, 20 лет, учится на математика

Теплое кашемировое пальто и базовая классическая сумка у Софьи уже есть, осталось купить остальное

Теплое кашемировое пальто и базовая классическая сумка у Софьи уже есть, осталось купить остальное

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— Необходимые осенью вещи — это теплое кашемировое пальто, базовая классическая сумка и кожаные брюки. Все-таки мы в Новосибирске живем, у нас холодно. Мне нравится магазин 12 Stories, там можно собрать классные осенние луки, в скором времени этим и займусь. Кроме того, наши местные бренды производят качественную и красивую одежду: например, Duman.

Анжелика, 23 года, визажист

К осени Анжелика приобрела много вещей из эко кожи

К осени Анжелика приобрела много вещей из эко кожи

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— Потихоньку я уже начала собирать осенний гардероб. Буквально вчера ходила в магазин, купила брюки из экокожи — нравится этот тренд. Смотрю свитера, кожаные рубашки.

У меня два [любимых] магазина, где я одеваюсь, — это Lichi и Clan 6, оба в ТЦ «Галерея». В современной моде мне нравится то, что одежда перестала быть облегающей — можно чувствовать себя комфортно.

Марта, 26 лет, и Виктория, 32 года, р

аботают в сфере моды

На Марте (слева) актуальный в этом сезоне тренч из экокожи, а Виктория выбрала объемную дутую жилетку — отличный вариант на осень

На Марте (слева) актуальный в этом сезоне тренч из экокожи, а Виктория выбрала объемную дутую жилетку — отличный вариант на осень

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Отвечают вместе:

Осенью нужен тренч или классическое пальто бежевого цвета, грубые ботинки или высокие жокейские сапоги, пара платьев, белая рубашка, свитер. У нас обновление гардероба происходит круглый год, учитывая специфику работы, основной гардероб уже укомплектован, осталось докупить блузки и платья на выход, также я (Марта. — Прим. ред.) в поисках казаков.

Одеваемся мы в своем магазине (девушки работают в Vladislava shop. — Прим. ред.), на La moda или Wildberries, в местных магазинах Duman и Inspire.

Екатерина, 33 года, менеджер продаж

Образ Екатерины в актуальных осенних оттенках

Образ Екатерины в актуальных осенних оттенках

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— Я достала тренч, два лёгких шарфа и пару капроновых колготок — вот и вся подготовка. Планирую докупить кардиган и свитер, думаю про берет. Считаю, что в каждом осеннем гардеробе должно быть классное базовое пальто, нейтральные джинсы и юбка ниже колена, на их фоне можно легко расставлять цветовые акценты.

Сейчас я заказываю вещи на маркетплейсах. Хотелось бы одеваться в шоурумах, но на мой 48 размер далеко не всегда есть выбор: либо 44–46, либо one size, который мне, например, почти в облипку.

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Мода и стильМода улицОсенний гардеробЧто купить на осень
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