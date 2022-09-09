Дело в шляпе: 10 стильных сибирячек на улицах — о главных вещах осени и местах, где их найти
Во что и где одеваются новосибирские модницы — рассматриваем осенние образы
Медленно, но верно сибирячки настраиваются на осеннюю волну. С полок достаются уютные свитера и кардиганы, шляпы и береты в теплых оттенках, а замшевые казаки стали самой желанной вещью сезона. Вторая неделя сентября выдалась теплой и приятной — самое время выгуливать осенние луки, чем и занялись новосибирские модницы. Корреспондент НГС Алена Золотухина тоже прогулялась по центральным улицам, посмотрела, во что одеваются сибирячки, поговорила с ними о самых необходимых в осеннем гардеробе вещах и выяснила, где их можно купить.
Александра, 34 года, работает в сфере моды
— Моя концепция — 15 вещей в гардеробе, которые сочетаются между собой. Обязательно должны быть: объемный удлиненный свитер, который можно носить как платье, короткий свитер, широкие джинсы, комфортные штаны (мягкие лосины или джоггеры), одна мини-юбка, одно базовое платье-футляр, обувь — черные грубые ботинки или казаки. В этом сезоне будем носить гольфины — они хорошо смотрятся с черной обувью.
Я ничего не буду покупать к осени, планирую сшить сама для себя или закажу по своим меркам. Я не сторонник модных тенденций, я за то, что каждый человек сам составляет свой стиль. Основное правило — чтобы было комфортно. Считаю, что образ решает маленькая акцентная деталь: например, маленькая леопардовая сумочка или яркие кроссовки.
Ева, 20 лет, работает в кофейне
— При выборе вещей ориентируюсь на самоощущение и погоду. Осенью я люблю носить теплые свитера и шляпы, вчера как раз купила новую. Буду покупать пальто, хочется еще несколько новых свитеров и обувь. В последнее время я стала покупать одежду в секонд-хендах, например, Gusto.
Дарья, 24 года, контент-креатор
— Осенью нужны тренч и казаки — это то, что я хочу приобрести. Вещи покупаю в магазинах Love Republic, Lime, Clan 6, который недавно открылся в ТЦ «Галерея». У меня нет конкретного стиля, с детства сложилось, что я в голове собираю образ и получается хорошо. Думаю, дело в насмотренности.
Мария, 35 лет, стилист
Анна, 36 лет, бухгалтер
Отвечает Мария:
— Осенью в гардеробе должны быть объемные свитера, чтобы в них кутаться. Удобная обувь: грубые ботинки, замшевые казаки или ботфорты — смотря что вам нравится. У современной моды нет тенденций, модно всё, что идет конкретному человеку — нравятся ботфорты? Носите, только делайте это правильно. Так же, как кожаные ботинки летом: в них не жарко — они же из кожи. Человек проявляет себя через одежду, это весело и интересно.
В последнее время я перешла на локальные бренды: например, Duman, там качественные вещи — хорошие свитера, теплые, не колючие, правильного фасона без рисунков. Помимо местных магазинов заказываю одежду онлайн.
Софья, 20 лет, учится на математика
— Необходимые осенью вещи — это теплое кашемировое пальто, базовая классическая сумка и кожаные брюки. Все-таки мы в Новосибирске живем, у нас холодно. Мне нравится магазин 12 Stories, там можно собрать классные осенние луки, в скором времени этим и займусь. Кроме того, наши местные бренды производят качественную и красивую одежду: например, Duman.
Анжелика, 23 года, визажист
— Потихоньку я уже начала собирать осенний гардероб. Буквально вчера ходила в магазин, купила брюки из экокожи — нравится этот тренд. Смотрю свитера, кожаные рубашки.
У меня два [любимых] магазина, где я одеваюсь, — это Lichi и Clan 6, оба в ТЦ «Галерея». В современной моде мне нравится то, что одежда перестала быть облегающей — можно чувствовать себя комфортно.
Марта, 26 лет, и Виктория, 32 года, р
аботают в сфере моды
Отвечают вместе:
— Осенью нужен тренч или классическое пальто бежевого цвета, грубые ботинки или высокие жокейские сапоги, пара платьев, белая рубашка, свитер. У нас обновление гардероба происходит круглый год, учитывая специфику работы, основной гардероб уже укомплектован, осталось докупить блузки и платья на выход, также я (Марта. — Прим. ред.) в поисках казаков.
Одеваемся мы в своем магазине (девушки работают в Vladislava shop. — Прим. ред.), на La moda или Wildberries, в местных магазинах Duman и Inspire.
Екатерина, 33 года, менеджер продаж
— Я достала тренч, два лёгких шарфа и пару капроновых колготок — вот и вся подготовка. Планирую докупить кардиган и свитер, думаю про берет. Считаю, что в каждом осеннем гардеробе должно быть классное базовое пальто, нейтральные джинсы и юбка ниже колена, на их фоне можно легко расставлять цветовые акценты.
Сейчас я заказываю вещи на маркетплейсах. Хотелось бы одеваться в шоурумах, но на мой 48 размер далеко не всегда есть выбор: либо 44–46, либо one size, который мне, например, почти в облипку.
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