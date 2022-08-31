Быть женщиной: как прессовали красивую девушку-дизайнера, а она взяла и создала знаменитый бренд

Российские бренды готовятся к расцвету. Это логичный шаг покупателя — обратить внимание на наших, когда «чужие» покидают рынок. И вот те лейблы, что раньше мелькали в соцсетях, уже прочат на место гигантов.



А они гиганты и есть. Российского дизайнера Асю Мальберштейн знают по марке начала 2000-х Asya Malbershtein, право на которую девушке пришлось доказывать в судах, столкнувшись с изнанкой модного бизнеса, который тогда только становился на ноги. Откаты, рейдерские захваты, отголоски лихих 90-х — было всякое. Предприниматель прошла суровую школу, получив зачет по всем дисциплинам.

