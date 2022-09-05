Тотал-кожа и брюки карго: 12 самых ярких и неожиданных трендов наступившей осени. Рискнете примерить?

Давайте для начала разберемся, что это за модель, прежде чем пустить ее в свой гардероб. Брюки карго еще называют боевыми штанами из-за сходства со стилем милитари. Карго — это широкие свободные брюки с дополнительными карманами по бокам. Мы носили их в 2000-е , носим и сейчас. Чтобы образ смотрелся женственным и легким, сочетаем брюки карго с подчеркивающим силуэт верхом: это может быть асимметричный топ (накиньте поверх пиджак прямого кроя), блуза с пышными рукавами и казаками. Хорошо карго будут смотреться и с оверсайз-верхом — бомберы, худи, свитшоты. Обувь: кеды или кроссовки. Бейсболка на голову — и ваш современный стильный образ готов.

