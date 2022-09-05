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Модные советыОбзор

Тотал-кожа и брюки карго: 12 самых ярких и неожиданных трендов наступившей осени. Рискнете примерить?

Футуристичная обувь и металлический блеск — смотрим, что приготовили для нас дизайнеры

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Рассматриваем самые яркие осенние новинки

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С болью в сердце пора признать, что лето — всё, пора убирать летние платья и соломенные шляпы в чемоданы. Достаем осенние вещи: уютные свитера, вязаные кардиганы, шерстяные пальто, береты... Может быть, всё не так плохо? Подумаешь, осень, создать модный и стильный образ можно независимо от сезона, кроме того, некоторые летние варианты можно запросто адаптировать под сентябрь. Давайте разберем, какие новые осенние тренды подарили нам модные дизайнеры, и решим, будем носить их или нет.

Кожа

Тотал-кожа — особый шик. Рискнете?

Тотал-кожа — особый шик. Рискнете?

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От верхней одежды до юбок или брюк. Тренд на экокожу пришел несколько сезонов назад и продолжает занимать лидирующие позиции. Некоторые стилисты пророчили ему недолгий век и оказались неправы, из кожаных штанов, как у Росса Геллера из сериала «Друзья», мы облачаемся в кожаные костюмы, носим кожаные юбки, жакеты, береты, панамы. Замените уже поднадоевшую косуху жакетом из экокожи. Кожаный тренч также станет отличной альтернативой приевшемуся бежевому плащу.

Брюки карго

Как неожиданно и приятно... Или нет?

Как неожиданно и приятно... Или нет?

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Давайте для начала разберемся, что это за модель, прежде чем пустить ее в свой гардероб. Брюки карго еще называют боевыми штанами из-за сходства со стилем милитари. Карго — это широкие свободные брюки с дополнительными карманами по бокам. Мы носили их в 2000-е, носим и сейчас. Чтобы образ смотрелся женственным и легким, сочетаем брюки карго с подчеркивающим силуэт верхом: это может быть асимметричный топ (накиньте поверх пиджак прямого кроя), блуза с пышными рукавами и казаками. Хорошо карго будут смотреться и с оверсайз-верхом — бомберы, худи, свитшоты. Обувь: кеды или кроссовки. Бейсболка на голову — и ваш современный стильный образ готов.

Корсет

Аккуратнее со столь дерзкой новинкой сезона

Аккуратнее со столь дерзкой новинкой сезона

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Носим как поверх блузы или рубашки, так и на голое тело. Корсеты в бельевом стиле позапрошлого века, с орнаментом, даже из кружева — смело, но очень женственно. Отдельно продаются специальные баски на талию (самый хит — из кожи). Отметим, что кожаная баска — вещь приходяще-уходящая, пророчим ей недолгое пребывание среди модных новинок сезона, но пока в тренде — носим, почему нет. Отлично корсеты будут смотреться на контрасте с оверсайз-верхом — уважаемые модницы, берите на заметку.

Мини-юбки

Упомянутый стиль преппи ровно по центру

Упомянутый стиль преппи ровно по центру

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Для ранней осени тренд допустим, а вот для поздней — сомневаемся, слишком холодно. Мини-юбка может быть в складку, прямого силуэта из экокожи, на запах, из шерсти или из твида. Объемный верх — теперь не обязательное правило, но в некоторых ситуациях более уместное. Особенно актуально мини-юбки сегодня смотрятся в стиле преппи: сочетание вещей напоминает форму элитных учебных заведений, этакая school-girl, смесь делового стиля с комфортной повседневностью.

Цветной трикотаж

Уютно и тепло, в самый раз для осени

Уютно и тепло, в самый раз для осени

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Когда, если не сейчас? Устав от нюдовых постельных оттенков, дизайнеры и стилисты в один голос затрубили о том, что пора добавить яркости в нашу жизнь. Платья, кардиганы, свитера, джемперы — всё цветное, привлекающее внимание. Самый главный цвет осени, по версии института Panton, — оранжевый. Вообще для осени характерны все теплые и природные оттенки, но это не значит, что ярко-розовый или зеленый мы непременно должны снять, да, их слава немного поутихла, но насовсем не ушла, продолжаем носить.

Костюмный жилет и костюм-тройка

Хочется скорее примерить, а вам?

Хочется скорее примерить, а вам?

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На этот раз стилисты предлагают носить жилет от костюма-тройки с широкими джинсами или брюками как топ. Классический вариант на футболку или рубашку также остается. Образы с жилетом смотрятся очень стильно и эффектно, по-деловому, сочетание добавляет его хозяйке статности. Примерите?

Широкие брюки и джинсы

Примеры образов с широкими джинсами и брюками

Примеры образов с широкими джинсами и брюками

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Ультраширокие, спешим заметить. Тренд не самый комфортный в носке — в таких штанинах, как рекомендуют дизайнеры, легко запутаться. Адаптируем под повседневный гардероб — привычные нам брюки и джинсы прямого кроя и клеш от бедра будут вполне уместны. Для модников высшей категории — ультраширокие штаны с заниженной талией, для тех, кто по-прежнему отрицает этот тренд (как мы), средняя и высокая посадка — лучший вариант.

«Леопард»

Леопардовый принт сегодня стал повседневностью

Леопардовый принт сегодня стал повседневностью

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Да, опять, снова, навсегда. Принт давно перестал ассоциироваться с чем-то экстравагантным и воспринимается аудиторией гораздо спокойнее. Выбирая вещь расцветки «леопард», важно учитывать крой одежды — он должен быть современным: короткий приталенный жакет сделает из вас несуразного персонажа. Для осеннего сезона актуальны юбки длины миди, блузы, платья, жакеты и даже верхняя одежда, например, леопардовый тренч. Совсем не обязательно облачаться в «леопард» с ног до головы, помним об уместности образа, и если вы не королева эпатажа, то для поддержания тренда будет достаточно одного элемента звериной расцветки.

Жакеты в стиле Chanel

Жакеты из твида или букле смотрятся невероятно женственно

Жакеты из твида или букле смотрятся невероятно женственно

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Твид, букле и жакеты, выполненные в стиле французского модного дома, идеальны для холодного осеннего сезона. Есть мнение, что вещь старит ее обладательницу и придает образу некую вычурность. Чтобы жакет а-ля Chanel смотрелся действительно стильно и современно, носите его с вещами повседневного гардероба, чтобы снизить градус помпезности. Джинсы, белая футболка, жакет — идеальное сочетание.

Вязаный жилет

Согреют в непогоду и добавят вашему образу стиля

Согреют в непогоду и добавят вашему образу стиля

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Осенью открылось новое дыхание, снова отсылка к школьной форме. Вязаный жилет и до этого был популярен, а в этом сентябре дизайнеры подарили ему новую жизнь: в тренде вязаные укороченные модели, вязаные жилеты с узором в виде крупной косы. Помним про тренд на цветной трикотаж — примерьте яркий жилет, например, оранжевый или зеленый.

Мэри Джейн и ботфорты

Универсальные для осени варианты обуви

Универсальные для осени варианты обуви

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Легендарная модель туфель с круглым мысом и ремешком на подъеме снова отсылает нас к стилю преппи. Носить Мэри Джейн советуем на белые носки — сейчас это очень популярно. Свое название туфли получили в честь персонажа американского комикса Buster Brown, вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете. К обувным трендам на осень стилисты относят высокие ботинки на шнуровке, модель челси, ботфорты. Актуальна обувь на платформе — она может быть в тон изделия или контрастной. Обувь на платформе, мини-юбка из твида или кожи — самое актуальное для осени сочетание.

Металлик и футуризм

Если захотелось праздника

Если захотелось праздника

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Обувь цвета металлик, лаковые модели ярких цветов придутся по вкусу любительницам эффектных образов, желающих заявить о себе. Модели явно не на каждый день, а скорее к случаю. Образ для такой акцентной обуви советуем подбирать осторожно: это может быть что-то минималистичное или, напротив, продолжающее идею «круэльства».

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