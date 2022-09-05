Тотал-кожа и брюки карго: 12 самых ярких и неожиданных трендов наступившей осени. Рискнете примерить?
Футуристичная обувь и металлический блеск — смотрим, что приготовили для нас дизайнеры
С болью в сердце пора признать, что лето — всё, пора убирать летние платья и соломенные шляпы в чемоданы. Достаем осенние вещи: уютные свитера, вязаные кардиганы, шерстяные пальто, береты... Может быть, всё не так плохо? Подумаешь, осень, создать модный и стильный образ можно независимо от сезона, кроме того, некоторые летние варианты можно запросто адаптировать под сентябрь. Давайте разберем, какие новые осенние тренды подарили нам модные дизайнеры, и решим, будем носить их или нет.
Кожа
От верхней одежды до юбок или брюк. Тренд на экокожу пришел несколько сезонов назад и продолжает занимать лидирующие позиции. Некоторые стилисты пророчили ему недолгий век и оказались неправы, из кожаных штанов, как у Росса Геллера из сериала «Друзья», мы облачаемся в кожаные костюмы, носим кожаные юбки, жакеты, береты, панамы. Замените уже поднадоевшую косуху жакетом из экокожи. Кожаный тренч также станет отличной альтернативой приевшемуся бежевому плащу.
Брюки карго
Давайте для начала разберемся, что это за модель, прежде чем пустить ее в свой гардероб. Брюки карго еще называют боевыми штанами из-за сходства со стилем милитари. Карго — это широкие свободные брюки с дополнительными карманами по бокам. Мы носили их в
Корсет
Носим как поверх блузы или рубашки, так и на голое тело. Корсеты в бельевом стиле позапрошлого века, с орнаментом, даже из кружева — смело, но очень женственно. Отдельно продаются специальные баски на талию (самый хит — из кожи). Отметим, что кожаная баска — вещь приходяще-уходящая, пророчим ей недолгое пребывание среди модных новинок сезона, но пока в тренде — носим, почему нет. Отлично корсеты будут смотреться на контрасте с оверсайз-верхом — уважаемые модницы, берите на заметку.
Мини-юбки
Для ранней осени тренд допустим, а вот для поздней — сомневаемся, слишком холодно. Мини-юбка может быть в складку, прямого силуэта из экокожи, на запах, из шерсти или из твида. Объемный верх — теперь не обязательное правило, но в некоторых ситуациях более уместное. Особенно актуально мини-юбки сегодня смотрятся в стиле преппи: сочетание вещей напоминает форму элитных учебных заведений, этакая school-girl, смесь делового стиля с комфортной повседневностью.
Цветной трикотаж
Когда, если не сейчас? Устав от нюдовых постельных оттенков, дизайнеры и стилисты в один голос затрубили о том, что пора добавить яркости в нашу жизнь. Платья, кардиганы, свитера, джемперы — всё цветное, привлекающее внимание. Самый главный цвет осени, по версии института Panton, — оранжевый. Вообще для осени характерны все теплые и природные оттенки, но это не значит, что ярко-розовый или зеленый мы непременно должны снять, да, их слава немного поутихла, но насовсем не ушла, продолжаем носить.
Костюмный жилет и костюм-тройка
На этот раз стилисты предлагают носить жилет от костюма-тройки с широкими джинсами или брюками как топ. Классический вариант на футболку или рубашку также остается. Образы с жилетом смотрятся очень стильно и эффектно, по-деловому, сочетание добавляет его хозяйке статности. Примерите?
Широкие брюки и джинсы
Ультраширокие, спешим заметить. Тренд не самый комфортный в носке — в таких штанинах, как рекомендуют дизайнеры, легко запутаться. Адаптируем под повседневный гардероб — привычные нам брюки и джинсы прямого кроя и клеш от бедра будут вполне уместны. Для модников высшей категории — ультраширокие штаны с заниженной талией, для тех, кто по-прежнему отрицает этот тренд (как мы), средняя и высокая посадка — лучший вариант.
«Леопард»
Да, опять, снова, навсегда. Принт давно перестал ассоциироваться с чем-то экстравагантным и воспринимается аудиторией гораздо спокойнее. Выбирая вещь расцветки «леопард», важно учитывать крой одежды — он должен быть современным: короткий приталенный жакет сделает из вас несуразного персонажа. Для осеннего сезона актуальны юбки длины миди, блузы, платья, жакеты и даже верхняя одежда, например, леопардовый тренч. Совсем не обязательно облачаться в «леопард» с ног до головы, помним об уместности образа, и если вы не королева эпатажа, то для поддержания тренда будет достаточно одного элемента звериной расцветки.
Жакеты в стиле Chanel
Твид, букле и жакеты, выполненные в стиле французского модного дома, идеальны для холодного осеннего сезона. Есть мнение, что вещь старит ее обладательницу и придает образу некую вычурность. Чтобы жакет а-ля Chanel смотрелся действительно стильно и современно, носите его с вещами повседневного гардероба, чтобы снизить градус помпезности. Джинсы, белая футболка, жакет — идеальное сочетание.
Вязаный жилет
Осенью открылось новое дыхание, снова отсылка к школьной форме. Вязаный жилет и до этого был популярен, а в этом сентябре дизайнеры подарили ему новую жизнь: в тренде вязаные укороченные модели, вязаные жилеты с узором в виде крупной косы. Помним про тренд на цветной трикотаж — примерьте яркий жилет, например, оранжевый или зеленый.
Мэри Джейн и ботфорты
Легендарная модель туфель с круглым мысом и ремешком на подъеме снова отсылает нас к стилю преппи. Носить Мэри Джейн советуем на белые носки — сейчас это очень популярно. Свое название туфли получили в честь персонажа американского комикса Buster Brown, вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете. К обувным трендам на осень стилисты относят высокие ботинки на шнуровке, модель челси, ботфорты. Актуальна обувь на платформе — она может быть в тон изделия или контрастной. Обувь на платформе, мини-юбка из твида или кожи — самое актуальное для осени сочетание.
Металлик и футуризм
Обувь цвета металлик, лаковые модели ярких цветов придутся по вкусу любительницам эффектных образов, желающих заявить о себе. Модели явно не на каждый день, а скорее к случаю. Образ для такой акцентной обуви советуем подбирать осторожно: это может быть что-то минималистичное или, напротив, продолжающее идею «круэльства».
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