Модные мамочки: 11 красоток на школьной линейке — смотрим, какие наряды они выбрали для праздника

— Меня на плече нес одиннадцатиклассник, я звонила в колокольчик, но была так перепугана, что уронила его и расплакалась. Меня все успокаивали, и директор, и завуч, так меня и запомнили с 1 до 11 класса. Школа — то место и то время, где и когда появляются первые и самые настоящие друзья, мы дружим до сих пор и с теплотой встречаемся. Школа — это про общение, про первый самостоятельный социум, запоминаются люди, которые шли рядом с тобой на протяжении долгого времени. Мои дети ждали 1 сентября, пришли сегодня на линейку в хорошем настроении, начало года для нас не новый год, а именно 1 сентября — праздник, еще и погода подарила нам такой чудесный подарок.

