Модные мамочки: 11 красоток на школьной линейке — смотрим, какие наряды они выбрали для праздника
Сибирячки рассказали, каким было их 1 сентября и признались — школьные годы они вспоминают с любовью
Первое сентября — волнительный день не только для школьников, но и для их родителей. В этот день они просыпаются с чувством легкой ностальгии и приятной тоски. Собирая своих первоклассников на линейку, многие мамы предаются воспоминаниям о том, каким был этот день для них: первая учительница, букет гладиолусов и белые банты. Мы решили заглянуть на линейку в гимназию №1 и поговорить с мамами учеников про их школьные годы, а заодно посмотреть на наряды, которые они выбрали для такого праздника.
Наталья, 36 лет, работает в сфере лизинга
— Я из Барабинска, училась в школе № 93. Свое 1 сентября не помню, но школьные годы вспоминаю с любовью. Моя первая учительница стала для меня наставником, я ее очень любила. Сейчас, к сожалению, ее уже нет с нами, от того наш класс собирается редко, но у нас есть чат, где мы все переписываемся, дружим на расстоянии. Я бы хотела, чтобы мои дети прежде всего встретили в школе друзей, а уже потом хорошо учились.
Олеся, 42 года, домохозяйка
— Смешанные чувства сегодня, вроде и радуюсь, но в то же время переживаю — сын стоит на линейке, напряженный, глаза по пять копеек. Я сама такая же была на первое 1 сентября: стояла в белом кружевном фартуке с букетом гладиолусов и не понимала, что происходит — много людей, шум, а потом мы ушли в класс. Это все, что я помню.
Надежда и Наталья
— Наши дети пошли в первый класс, будут учиться в одном классе. Что мы помним? Первое сентября было холодным и дождливым, гладиолусы помним. Школьные годы были активными и насыщенными, олимпиады, КВН, было весело, задорно и интересно.
Юлия, 32 года, работает в сфере строительства
— О школе у меня остались только приятные воспоминания. Замечательное было время, мы были детьми. Хочется передать эти настроения и мотивы своим детям. Сегодня мой сын пошел в первый класс, а дочка в третий, им интересно, они ждали, хотели начало учебного года.
Надежда, 32 года, в декрете
— Я помню, что первого сентября я встала очень радо, боялась опоздать, торопилась на линейку и сильно волновалась перед встречей с первой учительницей. Вся школьная атмосфера — незабываемый этап в жизни, порой хочется туда вернуться и испытать еще раз те эмоции, побыть школьницей. Стою сейчас на линейке, и меня такая ностальгия захлестнула.
Надежда, 35 лет, в декрете
— Меня на плече нес одиннадцатиклассник, я звонила в колокольчик, но была так перепугана, что уронила его и расплакалась. Меня все успокаивали, и директор, и завуч, так меня и запомнили с 1 до 11 класса. Школа — то место и то время, где и когда появляются первые и самые настоящие друзья, мы дружим до сих пор и с теплотой встречаемся. Школа — это про общение, про первый самостоятельный социум, запоминаются люди, которые шли рядом с тобой на протяжении долгого времени. Мои дети ждали 1 сентября, пришли сегодня на линейку в хорошем настроении, начало года для нас не новый год, а именно 1 сентября — праздник, еще и погода подарила нам такой чудесный подарок.
Дарья, 39 лет, работает на лакокрасочном заводе
— Я была в черном платье, белом фартуке, с бантами и букетом гладиолусов. Помню, что сильно стеснялась, было много народу, я потерялась и не знала, в какой класс я иду, все казалось необычным, таким взрослым и серьезным. Я училась здесь же, в 1-й гимназии, смотрю на линейку и всплывают воспоминания. Сыну тоже сегодня очень волнительно, переживает, но думаю, что он сейчас поймет всю ситуацию и будет доволен.
Наталья, 39 лет
— Сегодня мой сын пошел в 11 класс, мы перевелись сюда, когда он учился в 6-м классе, а до этого жили в Германии. Свое 1 сентября я помню смутно, училась в средней школе Коченевского района.
Ольга, 43 года, не работает
— Свое 1 сентября я помню только по фотографиям. Синяя форма была в наше время и по классике — букет гладиолусов, как у всех советских детей. В школе было весело и интересно, много разных кружков и внеклассных занятий, я дома практически не бывала, учеба пролетала налегке. А сегодня у нас все — сумбурно, сын пошел в девятый класс, начинается новый ответственный этап. Немного одолевает грусть, года проходят, ребенок взрослее, скоро станет совсем взрослым.
Юлия, 37 лет, военнослужащая
— Девочку когда нес одиннадцатиклассник на плече, я даже немного всплакнула, вспомнила себя в этой толпе. Я очень боялась потеряться, мама рассказывала, что выслеживала меня по огромному букету — я крутила головой по сторонам в ее поисках. Помню, рядом со мной на последней парте сидел двоечник, все время списывал, а сейчас он врач скорой помощи, видимо в какой-то момент у него произошло осознание, и он начал учиться. А сегодня исполнилась мечта моей дочки, это ее первый год в этой школе, она очень хотела, сдавала экзамены и успешно справилась со всеми испытаниями.
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