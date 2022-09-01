Снова в школу: онлайн-трансляция со Дня Знаний в Новосибирске
Собираем фото с праздничных линеек
Сегодня, 1 сентября, после трех месяцев отдыха дети и подростки пойдут в школу. Для них начинается новый этап — радостный и полный трудностей. С раннего утра школьники собираются на праздничные линейки.
НГС запускает онлайн-трансляцию с празднования. Мы будем собирать фото и видео того, как Новосибирск отмечает День знаний.
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Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр образования Сергей Федорчук ответили в прямом эфире на вопросы о строительстве и ремонте школ, питании для детей и наполняемости образовательных учреждений. Читайте подробности в нашем материале.
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По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня в городе ожидается температура в +27...+29 градусов, юго-западный ветер силой 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза.
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