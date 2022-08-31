Андрей Травников ответит на вопросы об образовании в Новосибирской области: онлайн-трансляция
В эфире также выступит глава Минобра НСО Сергей Федорчук
Сегодня утром, 31 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр образования Сергей Федорчук ответят на вопросы жителей региона в эфире программы «Вести Новосибирск». Тема выпуска — развитие образования в НСО.
НГС запускает текстовую онлайн-трансляцию с выступления губернатора и министра. Читайте о том, какие изменения ожидаются в этом учебном году, должны ли родители включаться в учебный процесс и каким будет школьное питание.
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На прошлой неделе глава Министерства образования НСО Сергей Федорчук ответил на вопросы читателей и редакции НГС. Он рассказал, какие меры для борьбы с коронавирусом будут действовать в школах, почему учебная неделя длится шесть дней и какой подарок от детей считает лучшим. Почитать об этом можно в нашем материале.
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Начало интервью назначено на 09:05.
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