Будут ли в школах уроки о любви к Отечеству? И когда учителям повысят зарплаты? НГС поговорил с министром образования

Патриотизм, ковид и гаджеты

— С 1 сентября в школах учебная неделя должна начинаться именно так — с поднятия или выноса флага и исполнения гимна. Готовы ли все школы? Купили ли всё необходимое? Сколько средств потратили на это?



— Мы готовимся. На сегодня почти 26 миллионов рублей направлено на закупку символики и в школах, и в учреждениях среднего профессионального образования. Действительно исполнение гимна и поднятие или вынос флага станут обязательными.

Более того, у нас вводятся «разговоры о важном». Это еще одна новая норма. Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, с теми задачами, которые перед нами стоят и которые мы решаем, о наших ценностях. Я имею в виду традиционные ценности. Говорить об историческом прошлом нашей страны и о любви к Отечеству, к семье, родителям и на многие другие важные темы.