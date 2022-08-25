Будут ли в школах уроки о любви к Отечеству? И когда учителям повысят зарплаты? НГС поговорил с министром образования
Откровенные ответы на волнующие новосибирцев вопросы
Через неделю школы Новосибирска вновь распахнут свои двери, чтобы принять учеников. Традиционно конец августа — самое волнительное время и у родителей, и у детей, и у педагогов. Вопросов становится с каждым годом только больше — что за нововведения с поднятием флага и исполнением гимна, введут ли опять ограничения из-за коронавируса, почему в школе именно шестидневная учебная неделя. Эти и другие вопросы мы задали министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку. Он также рассказал о самом лучшем подарке, который получал от детей, объяснил, как относится к двойкам и почему нельзя отбирать у школьников гаджеты.
Патриотизм, ковид и гаджеты
— С 1 сентября в школах учебная неделя должна начинаться именно так — с поднятия или выноса флага и исполнения гимна. Готовы ли все школы? Купили ли всё необходимое? Сколько средств потратили на это?
— Мы готовимся. На сегодня почти 26 миллионов рублей направлено на закупку символики и в школах, и в учреждениях среднего профессионального образования. Действительно исполнение гимна и поднятие или вынос флага станут обязательными.
Более того, у нас вводятся «разговоры о важном». Это еще одна новая норма. Суть этого классного часа, назовем его так, заключается в том, чтобы разговаривать с детьми на разные темы, связанные с историей нашего отечества, с культурой нашего народа, с теми задачами, которые перед нами стоят и которые мы решаем, о наших ценностях. Я имею в виду традиционные ценности. Говорить об историческом прошлом нашей страны и о любви к Отечеству, к семье, родителям и на многие другие важные темы.
Я считаю абсолютно нормальным формировать и культивировать среди подрастающего поколения заботу о близких и любовь к своему Отечеству. Служить ему можно по-разному. Необязательно с оружием. Можно на различных службах. Я считаю, что и актер, и режиссер, и токарь на заводе, и слесарь, и инженер — все служат Отечеству. Тут главное — это тот посыл, который ты в душе имеешь, служа родине, то, что ты работаешь, защищаешь, оберегаешь, ценно для тебя.
На мой взгляд, всё это важно и ничего предосудительного и уж тем более политического я в этом не вижу. Да, нужно какое-то время системе образования для того, чтобы все церемонии, которые нам рекомендовали с федерального уровня, стали привычными. Через какое-то время, я думаю, что всё будет нормально.
— Коронавирус — какие ограничения будут действовать в школах? Грозит ли детям дистант?
— Правила в целом будут действовать почти как до коронавируса. Но мы сохраняем ряд мер, которые помогут нам обезопасить людей. В первую очередь сохраняется термометрия на входе в школу. Всех учителей накануне учебного года мы протестируем на ковид. Будут проходить регулярно все необходимые уборки помещений.
Пока никаких дополнительных ограничений вводить мы не будем. Но еще раз говорю — всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она будет ухудшаться, то будем принимать меры, но не резко. Пока дистант мы даже не планируем точно. Возможное разделение по классам мы рассматриваем как запасной вариант. Всё будет зависеть от обстановки.
— Как лично вы и ваши заместители относитесь к повсеместному использованию смартфонов школьниками, студентами колледжей не для учебных целей, несмотря на запреты. Возможно, будут введены такие меры, как сдача телефонов куда-то там централизованно перед началом уроков?
— Я отрицательно отношусь к использованию детьми смартфонов на уроках вместо уроков. Считаю ли я, что нужно всё это запретить и отобрать? Нет, не считаю, потому что это глупо отбирать какие-то вещи у людей. Нужно работать с родителями, чтобы дети этого не использовали и слушались учителя, когда он говорит «убери» или «положи его куда-то подальше».
Культуре поведения в сетях и в интернете — ей нужно учить, но никак не с помощью запретов. Давайте запретим сейчас, например, читать книжки в метро. И что? Запретить-то можно что угодно. Только никто же не будет этого исполнять. Нужно воспитывать детей и прививать культуру использования различных гаджетов, в том числе и в урочной деятельности. Но ни в коем случае не отбирать. Мы живем в XXI веке, когда информационные каналы ушли в социальные сети и так далее. И ребенок по разным причинам может постоянно пользоваться телефоном. На каком основании мы будем забирать гаджет у него? А родители скажут: «А я через это ребенка контролирую, где он находится, что он кушал, не кушал, как он там дошел до школы».
Сегодня главный трек, который мы должны все реализовать, — это вовлечь родительское сообщество максимально в процесс воспитания школьников. При этом они не должны вмешиваться в учебный план, объяснять преподавателю, как вести уроки. Воспитание — это совместная задача семьи и школы.
Давление на родителей
— С закупкой учебников школой вопрос давно решенный. Но многие родители жалуются, что заставляют покупать за свой счет рабочие тетради, атласы, контурные карты. Что в этом случае делать?
— Рабочие тетради не являются обязательной частью учебно-методического комплекса. Если у школы есть решение педагогического совета, что они не будут использовать их в процессе обучения, то образовательная организация может их не закупать. И родителей никто не может обязать покупать — они могут решить это сделать классом добровольно.
Если решением педсовета установлено, что рабочие тетради должны использоваться в учебном процессе, то тогда они должны быть куплены за бюджетные деньги. Средств на это выделяется достаточно.
— С каждым годом к нам поступает всё больше жалоб на принуждение со стороны школ о покупке формы у определенных производителей. Чаще всего на SAMM. Когда ситуация изменится в лучшую сторону по этому вопросу?
— Я накануне разбирал очень подробно этот вопрос опять и спрашивал о принуждениях таких и у руководителей, и у учителей, и у родителей. По закону образовательная организация может вводить школьную форму, но это всё делается с согласия родителей. То что в уставе прописывается строгий классический стиль одежды — это факт. Но, на мой взгляд, это нормально.
В абсолютном большинстве образовательных организаций нет такого, что кого-то заставляют носить и покупать форму у конкретного производителя.
Если такие факты скрываются, нужно идти к учредителю, в данном случае в муниципалитеты, и этот вопрос отрабатывать родителям, чтобы такого не было. Но в большинстве случаев, которые мы разбирали, получалось, что решения о конкретном производителе были приняты родительским комитетом.
Я считаю, что школы ошибочно считают, что не должны в этот вопрос вмешиваться. Они виноваты, что не проводят работу с родителями, разъясняя, что нет ограничений по выбору фирмы.
Прямого давления со стороны школ на родителей нет, я лично случаев не нашел.
— Что делать родителям, если у них возник конфликт с директором?
— Нужно идти к учредителю в муниципалитет для того, чтобы обозначить этот конфликт. Если директор даже не хочет разговаривать. А вообще нужно начинать с того, чтобы собраться в кабинете у директора и высказать претензии друг другу и понять, есть ли вообще причины для конфликта, или он, может быть, как в народе говорят, из пальца высосан.
А если директор не идет на контакт, то только к учредителю. Хотя вряд ли, наверное, директор не пойдет на контакт с родителями, хотя всё может быть, но не думаю.
Пятидневная учебная неделя и на что влияет ВПР
— В Москве и Санкт-Петербурге было принято решение на уровне властей о введении пятидневной учебной недели. Почему такое решение не принимается в Новосибирске?
— Потому что есть стандарт, и в нем четко прописана не пятидневная-шестидневная неделя, а нагрузка. И это полномочия образовательной организации определять, как ее распределять. Я не считаю, что пятидневная рабочая неделя — это хорошо. Потому что, особенно в старших классах, придется загрузить школьников в пятидневную неделю по полной программе.
Распределение на шестидневную неделю позволяет не допускать нагрузку выше СанПиН. Вот и всё. Поэтому вмешиваться в эти процессы мы не собираемся, при этом против пятидневки не возражаем, если это решение школы.
— Как результаты ВПР влияют на оценки детей?
— ВПР — это проверка школы. Мы делаем срез по качеству обученности. Мне часто говорят, что дети вышли в сентябре, всё забыли. Вот мы и должны проверить уровень тех знаний, которые остались у детей после того, как они всё «забыли». Потому что нам нужен честный срез качества обученности детей в конкретной школе, в конкретной параллели.
Это никак не влияет на оценки ребенка. Это влияет на те педагогические дефициты, которые мы выявляем. Мы прорабатываем эти темы с муниципалитетами — какие курсы повышения квалификации нужны учителям, какое качество обученности дают по вторичному срезу эти дети. Выясняем, какие формы дополнительной работы нужны. Но это никак не влияет на успеваемость детей. Абсолютно вас в этом уверяю. Мы допускаем и разрешаем школам за эту контрольную выставлять оценку как просто оценку, а не отметку за всю четверть или год.
О двойках, престиже профессии учителя и зарплатах
— Один из читателей утверждает, что сейчас система оплаты труда учителя и общее финансирование школы зависят от оценок детей. И все направлены на то, чтобы не ставить двойки даже тем ученикам, которые пропускают занятия. Это так?
— Это не так. Историю эту я слышал неоднократно. У нас подушевое финансирование. Если в школу входит 1000 учеников, то некая сумма, которая закрепляется за учеником, умножается на эту 1000. И это и является фондом оплаты труда данной школы и ее фондом на другие нужды.
Большая часть уходит на зарплату постоянную, и есть стимулирующие надбавки. Они разные, но такого показателя, как количество или отсутствие двоек, — нет. Оно может быть косвенным отражением качества образования. То что не все дети учатся на пять, это понятно. Но никогда мы не привязывали заработную плату учителя напрямую к количеству двоек. Нет такого ни в колледжах, ни в школах. Это я вам официально говорю как человек, проработавший 30 лет в образовании, из них 11 лет просто учителем и 10 лет руководителем и еще вон сколько уже министром.
Как я отношусь к тому, чтобы ставить или не ставить двойки? Я, например, когда работал, часто слышал, как хорошие руководители всегда говорили о том, что: «Ты не должен ставить двойки не потому, что их нельзя ставить, а потому что ты эту двойку ставишь себе. Это двойка не ребенка, а работы тебя как учителя. Если ребенок идет на двойку, сделай всё во внеурочное время, чтобы эту двойку ему не ставить. Помоги ему, найди индивидуальный подход и так далее». Я считаю такой подход правильным.
— Будет ли повышение зарплат учителям?
— Повышение зарплаты будет во всех районах. Могу вас уверить, что деньги в бюджете предусмотрены. Повышения произойдут. В 2019 году средняя зарплата составляла
— Вопрос немного личного характера. Какой подарок от учеников запомнился вам больше всего?
— Да мне как-то подарки ученики так особо не дарили, кроме самых приятных — я имею в виду совместные какие-то дела, мероприятия. Спектакли были, коллоквиум, когда мы спорили на нем до хрипоты.
Недавно мне ребята подарили золотой значок российского движения школьников. И номер у него еще красивый — 25. Я нашим активистам очень благодарен, потому что решение о присвоении должно быть принято большинством, а активистов у нас почти 10 тысяч. Я считаю, что у меня есть поддержка как минимум
— Как поднять престиж профессии учителя?
— Престиж профессии учителя вырастет, когда мы будем говорить хорошее о них. А не так, что один что-то плохое сделал и его вся страна обсуждает неделю. Я много лет в образовании и не в первом поколении, и мне жалко иногда, когда мою профессию рассматривают по негативным случаям. Потому что я точно знаю, что в моей профессии большинство людей абсолютно адекватные, нормальные, честные, трудолюбивые, которые с достоинством несут ту честь, которая им выпала. И ту обязанность, которую мы исполняем — воспитываем будущие поколения.
И я уверяю вас, что нельзя судить по профессии по нескольким, пусть даже десяткам негативных примеров, которые есть. Учителя бывают разные. Но так в любой профессии, какую ни возьми.
Я рад сегодня, что в профессию возвращается молодежь. Каждый год по 600–700 человек приходят. Нам говорят, что это мало, согласен, мало, надо примерно 1000–1500. Но я вспоминаю времена, когда приходило по 200–300 человек. А сегодня я разговариваю с молодыми педагогами: «Что ты сюда пришел, тут же платят меньше, чем в магазине?» Я магазин привел не в плохом контексте, в хорошем. А они отвечают: «У вас интереснее, потому что у вас живое общение». Они понимают, что дети — это самые благодарные люди на планете.
Если ты ребенку отдал часть души, ты всегда получишь в 10 раз больше. Ты всегда получишь то, чего ты не получишь ни на одном рабочем месте. Ты получишь живой отклик и благодарность за то, что ты поступил по-доброму. Где-то сумел простить и понять, где-то сумел объяснить и направить. Большинство ребят учителя любят не только за предмет, а за то, что он является учителем.
Учитель и человек — близкие слова. Если ты человек, то за тобой пойдут все. А если ты только знаешь свой предмет хорошо и ничего более — все не пойдут, только часть. Но кто-то пойдет всё равно. На мой взгляд, учитель должен совмещать в себе два качества — быть профессионалом по своему направлению и быть хорошим человеком. Такой учитель всегда будет успешным.
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